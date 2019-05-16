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Pianoбой випустив нову пісню Цілуй Мене із співачкою Shy: кліп і текст

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Прем'єра кліпу Pianoбой - фото 1
Прем'єра кліпу Pianoбой

Український співак Дмитро Шуров випустив романтичний кліп на пісню "Цілуй мене" у дуеті зі співачкою Shy. Дивіться чуттєве відео та вчіть текст ліричної композиції разом із нами!

Дмитро Шуров (Ріаnобой) і учасниця 8 сезону шоу "Х-фактор" Саша Корягіна випустили найромантичніший хіт цього літа. Головний меседж цього треку – "Знайшов свою людину – тримай її".

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"Зараз тренд робити дуети між вже розкрученими артистами, але коли я чую класну пісню, мені неважливо, наскільки відомий її автор. До того ж, відчуваю жагу надати трохи поштовху молодим музикантам без продюсерів, бо нещодавно я сам був таким. У 2012 році мало кому відомий Ріаnобой випустив трек "Этажи" у фічерингу з гуртом "Бумбокс", що допомогло мені вийти на ширшу аудиторію. Тож сьогодні моя черга. Скетч пісні, який надіслала мені Саша, зачепив мене своєю ідеєю, яка добре резонує з ключовим меседжем Ріаnобой: насолоджуйся моментом, кайфуй від крихкого життя тут і зараз. Мабуть, тому я швидко написав другий куплет, поки слухав скетч, за кермом." – розповів Дмитро Шуров.

"Нащо ти куриш, цілуй мене" я розумію як "у тебе є все, що потрібно для щастя, прокидайся і бери його". Життя пролітає у розмаїтті щоденних дрібниць, а ця пісня хороший привід зупинитись і згадати про головне. – пояснює Ріаnобой.

Дивитись онлайн новий кліп Pianoбой і Shy – Цілуй Мене:

ТЕКСТ І СЛОВА ПІСНІ "ЦІЛУЙ МЕНЕ"

Приспів:
Я не вірю більше словам,
Кожне слово згодом мине.
Коли часу так мало нам,
Нащо ти куриш?
Цілуй мене!

One, two, three, four...

Хей, як ти живеш?
Маєш мрію.
Як не обіймеш – червонієш.
Не кажи, що не знаєш,
Про що я, і нащо говорити,
Коли я все чую, все бачу.

Приспів: (х2)
Я не вірю більше словам,
Кожне слово згодом мине.
Коли часу так мало нам,
Нащо ти куриш?
Цілуй мене!
Я не вірю більше словам,
Кожне слово згодом мине.
Коли часу так мало нам,
Нащо ти куриш?
Цілуй мене!

Хей, як ти живеш?
Сильна і вільна...
Хмм, знову введе джипіес
Твої обійми.
Не кажи, що не знаєш
Те, що і я нащо.
Неважливо, що завтра,
Коли в нас є завжди.

Приспів: (х4)
Я не вірю більше словам,
Кожне слово згодом мине.
Коли часу так мало нам,
Нащо ти куриш?
Цілуй мене!
Я не вірю більше словам,
Кожне слово згодом мине.
Коли часу так мало нам,
Нащо ти куриш?

І ти не віриш більше словам,
Кожне слово згодом мине.
Коли часу так мало нам,
Нащо ти куриш?
Цілуй мене!
Я не вірю більше словам,
Кожне слово згодом мине.
Коли часу так мало нам,
Нащо ти куриш?
Цілуй мене!

Цілуй мене!
Цілуй мене!
Цілуй мене!
Цілуй мене!

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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