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Захисник "Азовсталі" зворушливо переспівав "Stefania" під звуки вибухів
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Хіт "Stefania" гурту Kalush Orchestra став не лише переможною піснею на Євробаченні 2022, а й це ще саундтрек російсько-української війни.
Зворушливо та ще більш символічно "Stefania" зазвучала з вуст бійця із полку Азов. Пісню виконав український захисник Орест, який мужньо стоїть на обороні "Азовсталі" в Маріуполі.
І ще: Кліп на пісню Kalush Orchestra "Stefania": у СБУ показали свій варіант відео
Щемливе відео з'явилося в Instagram. З ролика чутно, що військовий співає просто під час бомбардування території заводу в українському місті-мученику.
Вітаємо @kalush.official з перемогою на Євробаченні із самого серця Маріуполя. Дякуємо за підтримку! – написав військовий.
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