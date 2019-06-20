Петрів піст 2019 – календар харчування: меню на кожен день

Петрівка 2019 починається у червні та триватиме 18 днів. У Петрів піст віряни дотримуються особливого харчування. До вашої уваги календар і меню на кожен день: ось що можна, а що не можна їсти!

Під час посту українці будуть очищуватися духовно та тілесно. У цей час віряни дотримуються особливого рослинного харчування. Окрім того, що не можна вживати в їжу м'ясо та м'ясні продукти, молоко та молочні продукти, яйця, ще потрібно зважити на календар харчування. Дозволяється їсти каші, фрукти та овочі.

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Що можна їсти у Петрів піст 2019

Головне правило посту – не зловживайте. Якщо можна їсти фрукти, то це не означає, що потрібно об'їдатися апельсинами та бананами. Ваша їжа повинна бути просто, але задля здорового балансу харчових речовин та мінералів, не забувайте про різноманітність. Також не зловживайте спеціями, прянощами, цукром та сіллю. Смажена їжа теж не рекомендована в піст, надайте перевагу паровій чи грильованій їжі.

Основа вашого пісного харчування: овочі та фрукти. Відварюйте, тушкуйте, запікайте на пергаменті та у рукаві. Морква, картопля, буряк, батат, капуста, помідори, огірки, кукурудза, горошок, гриби. Не забувайте про заморожені продукти на кшталт шпинату, стручкової квасолі. До раціону також додайте консервовані баклажани або кабачки. З фруктів купуйте яблука, банани, апельсини, грейпфрути, гранати, ананаси.

У піст можна їсти фрукти на овочі

Каші теж мають бути у вашому меню, щоб організм насичувався, мав достатньо енергії та не відчував голоду. Готувати їх потрібно на воді й без масла, адже молочні продукти не можна вживати. Ви можете спробувати альтернативу тваринному молоку – рослинне молоко. Кокосове, соєве, вівсяне, гречане, мигдалеве – зараз у магазинах продається багато видів такого молока, яке можна у піст.

Не хвилюйтеся, що не зможете вживати достатньо білка. По-перше, науковці довели, що організму людини не потрібно так багато білка, як всі думають. По-друге, багато рослинного білка є в сої, горіхах та бобових. Їжте квасолю та сочевицю і не буде проблем з білком.

Календар і меню харчування у Петрівку

24 червня – 11 липня

В понеділок потрібно їсти гарячу їжу без олії. Приготуйте пісну кашу: гречану, рисову, перлову, ячну або вівсяну.

Вівторок, четвер і субота – найважливіші дні посту, адже можна їсти будь-яку пісну їжу та рибу.

Середа і п'ятниця – дні, коли потрібно вживати найменше їжі. Категорично не можна їсти усі харчі тваринного походження, рибу та навіть олію. Деякі християни в цей день харчуються лише водою та хлібом.

Неділя – наймилостивіший день посту. Дозволяється додати у своє меню вино, проте лише невелику кількість, яка не дозволить вам сп'яніти. Обирайте червоне вино, кагор.

Петрів піст триватиме 18 днів

24 червня. Можна їсти гарячу їжу без олії: каші, супи, тушковані овочі, гриби.

25 червня. Можна їсти рибу або морепродукти.

26 червня. Можна їсти будь-яку їжу рослинного походження: хліб, вода, сіль, сирі фрукти, овочі, сухофрукти, горіхи, мед.

27 червня. Можна їсти рибу або морепродукти.

28 червня. Можна їсти будь-яку їжу рослинного походження: хліб, вода, сіль, сирі фрукти, овочі, сухофрукти, горіхи, мед.

29 червня. Можна їсти рибу або морепродукти.

30 червня. Можна їсти рибу або морепродукти.

1 липня. Можна їсти гарячу їжу без олії: каші, супи, тушковані овочі, гриби.

2 липня. Можна їсти рибу або морепродукти.

3 липня. Можна їсти будь-яку їжу рослинного походження: хліб, вода, сіль, сирі фрукти, овочі, сухофрукти, горіхи, мед.

4 липня. Можна їсти рибу або морепродукти.

5 липня. Можна їсти будь-яку їжу рослинного походження: хліб, вода, сіль, сирі фрукти, овочі, сухофрукти, горіхи, мед.

6 липня. Можна їсти рибу або морепродукти.

7 липня. У цей день відзначають Різдво Іоанна Предтечі. Можна їсти страви з риби або морепродуктів.

8 липня. Можна їсти гарячу їжу без олії: каші, супи, тушковані овочі, гриби.

9 липня. Можна їсти рибу або морепродукти.

10 липня. Можна їсти будь-яку їжу рослинного походження: хліб, вода, сіль, сирі фрукти, овочі, сухофрукти, горіхи, мед.

11 липня. Можна їсти рибу або морепродукти.

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