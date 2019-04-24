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Першому відео на YouTube виповнилося 14 років

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Першому відео на YouTube - фото 1
Першому відео на YouTube / newsone

Рівно 14 років тому, 23 квітня 2005 року, було завантажено перше відео на популярний сервіс YouTube. Ролик під назвою "Я в зоопарку" переглянули понад 66 мільйонів разів.

Відео "Me at the zoo" , яке триває лише 18 секунд, завантажив один із засновників сервісу Джавед Карім. Цей ролик став першим на відеохостингу.

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На відео із зоопарку Сан-Дієго видно самого Каріма, який розповідає про слонів і їхні хоботи. Оператором став один з друзів Каріма – Яків Лапицький. Станом на 24 квітня 2019 року відео переглянуло понад 66 тисяч користувачів. У нього 1,8 мільйона лайків і 69 тисяч дизлайків.

При цьому сам YouTube заробив на кілька місяців раніше – 14 лютого 2005 року. Його створили дизайнер Чадом Херлі і програмісти Стів Чен і Джавед Карім.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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