На власному досвіді: 5 правил успішного перетину кордону

Безвізовий режим – не гарантія того, що ви перетнете кордон. І причиною такого рішення прикордонників може бути безліч факторів: починаючи від вашого зовнішнього вигляду і закінчуючи тим, що та як ви перевозите з собою за кордон. Радіо МАКСИМУМ ділиться п'ятьма секретами успішного перетину кордону.

Як би часто ви не подорожували. Скільки б країн не відвідали. Одна з ваших наступних поїздок за кордон, перетинаючи кордон з Польщею, може завершитися поверненням додому. Чому так відбувається – читайте далі.

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Кілька місяців тому автобусний лоукостер Flixbus оголосив про офіційний вихід на український ринок. З цієї нагоди компанія влаштувала ґрандіозний розпродаж квитків, чим ми й скористалися. За 600 гривень ми придбали квитків зі Львова до Праги і назад на двох. Погодьтесь, звучить дуже і дуже круто. Але не могло все йти так гладко. Власне на кордоні ми в цьому й переконалися.

Поїздка до Праги не задалась з перших же хвилин. Автобус приїхав значно раніше, ніж мав бути. Бортпровідниця наїхала на нас, бо, бачте, шукала по всьому автовокзалу. Але на цьому пригоди не завершувалися. Вони лише починалися, але про це ми навіть не підозрювали.

Автобус партнерської компанії виявився без туалету та кондиціонування

Ідеальний, на перший погляд, автобус виявився з двома суттєвими недоліками. Суттєвими, адже їхати до Праги зі Львова 15 годин. Отже, в ньому не було туалету, а також системи кондиціонування. Назвати подорож в такому транспортному засобі комфортною язик не повертається.

Отже, через шість годин ми прибули до польського кордону. Витрачений час – ціна, яку ми заплатили за можливість суттєво зекономити на проїзді. Вийшли ми з автобуса та впевнено пішли до прикордонників, аби "відзначитися". Наші паспорти були добряче так "прокатані" десятками подорожей. Квитки до Львова з Праги теж на руках були. Навіть бронь на хостел була, адже заночувати у столиці Чехії потрібно було.

– Прізвище?

– Лазур.

– Мета подорожі?

– Поїздка до Праги на один день.

– Гроші маєте?

– 50 євро і картку з собою.

Будьте готовими до допиту на польському кордоні

Отут я зрозумів, що влип. Після озвучення "скромної" суми прикордонниця зміряла мене з голови до ніг, обурившись через те, що цієї суми недостатньо. Після цього вона вимагала показати, що ж у мене на картці. Благо, є інтернет-банкінг, який дозволив показати суму, яка була на моєму "пластиковому" супутнику. Щоправда, агресивно налаштовану кобіту такий варіант не влаштував.

– Довідка з банку є?

– Нема...

– Тоді цієї суми недостатньо. Зачекайте, будь ласка.

Влип 2.0. Вперше в моєму житті мене не пропустили на польському кордоні, а змусили очікувати з десятком заробітчан, котрі не змогли довести, з якою метою вирушають до Польщі.

У результаті, на мене очікували ще 5 годин тривалого очікування, поки мені не віддали мій паспорт. Передувала цьому розмова зі старшою зміни, котра відверто здивувалася, як це не пропустили за наявності зворотнього квитка, бронювання помешкання, а також достатньої суми. Загадка, чи не так?

Точка G у моєму паспорті

Звичайно ж, депортації не було. Мене просто не випустили на територію Польщі з відміткою "G" (немає достатньо коштів для перетину кордону). Тепер усім друзям я жартома кажу, що в моєму закордонному паспорті є своя "точка G". Що ж робити, аби вас не завернули? Ділимось з вами п'ятьма секретами успішного перетину польського кодону.

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5 порад при перетині кордону з Польщею

1. Наявність готівки або виписки з банку

Попри те, що надворі XXI століття, поляки наполегливо вимагають наявність готівки на руках. Те, що у вас працює GPay або Apple Pay. Те, що ви активно користуєтесь карткою, розраховуючись нею всюди. Це, звичайно ж, класно, але для прикордонників Польщі важливою є наявність саме готівки. Причому, її має бути достатньо.

Бажано мати з собою бодай 300 злотих, якщо плануєте перебувати на території Польщі до 4 діб.

2. Наявність квитків туди-назад

Якщо ви подорожуєте автобусом, то під час перетину кордону бажано мати зворотні квитки. Як би сумно не звучало, але поляки на українців дивляться, передовсім, як на заробітчан, а вже у 10-у чергу, як на мандрівників. Тому, якщо ви не матимете доказів того, що плануєте повернутися, – будьте готовими до того, що вас можуть завернути.

3. Наявність бронювання житла

Ще один момент, який може стати причиною того, що вас завернуть, – відсутність бронювання житла. Тут є певна логіка, адже якщо ви маєте з собою недостатню кількість грошей, то й на ночівлю у вас нічого не залишиться. Принаймні так уважають польські митники. Ні, вони не переживають через те, що вам ніде буде ночувати. Їм просто потрібно знати, що ви їдете подорожувати, а не працювати. Причому, як показує практика, нелегально.

4. Наявність медичної страховки

Якщо ви не сподобаєтесь прикордоннику, то він може доколупатися навіть до відсутності медичної страхівки. Для максимально зручності її можна оформити навіть онлайн.

5. Фарт

Як би це сумно не звучало, але перетин польського кордону – справжня лотерея. Якщо ви не сподобаєтесь співробітнику митниці – будьте готовими до того, що він знайде 1000 і 1 причину, аби відмовити вам у в'їзді. Будьте ввічливими. Будьте чесними. Пам'ятайте, що прикордонники непогано "вловлюють", коли їх крутять довкола носа. Щоправда, ваша чесність та відвертість не є гарантією того, що ви не потрапите на не вельми вдалу зміну, яка "зарубує" практично кожного другого українця, котрий планує перетнути кордон.

Стосовно квитків, броні, страхівки та інших "доказів" мети перебування у Польщі, то їх НЕОБХІДНО видрукувати, адже інформацію зі смартфона прикордонники можуть не враховувати під час прийняття доленосного рішення.

Зберігайте спокій і подорожуйте якомога частіше. А ми ж маємо надію, що наш матеріал дозволить вам не вляпатися у неприємну ситуацію під час майбутньої поїздки!

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Назарій Лазур