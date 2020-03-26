Коли навколо ні душі: українські хіти, які насправді описують карантин

Під час карантину кожен урізноманітнює свої будні, як може. Головними ж помічниками у боротьбі з нудьгою є кіно та музика. Тож під час прослуховування українських пісень ми вирішили перевірити, наскільки вони відповідають правилам карантину.

Ви вже зрозуміли, як ми нудьгуємо на карантині, якщо дійшли до "карантинного" аналізу українських пісень. Проте – зараз справді слід залишатись вдома, аби запобігти поширенню коронавірусу.

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При розборі хітів ми розважались, як могли. Сподіваємось, вам це теж підніме настрій, адже зараз усім нам потрібно максимум позитиву.

Володимир Івасюк – "Червона рута"

Цей невмирущий хіт тому й став класикою, адже підходить до будь-якої ситуації:

Океан Ельзи – "Коли навколо ні душі"

Ця пісня Океану Ельзи навіть своєю назвою натякає на карантин:

Олександр Пономарьов – "Варто чи ні"

Ми знаємо, що точно варто робити: дотримувати карантину та зберігати спокій:

ТІК – "Олені"

Цілком ймовірно, що після карантину ми всі будемо схожі на небритих оленів ;)

Тіна Кароль – "Ніжно"

Пам'ятайте, що іноді справді корисно поплакати, аби позбутись негативу. Однак не зловживайте та не впадайте у відчай: Тіна Кароль дає добру пораду – цей період треба перетерпіти!

Не забувайте про головні правила карантину – мийте руки з милом, уникайте скупчення людей, дотримуйтесь дистанції в приміщенні та перестаньте торкатись лиця:

Насамкінець пропонуємо вам пограти в карантинне бінго: пишіть у коментах, що ви вже встигли з цього списку!

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