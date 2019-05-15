Христина Соловій – Про весну: дивіться новий романтичний кліп зірки

Українська співачка Христина Соловій випустила романтичний кліп на пісню "Про весну". Дивіться чуттєве відео та вчіть текст ліричної композиції разом із нами!

Пісня "Про весну" з другого альбому Христини Соловій "Любий Друг" вже давно підкорила шанувальників музики. Відтак, зірка вирішила потішити фанів кліпом на цю композицію.

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Прем'єра відео відбулася 15 травня. У романтичному ролику співачка знялась на території архіву-музею літератури і мистецтва України, де творили музиканти, художники та літератори. Як зізналась сама Соловій, атмосфера та інтер'єр кімнат нагадав їй бабусин дім в Дрогобичі.

"Старенька радіола, гіпсові бюсти Тараса Шевченка і Лесі Українки, смарагдовий п’ятдесятитомник Івана Франка і друкарська машинка, а за вікном – весняні сади з квітучими плодовими деревами. Багато з цих предметів люди мого покоління пам‘ятають з дитинства. Мені б хотілось, аби вони зазирнули до кімнат своєї пам’яті і пригадали ці картини, відчули атмосферу того часу. Музей Ванди Василевської, ніби переніс мене на 20 років назад. У дитинстві саме бабуся навчила мене веснянок і гаївок. Одна із яких – Подоляночка, що відтворюється у відео". – поділилась виконавиця.

Дивитись онлайн новий кліп Христина Соловій – Про весну:

Текст і слова пісні "Про весну"

I

Закрутила нас весна,

Розізлилась, що тепер буде сама.

І розбила хмари діамантами дощу,

Я тепер тебе ніколи нізащо не відпущу.

Змивала з асфальтів бруд,

Засипала квітами білими суть.

Зі мною ще побудь,

Бо календарний листок відірвуть.

Приспів:

Назустріч сутінками холодним

До твого рідного лиця,

В знайомій сукні незнайома,

Ти не впізнаєш, що то була я.

II

Задихатись, не могти,

Не читати сто разів твої листи

Хто тобі співає

Пізно, коли не до сну

Про хмільну без алкоголю,

Про нашу весну

Змивала з асфальтів бруд,

Засипала квітами білими суть.

Зі мною ще побудь,

Бо календарний листок відірвуть.

Приспів (2).

Закрутила...

Закрутила нас весна.

Закрутила нас весна...

Христина Соловій

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