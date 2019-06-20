На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Петрів піст 2019 – календар харчування: меню на кожен день
-
- 40
Петрівка 2019 починається у червні та триватиме 18 днів. У Петрів піст віряни дотримуються особливого харчування. До вашої уваги календар і меню на кожен день: ось що можна, а що не можна їсти!
Під час посту українці будуть очищуватися духовно та тілесно. У цей час віряни дотримуються особливого рослинного харчування. Окрім того, що не можна вживати в їжу м'ясо та м'ясні продукти, молоко та молочні продукти, яйця, ще потрібно зважити на календар харчування. Дозволяється їсти каші, фрукти та овочі.
І ще: Меню на Великий піст 2019: рецепти пісних страв
Що можна їсти у Петрів піст 2019
Головне правило посту – не зловживайте. Якщо можна їсти фрукти, то це не означає, що потрібно об'їдатися апельсинами та бананами. Ваша їжа повинна бути просто, але задля здорового балансу харчових речовин та мінералів, не забувайте про різноманітність. Також не зловживайте спеціями, прянощами, цукром та сіллю. Смажена їжа теж не рекомендована в піст, надайте перевагу паровій чи грильованій їжі.
Основа вашого пісного харчування: овочі та фрукти. Відварюйте, тушкуйте, запікайте на пергаменті та у рукаві. Морква, картопля, буряк, батат, капуста, помідори, огірки, кукурудза, горошок, гриби. Не забувайте про заморожені продукти на кшталт шпинату, стручкової квасолі. До раціону також додайте консервовані баклажани або кабачки. З фруктів купуйте яблука, банани, апельсини, грейпфрути, гранати, ананаси.
Каші теж мають бути у вашому меню, щоб організм насичувався, мав достатньо енергії та не відчував голоду. Готувати їх потрібно на воді й без масла, адже молочні продукти не можна вживати. Ви можете спробувати альтернативу тваринному молоку – рослинне молоко. Кокосове, соєве, вівсяне, гречане, мигдалеве – зараз у магазинах продається багато видів такого молока, яке можна у піст.
Не хвилюйтеся, що не зможете вживати достатньо білка. По-перше, науковці довели, що організму людини не потрібно так багато білка, як всі думають. По-друге, багато рослинного білка є в сої, горіхах та бобових. Їжте квасолю та сочевицю і не буде проблем з білком.
Календар і меню харчування у Петрівку
24 червня – 11 липня
В понеділок потрібно їсти гарячу їжу без олії. Приготуйте пісну кашу: гречану, рисову, перлову, ячну або вівсяну.
Вівторок, четвер і субота – найважливіші дні посту, адже можна їсти будь-яку пісну їжу та рибу.
Середа і п'ятниця – дні, коли потрібно вживати найменше їжі. Категорично не можна їсти усі харчі тваринного походження, рибу та навіть олію. Деякі християни в цей день харчуються лише водою та хлібом.
Неділя – наймилостивіший день посту. Дозволяється додати у своє меню вино, проте лише невелику кількість, яка не дозволить вам сп'яніти. Обирайте червоне вино, кагор.
- 24 червня. Можна їсти гарячу їжу без олії: каші, супи, тушковані овочі, гриби.
- 25 червня. Можна їсти рибу або морепродукти.
- 26 червня. Можна їсти будь-яку їжу рослинного походження: хліб, вода, сіль, сирі фрукти, овочі, сухофрукти, горіхи, мед.
- 27 червня. Можна їсти рибу або морепродукти.
- 28 червня. Можна їсти будь-яку їжу рослинного походження: хліб, вода, сіль, сирі фрукти, овочі, сухофрукти, горіхи, мед.
- 29 червня. Можна їсти рибу або морепродукти.
- 30 червня. Можна їсти рибу або морепродукти.
- 1 липня. Можна їсти гарячу їжу без олії: каші, супи, тушковані овочі, гриби.
- 2 липня. Можна їсти рибу або морепродукти.
- 3 липня. Можна їсти будь-яку їжу рослинного походження: хліб, вода, сіль, сирі фрукти, овочі, сухофрукти, горіхи, мед.
- 4 липня. Можна їсти рибу або морепродукти.
- 5 липня. Можна їсти будь-яку їжу рослинного походження: хліб, вода, сіль, сирі фрукти, овочі, сухофрукти, горіхи, мед.
- 6 липня. Можна їсти рибу або морепродукти.
- 7 липня. У цей день відзначають Різдво Іоанна Предтечі. Можна їсти страви з риби або морепродуктів.
