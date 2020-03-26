Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Карантин Коронавірус

Коли навколо ні душі: українські хіти, які насправді описують карантин

  • 228
Коли навколо ні душі: українські хіти, які насправді описують карантин - фото 1

Під час карантину кожен урізноманітнює свої будні, як може. Головними ж помічниками у боротьбі з нудьгою є кіно та музика. Тож під час прослуховування українських пісень ми вирішили перевірити, наскільки вони відповідають правилам карантину.

Ви вже зрозуміли, як ми нудьгуємо на карантині, якщо дійшли до "карантинного" аналізу українських пісень. Проте – зараз справді слід залишатись вдома, аби запобігти поширенню коронавірусу.

Це цікаво: Ці фото надихнуть вас на дистанційну роботу

При розборі хітів ми розважались, як могли. Сподіваємось, вам це теж підніме настрій, адже зараз усім нам потрібно максимум позитиву.

Володимир Івасюк – "Червона рута"

Цей невмирущий хіт тому й став класикою, адже підходить до будь-якої ситуації:

Коли навколо ні душі: українські хіти, які насправді описують карантин - фото 394323

Океан Ельзи – "Коли навколо ні душі"

Ця пісня Океану Ельзи навіть своєю назвою натякає на карантин:

Коли навколо ні душі: українські хіти, які насправді описують карантин - фото 394283

Олександр Пономарьов – "Варто чи ні"

Ми знаємо, що точно варто робити: дотримувати карантину та зберігати спокій:

Коли навколо ні душі: українські хіти, які насправді описують карантин - фото 394285

ТІК – "Олені"

Цілком ймовірно, що після карантину ми всі будемо схожі на небритих оленів ;)

Коли навколо ні душі: українські хіти, які насправді описують карантин - фото 394286

Тіна Кароль – "Ніжно"

Пам'ятайте, що іноді справді корисно поплакати, аби позбутись негативу. Однак не зловживайте та не впадайте у відчай: Тіна Кароль дає добру пораду – цей період треба перетерпіти!

Коли навколо ні душі: українські хіти, які насправді описують карантин - фото 394284

Не забувайте про головні правила карантину – мийте руки з милом, уникайте скупчення людей, дотримуйтесь дистанції в приміщенні та перестаньте торкатись лиця:

Насамкінець пропонуємо вам пограти в карантинне бінго: пишіть у коментах, що ви вже встигли з цього списку!

Коли навколо ні душі: українські хіти, які насправді описують карантин - фото 394294

Читайте також: Що не так з хорошими новинами про екологію під час пандемії

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
10 українських слів, які дуже влучно описують карантин
  • Вчора, 12:00
  • 15949
Не лише Друзі: ностальгійні серіали, які варто передивитись на карантині
  • 24 березня, 16:30
  • 207
Як змінилось моє життя після переходу на IQOS: досвід журналіста
  • 24 березня, 16:15
  • 2781
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Шоу-біз