Тефтелі, які можна навіть в піст: простий рецепт

Фрикадельки, тефтельки, м'ясні кульки, круглі котлетки – це все одна й та сама страва. Їх можна приготувати не тільки з м'яса, тому підготували для вас пісний рецепт. Смачного!

Пісні або вегетаріанські страви стають дуже популярними. Хтось піклується про своє здоров'я і не їсть м'ясо, тому що воно не корисне для людини та поганої якості, наприклад. Хтось не має фінансової можливості купляти м'ясо, адже воно дорого коштує. Хтось тримає піст та не вживає продуктів тваринного походження. У кожного свої причини не готувати з м'яса. Але у вас немає причин не спробувати ці неймовірно смачні тефтелі за нашим рецептом – їх можна їсти усім!

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Смакота!

Інгредієнти:

Стакан червоної сочевиці

Середня цибулина

Невелика морквина

Зелень за смаком

Кілька зубчиків часнику

Спеції, сіль, перець за смаком

Борошно

Рослинна олія

Томатний соус

Рецепт приготування:

Промити стакан червоної сочевиці, варити до готовності (20-30 хв). Дрібно порізати середню цибулину. Дрібно натерти невелику морквину. Обсмажити цибулю та моркву до м'якості в невеликій кількості рослинної олії. Відварену сочевицю разом з цибулею та морквою подрібнити в блендері. Якщо немає блендера, скористайтеся м'ясорубкою або розімніть виделкою. До готового фаршу додати трішки рубленої зелені та вичавити кілька зубчиків часнику. Додати спецій, солі, перцю за смаком. Ретельно вимішати. Тепер потрібно з маси зробити маленькі кульки. Обваляйте їх у борошні та обсмажте в глибокій сковороді на великому вогні. Коли вони підсмажаться з обох сторін, вливайте в сковорідку томатний соус, щоб він повністю покрив тефтелі. Ви можете самі зготувати томатний соус: у томатний сік (або кілька столових ложок томатної пасти розведених водою) додати трішки цукру, трішки улюблених сушених трав та трішки солі й перцю. Ретельно розмішати, щоб сіль та цукор розчинилися. Накрити кришкою, зменшити вогонь до мінімум і залишити на 15 хвилин. Готово!

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