- 8 липня. Можна їсти гарячу їжу без олії: каші, супи, тушковані овочі, гриби.
- 9 липня. Можна їсти рибу або морепродукти.
- 10 липня. Можна їсти будь-яку їжу рослинного походження: хліб, вода, сіль, сирі фрукти, овочі, сухофрукти, горіхи, мед.
- 11 липня. Можна їсти рибу або морепродукти.
Читайте також: Тефтелі, які можна навіть в піст: простий рецепт
-
12:57Гра престолів, Слендермен, Воно, Чужий: як виглядає актор, який грає монстрів
-
12:20Прості лайфхаки: як одягатися на співбесіду
-
11:56Лікарі пояснили, що означає сухість шкіри
-
11:22Ось як готувати капустяний квас вдома: легкий рецепт реджувелака
-
10:50Петрів піст 2019 – календар харчування: меню на кожен день
-
Тест з 90-х: Як добре ти пам'ятаєш своє дитинство?
-
10:35Даріо Срна несподівано повернувся в Шахтар: перші деталі
-
10:20Анекдоти про канікули: веселі жарти про літній відпочинок
-
09:50Величезний пітон "окупував" машину австралійки
-
09:27Розсекречено новий автомобіль Джеймса Бонда
-
08:51Tesla Model 3 перетворили на пікап, і ним керує чарівна дівчина
-
08:29Якою буде погода 20 червня: прогноз по містах України
- 19 червня
-
23:25Арбітр під час матчу потролив футболіста: кумедне відео
-
22:53Надя Дорофєєва підкорила мережу зухвалим образом
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
-
22:22Федотову косу показали з висоти пташиного польоту: вражаючі кадри
-
21:54Цей смаколик допомагає зміцнити слух
-
21:43Під офісом Instagram пройде протест проти заборони оголених фото
-
21:29Найкрасивіші заходи сонця з усього світу: атмосферні фото
-
21:1520 червня 2019 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
20:55Чому жінкам варто регулярно пити томатний сік
-
20:44Даша Астаф'єва розбурхала уяву шанувальників сексуальною фотосесією
-
20:29Кім Кардашян показала сідниці у спортзалі: фото
-
20:12У Кварталі 95 шукають коміка, який пародіюватиме Зеленського
-
19:55Варто побачити: відео з аеропорту в Сінгапурі захопило мережу
-
11:22Ось як готувати капустяний квас вдома: легкий рецепт реджувелака
-
08:29Якою буде погода 20 червня: прогноз по містах України
- 19 червня
-
21:1520 червня 2019 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
18:00Як швидко зібрати валізу, не зімнувши одяг: круті лайфхаки у відео
-
14:00Новий рейтинг партій на парламентські вибори 2019: трійка лідерів змінилася
-
12:15Як купити кондиціонер для квартири: поради, які врятують вас цього літа
-
10:15Анекдоти про дачу: веселі жарти та кумедні історії про заміський відпочинок
-
07:14Погода в Україні 19 червня: прогноз по містах
- 18 червня
-
21:55Скільки має тривати ідеальна прелюдія до сексу: пояснення медиків
-
18:30Дівчина героя української молодіжки на ЧС 2019 підкорила мережу: гарячі фото
-
15:00ТЕСТ: Доповни назву серіалу
-
12:16#Ятобінебренд: у мережі запустили флешмоб проти заяви Зеленського
-
10:15Анекдоти про баню: веселі жарти та приколи про лазню
-
07:15Погода 18 червня: точний прогноз в Україні
- 17 червня
-
21:535 секс-порад, які чоловіки хотіли б дати своїм коханим
-
19:394 поради на випадок, якщо ви заблукали в лісі
-
16:56Названо найшвидший смартфон у світі: AnTuTu не бреше
-
14:15ТЕСТ: Доповни назву фільму
-
12:00Анекдоти про курортний роман: смішні жарти про кохання та секс на відпочинку
-
09:27Голос Діти 5 сезон 4 випуск: найкращі виступи, які вам сподобаються
-
07:14Яку погоду очікувати 17 червня: прогноз по містах
- 16 червня
-
21:23Сексуальна кохана Кріштіану Роналду та гола Настя Каменських розбурхали мережу (18+)
-
16:50Дівчина тижня: спокуслива Олександра Кучеренко, яка підкорила серце Комарова
-
14:24Нова рок музика: найкрутіші пісні тижня для твого настрою
-
12:50День батька: українські зіркові татусі показали теплі знімки з дітьми