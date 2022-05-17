Захисник "Азовсталі" зворушливо переспівав "Stefania" під звуки вибухів

Хіт "Stefania" гурту Kalush Orchestra став не лише переможною піснею на Євробаченні 2022, а й це ще саундтрек російсько-української війни.

Зворушливо та ще більш символічно "Stefania" зазвучала з вуст бійця із полку Азов. Пісню виконав український захисник Орест, який мужньо стоїть на обороні "Азовсталі" в Маріуполі.

І ще: Кліп на пісню Kalush Orchestra "Stefania": у СБУ показали свій варіант відео

Щемливе відео з'явилося в Instagram. З ролика чутно, що військовий співає просто під час бомбардування території заводу в українському місті-мученику.

Вітаємо @kalush.official з перемогою на Євробаченні із самого серця Маріуполя. Дякуємо за підтримку! – написав військовий.

Читайте також: Володимир Зеленський привітав Kalush Orchestra із перемогою на Євробаченні 2022