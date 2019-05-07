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БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ – Мільярди: слухайте нову ліричну пісню українського гурту

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Гурт БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ - фото 1
Гурт БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ

Гурт БЕZ ОБМЕЖЕНЬ випустив нову українську пісню під назвою "Мільярди". Ця романтична композиція з майбутнього альбому рокерів не залишить вас байдужими. Слухайте і насолоджуйтеся!

За словами учасників колективу, пісня "Мільярди" – історія про покоління людей, у яких cерця потужно б'ються від мільярдів слів та сильних почуттів.

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"Кожен з нас носить у своєму серці величезну кількість емоцій! Ми зберігаємо в собі любов, ми переживаємо прекрасні, а інколи й складні моменти в своєму житті. Ми радіємо своїм коханим, ми прагнемо бути разом з людьми, які роблять нас щасливими. Мені хочеться, щоб ми частіше ділились один з одним своїми почуттями! Мені хочеться, щоб ми писали умовні листи своїм коханим і обов'язково надсилали ці листи тим, для кого вони мають цінність. Діліться любов'ю!" – розповів лідер гурту Сергій Танчинець, який є автором музики і слів новинки.

Слухати онлайн нову пісню БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ – Мільярди:

Кліп на пісню "Мільярди" гурт випустить на початку червня 2019 року.

Текст і слова пісні "Мільярди"

Ти в мені живеш не дарма,
Тебе, наче тінь, занесло під браму,
Ти була потрібна, знаєш сама,
Як посмішка мами.

І як би тебе не любив,
Я зможу любити сильніше,
Сто мільярдів слів,
Від імені твого тихіші.

Я напишу тобі листа,
Я надішлю його на вустах,
Душе моя, душе моя.

Вечір обірваних фраз,
Ранок останнього слова,
Ніч би може склеїла нас,
Та рветься основа.

Якби я тебе не любив,
Ти би сльозами не милась,
Ти не уявляєш як би хотів,
Щоб ти зупинилась.

Я напишу тобі листа,
Я надішлю його на вустах,
Душе моя, душе моя.

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Сергій Танчинець

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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