Автобусний лоукостер FlixBus вийшов на український ринок: маршрути і ціни

Найбільший автобусний перевізник Європи, FlixBus, оголосив про повноцінний вихід на український ринок. Перевезення здійснюватимуться за допомогою української компанії-партнера.

"Це запланована мережа. Ми хочемо ще порадитися з місцевими перевізниками. Їм видніше, куди подорожують їхні громадяни", – уточнив Міхал Леман, директор FlixBus в Польщі і Україні.

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Компанія планує виконувати рейси з Києва, Львова, Харкова, Дніпра, Одеси, Чернівців, Івано-Франківська, Вінниці, Тернополя.

Вартість квитків буде починатися від 5 євро. Повідомляється, що купити квиток можна через мобільний додаток або сайт. Через додаток також можна відстежити, де перебуває автобус і коли він прибуде. За словами Міхала Лемана, роздруковувати квиток не потрібно, водій просканує QR-код,

Також стало відомо, що до 13 червня напрямками Київ – Кельн, Київ – Росток, Київ – Карлсруе, Київ– Штутгарт, Київ – Відень можна купити квитки від 5 до 15 євро.

"Вимоги до автобусів: кваліфіковані водії, мінімум двоє на нічній лінії для безпеки пасажирів, комфортну відстань між сидіннями – мінімум 76 см, Wi-Fi і FLIX-розваги на борту, доступний туалет в дорозі, розетки і екологічно чистий парк", – додав він.

На початковому етапі на українських маршрутах буде задіяно два десятки автобусів. Це будуть не автобуси у фірмовій зеленій лівреї, а автобуси української компанії-партнера, які будуть мати логотип FlixBus.

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