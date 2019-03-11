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Меню на Великий піст 2019: рецепти пісних страв, які можна їсти
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Великий піст вважається головним постом у всіх християнських конфесіях. Українці суворо дотримуються усіх правил, зокрема – пісного меню. Дізнайтеся, що можна їсти у Великий піст 2019, а також збережіть прості рецепти страв!
Великий піст у 2019 році стартує 11 березня і завершується 27 квітня – Світлим Христовим Воскресінням. Основне призначення Великого посту полягає в тому, щоб нагадати вірянам про 40 днів поневірянь Спасителя в пустелі, який, попри спокуси, не дозволяв собі трапезувати, а також – це час покути, переосмислення життя та очищення душі духовною "їжею".
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До речі, піст триватиме 48 днів. Він складатиметься з Чотиридесятниці – 40 днів в пам'ять про період, перебування Христа у пустелі, а останній тиждень Великого посту називається Семидецею (Страсним тижнем) і символізує останні дні земного життя Ісуса Христа. Особливо важливою у період Великого посту є відмова від сумбурних подій, уникнення всілякої спокуси, тобто витримка як в духовному, так і в фізичному сенсі і, безумовно, сувора дієта.
Що можна їсти у Великий піст 2019
У період посту, необхідно пізнати одну з важливих істин: ми їмо, щоб жити, а не живемо, щоб їсти. Їжа – це лише джерело фізіологічної енергії, а не духовного збагачення. Усвідомивши це – нам буде легше відмовитися від заборонених продуктів на час посту, а саме:
- яйця;
- молоко;
- м'ясо і м'ясні продукти;
- риба і рибні продукти (окрім, нестрогих днів);
- солодощі;
- здоба;
- алкоголь (по можливості, не палити).
Для того, щоб відмова від улюблених смаколиків не стала причиною поганого настрою та порушення гармонії, варто знайти альтернативу улюбленим стравам. Ваша їжа повинна бути різноманітною, але простою і, безумовно, смачною.
Овочі та фрукти (сухофрукти): запікайте, варіть, тушкуйте, вживайте просто так. Хай овочі та фрукти, у різних варіаціях їх приготування, стануть основую вашого раціону.
Каші: гречка, вівсянка, пшоно, пшенична крупа, кукурудзяна крупа, тобто та, яка вам до смаку. Не забувайте, що готувати їх варто на воді без додавання масла.
Що можна вживати замість м'яса, яєць та молока: рослинний білок міститься в усіх рослинах сімейства бобових (квасоля, баклажани, горох, арахіс, соя, сочевиця).
Рецепти пісних страв на Великий піст
Картопляні зрази з грибами
Картопляні зрази – хороша страва для буднів. Вони смачні та поживні, апетитно пахнуть і мають хрустку скоринку. Це пісна страва, яка не містить у собі ні яєць, ні молока, ні м'яса.
Інгредієнти
- картопля (1 кг.);
- мука (1,5 скл.);
- сіль (за смаком);
- спеції (за смаком);
- олія (для смаження).
Для начинки
- гриби лісові (400 г.);
- цибуля (1 шт.);
- сіль (за смаком).
Рецепт приготування картопляних зразів
Відварити картоплю "у мундирах". Охолодити та почистити шкірку. Потерти картоплю на дрібну терку чи змолоти на м'ясорубці. Додати сіль, муку, спеції за смаком. Замісити не дуже туге тісто. Якщо є заготовлене пюре, то не варто відварювати картоплю.
Відварені лісові гриби посмажити на олії з цибулею, посолити. Перемолоти на м'ясорубці чи подрібнити блендером. Формуємо з тіста невеликі кружечки, по центру кладемо начинку, заліплюємо, паніруємо в муці чи в панірувальних сухарях. Смажимо на олії з обох сторін до золотистого кольору.
Картопля в рукаві
Ось ще один рецепт приготування пісної страви. Вона є смачною і, без сумніву, дуже корисною, що підходить навіть людям, яким потрібне дієтичне харчування.
Інгредієнти
- картопля (6-8 шт.);
- баклажан (1 шт.);
- болгарський перець (1 шт.);
- цибуля (1 шт.);
- морква (1 шт.);
- олія (2 ст. ложки);
- сіль (за смаком);
- спеції (за смаком).
Рецепт приготування картоплі в рукаві
Картоплю та моркву почистити, порізати півкільцями. Баклажан і цибулю порізати також півкільцями. Перець також почистити, порізати "соломкою". Всі овочі покласти у велику ємкість, посолити, додати спеції, полити олією, перемішати.
Овочеву суміш покласти у рукав для запікання, зав'язати з обох сторін, зверху проткнути кілька разів зубочисткою або голкою, щоб під час запікання пар трішки випаровувався через ці отвори. Запікати картоплю в рукаві при температурі 200 градусів 50-60 хв.
Капусняк
Капусняк – це суп з квашеної капусти. Такий суп є традиційною та старовинною стравою на Західній Україні. Завдяки квашеній капусті, капусняк є кисленьким, що багатьом у ньому дуже смакує.
Інгредієнти
- квашена капуста (0, 5 л.);
- картопля (5-6 шт.);
- цибуля (1 шт.);
- сіль (за смаком);
- лавровий лист (1- 2 шт.);
- вода (2, 5 л.).
Рецепт приготування капусняка
Квашену капусту відварити (не промивати, щоб залишити більше кислоти). Окремо поставити варити картоплю для супу, попередньо нарізану кубиками. Коли картопля буде майже готовою, додаємо відварену капусту разом з росолом, в якому вона варилася. Додаємо сіль (якщо потрібно), лавровий лист. Заправляємо цибулею, смажену на олії до золотистого кольору. Доводимо все разом до кипіння. Все, пісний суп готовий.
Закуска: паштет з квасолі
Чудовий вегетаріанський паштет, багатий на білки. Він має ніжний та приємний смак. Оскільки у паштеті з фасолі нема тваринних жирів та м'яса, то він є дуже смачною пісною стравою.
Інгредієнти
- квасоля (1 скл.);
- грецькі горіхи (3/4 скл.);
- морква (1 шт.);
- цибуля (1 шт.);
- перець (за смаком);
- сіль (за смаком);
- часник (1 з.).
Рецепт приготування паштету
Відварити квасолю, вкінці посолити. Моркву потерти на грубій терці та посмажити з подрібненою цибулею. Грецькі горіхи посмажити на сухій пательні. Все разом змолоти через м'ясорубку. Посолити-поперчити, додати подріблений зубчик часника, через часникодавку. Перемішати. На цьому етапі приготування паштету з квасолею можна закінчити.
Просто втрамбувавши паштет у форму, поставити у холодильник на кілька годин. Тоді паштет вийде густої консистенцї, такий, що можна спокійно нарізати шматочками. Хто любить паштет більш рідкої консистенції, щоб намащувати на хліб – додає 2 ст. л. пісного майонезу.
Смачного!
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