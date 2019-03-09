На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Тефтелі, які можна навіть в піст: простий рецепт
-
- 16
Фрикадельки, тефтельки, м'ясні кульки, круглі котлетки – це все одна й та сама страва. Їх можна приготувати не тільки з м'яса, тому підготували для вас пісний рецепт. Смачного!
Пісні або вегетаріанські страви стають дуже популярними. Хтось піклується про своє здоров'я і не їсть м'ясо, тому що воно не корисне для людини та поганої якості, наприклад. Хтось не має фінансової можливості купляти м'ясо, адже воно дорого коштує. Хтось тримає піст та не вживає продуктів тваринного походження. У кожного свої причини не готувати з м'яса. Але у вас немає причин не спробувати ці неймовірно смачні тефтелі за нашим рецептом – їх можна їсти усім!
До теми: Картопляні млинці, яких ви НІКОЛИ не куштували: рецепт
Інгредієнти:
- Стакан червоної сочевиці
- Середня цибулина
- Невелика морквина
- Зелень за смаком
- Кілька зубчиків часнику
- Спеції, сіль, перець за смаком
- Борошно
- Рослинна олія
- Томатний соус
Рецепт приготування:
- Промити стакан червоної сочевиці, варити до готовності (20-30 хв).
- Дрібно порізати середню цибулину. Дрібно натерти невелику морквину.
- Обсмажити цибулю та моркву до м'якості в невеликій кількості рослинної олії.
- Відварену сочевицю разом з цибулею та морквою подрібнити в блендері. Якщо немає блендера, скористайтеся м'ясорубкою або розімніть виделкою.
- До готового фаршу додати трішки рубленої зелені та вичавити кілька зубчиків часнику.
- Додати спецій, солі, перцю за смаком. Ретельно вимішати.
- Тепер потрібно з маси зробити маленькі кульки.
- Обваляйте їх у борошні та обсмажте в глибокій сковороді на великому вогні.
- Коли вони підсмажаться з обох сторін, вливайте в сковорідку томатний соус, щоб він повністю покрив тефтелі. Ви можете самі зготувати томатний соус: у томатний сік (або кілька столових ложок томатної пасти розведених водою) додати трішки цукру, трішки улюблених сушених трав та трішки солі й перцю. Ретельно розмішати, щоб сіль та цукор розчинилися.
- Накрити кришкою, зменшити вогонь до мінімум і залишити на 15 хвилин.
- Готово!
І ще: Ідеальні макарони та як готувати домашню пасту: популярні рецепти
-
15:33Понад 2 тисячі блискавок пронизали небо Каліфорнії: яскраве відео
-
15:15Гаряча Ірина Шейк позувала в спокусливих нарядах 90-х років
-
14:53Камеру Redmi Note 7 Pro випробували в реальних умовах
-
14:37Тефтелі, які можна навіть в піст: простий рецепт
-
14:19Pornhub назвав найпопулярніші жанри порно серед жінок: пікантна статистика
-
Найкращі українські пісні 2018 року: рейтинг ТОП 50 від Радіо МАКСИМУМ
-
13:57На київській виставці презентувала новий мотовсюдихід
-
13:25Стало відомо, коли Apple випустить окуляри доповненої реальності
-
12:54Як кенгуру обороняють повітряний простір Австралії: кумедне відео
-
12:30З колою чи льодом: як правильно пити віскі
-
12:16Маша Єфросиніна підкорила підписників яскравим образом
-
11:41116-річна японка визнана найстарішою людиною в світі
-
11:17Даша Астаф'єва показала нове пікантне фото із фотосесії для Playboy Ukraine (18+)
-
10:43Науковці знайшли невідомий вид косаток
-
Тест з 90-х: Як добре ти пам'ятаєш своє дитинство?
-
10:15Сучасний Тарас Шевченко: прикольні портрети українського генія
-
09:50Корабель Crew Dragon повернувся на Землю: відео приземлення
-
09:25Названо місце зйомок нового фільму про Джеймса Бонда
-
08:59Bugatti презентувала найдорожчий в світі гіперкар
-
08:32Кидайте курити: науковці пояснили, чому не варто боятися набору ваги
-
08:15Яку погоду очікувати в Україні 9 березня
- 08 березня
-
23:54Fiat Concept Centoventi – справжнє LEGO серед машин
-
23:21Як почистити авокадо за лічені секунди: відеоінструкція
-
22:46Котлети з сосисок? Так! Ідеальний рецепт
-
22:32Нові MacBook зможуть слідкувати за вашим здоров'ям: як це буде працювати
-
15:15Гаряча Ірина Шейк позувала в спокусливих нарядах 90-х років
-
12:30З колою чи льодом: як правильно пити віскі
-
10:15Сучасний Тарас Шевченко: прикольні портрети українського генія
-
08:15Яку погоду очікувати в Україні 9 березня
- 08 березня
-
21:29Названі претенденти на звання Автомобіль року
-
21:00Ліга сміху 5 сезон 2 гра: дивіться новий випуск улюбленого шоу
-
16:58У 8 березня є свої стандарти: Потап зачитав реп для українок
-
14:14Чому варто йти на фільм Капітан Марвел: рецензія зі спойлерами
-
12:45Epolets – Казка: слухай нову пісню українського гурту
-
10:15Анекдоти про 8 березня: веселі жарти і приколи про жіноче свято
-
09:17Привітання з 8 березня подрузі: смс, вірші, проза, прикольні картинки
- 07 березня
-
22:22Челсі – Динамо: відео голів і огляд матчу Ліги Європи 2019
-
21:12Названо країни з найдешевшим мобільним інтернетом: Україна в ТОП-5
-
19:15Як зіпсувати перше побачення: інструкція
-
16:51Моделі 90-х: як змінилася спокуслива британка Кейт Мосс (18+)
-
15:32Челсі – Динамо: Шевченко назвав фаворита Ліги Європи
-
13:299 найбільших спокусниць за всю історію людства
-
12:00Капітан Марвел: все про персонажа та фільм
-
10:40Обережно, спамери: як захистити свій телефон від небажаних дзвінків
-
07:15Яку погоду очікувати в Україні 7 березня
- 06 березня
-
22:48Як подолати сексуальні бар'єри: три головних правила
-
19:56Пишна гуцулка зняла пародію на хіт MARUV: дивитися усім
-
19:13Що найчастіше забувають в Uber українці
-
16:21Куди поїхати весною: варіанти відпочинку в Україні
-
14:10Коли в шафі нема місця: як позбутися від зайвих речей