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Три способи дізнатися, що ваш месенджер хтось читає
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У час високих технологій інформація – найбільш значущий ресурс як в комерційних масштабах, так і в особистому житті.
Наприклад, користувачі популярного месенджера WhatsApp захищені угодою про конфіденційність. Однак навіть хитромудру систему захисту програми можна обійти. Але є кілька методів, які допоможуть зрозуміти, чи читає хтось вашу переписку.
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Вхід за допомогою іншого пристрою. Облікові дані вашого WhatsApp якимось чином потрапили на інший комп'ютер, з якого тепер відбувається вхід в акаунт і відстежується листування. Це могло статися з різних причин.
Стеження шпигунськими програмами. Встановлюючи програми з офіційного магазину, завжди перевіряйте, які дозволи запитує додаток. Часом шпигунське ПЗ збирає інформацію після того, як користувач, не звернувши увагу на угоду перед установкою, дозволив доступ до контактів, повідомлень, геолокації.
Як захистити акаунт від злому. Коли ви переконалися, що ніхто не стежить за вашим листуванням в WhatsApp, варто подумати про безпеку застосування в майбутньому. Встановіть складний доступ до програми за допомогою графічного ключа, відбитка пальця або ж багатоетапної ідентифікації.
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