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Як завантажити відео з YouTube: найкраща програма для скачування
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Потрібне відео, яке розмістили в акаунті у мережі YouTube? Виконайте прості пункти з інструкції, яку ми підготували для вас, та завантажте відео з Ютуба на комп'ютер.
Вам потрібно завантажити відео з мережі, тому що потім не буде інтернету, або вам потрібно його записати на флешку, або ще багато різних причин може привести вас до скачування з YouTube. Ми підготували для вас легку інструкцію.
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Для того, щоб стягнути відео безпосередньо з Ютуба, потрібно виконати просто та швидкі кроки:
Найкращі програми, які допоможуть завантажити потрібне відео, якщо скачати його за допомогою ss не виходить:
- Save2PC (завантаження відео з Youtube, Google, veoh, Tangle, Vimeo, MyspaceVideo, Megavideo.com, DailyMotion.com та інші);
- Video Get (завантаження роликів з-понад 850 онлайн-сервісів);
- YouTube Clip Extractor v 2.2.0.8 (додаток для Internet Explorer і Firefox, який допоможе швидко зберегти відео з YouTube і одночасно конвертувати їх у формати AVI, MOV, MP4, 3GP або MP3);
- Youtube Downloader (завантаження і збереження аудіо та відео файлів з YouTube, Google Video, Yahoo Video, AOL та інших сервісів);
- VDownloader (відтворення відео або аудіо на вашому пристрої).
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