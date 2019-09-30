Найкращі додатки для планування подорожі, які мають бути на вашому смартфоні

Якщо ви не фанат відпочинку за програмою All inclusive – плануйте подорож самостійно. Вам у цьому допоможуть додатки, які не лише спланують ваш маршрут, а й суттєво зекономлять ваші гроші. Не зволікайте! Встановлюйте їх та готуйтесь до мандрів.

Цей перелік додатків для подорожей ми розділимо на логічні частини, щоб ви могли завантажити собі лише ті, які вам однозначно знадобляться під час мандрівки. Отже, які програми ми рекомендуємо встановити собі на смартфон і використовувати – читайте далі.

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KIWI.com

Якщо ви знаєте лише, куди хотіли б відправитися – скористайтесь додатком KIWI. Він може не лише скласти вам складний маршрут, а й підібрати його таким чином, щоб ви могли зекономити якомога більше грошей.

Купувати квитки через додаток не рекомендуємо, адже вони будуть дорожчими, ніж в авіакомпаній. Використовуйте KIWI винятково для того, аби дізнатися, куди та за скільки можна злітати, до прикладу, зі свого міста.

Skyscanner

Ще один відмінний додаток, який дозволить за лічені секунди знайти дешеві квитки в ті напрямки, які вас цікавлять. За аналогом з KIWI тут можна як просто вибирати напрямки, так і будувати складні маршрути.

Генератори маршрутів – звичайно, корисні, але не обійтися вам і без класичних і необхідних додатків лоукостерів. Коротко пройдемось по них.

Ryanair та WIZZ Air

Це два додатки від однойменних компаній-лоукостерів, які повинні бути на ваших смартфонах, і це не обговорюється. Якщо генератори – не ваше, і ви хочете самостійно оглянути ситуацію з цінами та напрямками – сміливо копирсайтесь у програмі. Не переживайте, з переляку відразу квитки на всі гроші світу ви точно не купите.

Переваги для користувачів додатків:

ціни такі, які є на сайті;

можливість зберігати квитки на смартфоні (в країнах ЄС їх друкувати не потрібно);

зручність вибору маршруту.

Єдиний мінус – неможливо скласти собі складний маршрут, тому для цього повертайтесь до генераторів. Вони вам з цим допоможуть.

Боїтесь літати? Тоді завантажте собі кілька додатків, які допоможуть підібрати автобусний маршрут або знайти вигідні квитки на поїзд. Утім, відразу ж зазначимо, що квитки на останні в Європі дуже дорогі, тому краще віддавати перевагу саме автобусам.

Omnio

Ідеальний додаток, який дозволить не лише знайти дешеві квитки на літак, а й на автобус і потяг. Головне – вибрати дату та місце відправлення й призначення. Решту за вас зробить сама програма. Знайти ідеальний варіант можна в одній з 15 країн Європи. Розробники обіцяють, що скоро їх кількість зросте, тому не зволікайте.

Flixbus

Про Flixbus ви, мабуть, уже чули неодноразово. Це лоукостерний автобусний перевізник, який здійснює поїздки майже по всій Європі. Зокрема, він курсує і з України. Тому, якщо ви плануєте пересуватися між містами Європи – загляньте в додаток, адже з імовірністю у 90% ви знайдете там найдешевше рішення, яке дозволить мандрувати не за всі гроші світу. Також компанія регулярно проводить розпродажі та дарує знижки, які вас однозначно потішать.

Важливо не лише купити квитки, а й потурбуватися про ночівлю. Для максимальної зручності рекомендуємо вам встановити ці два додатки, які однозначно врятують вас у тих ситуаціях, коли здається, що єдиний варіант, який залишається, – ночівля в аеропорту.

Booking.com

Про цей додаток ми не будемо довго й нудно розповідати, адже ви про нього однозначно чули. Тут можна знайти, як місце в хостелі для однієї ночі, так і апартаменти, які ідеально підійдуть для повноцінного відпочинку. Все, що вам потрібно, – вибрати місце прибуття та вказати дати. Для зручності є ще й низка фільтрів, які дозволять підібрати саме те рішення, яке задовольнить вас сповна.

Airbnb

Це сервіс, за допомогою якого власники здають в оренду свої помешкання. Якщо користуватися знижками та промокодами, то можна орендувати шикарні квартири або й цілі вілли за смішні гроші.

Утім, з цим сервісом потрібно бути вкрай обережним, адже житло здають люди, і вони можуть банально обдурювати. Для того, щоб не натрапити на недобросовісного орендодавця – читайте коментарі. У більшості випадків вони проливають світло на реалії, з якими ви можете стикнутися в тому чи іншому випадку.

Квитки обрали? Заселились? Пора й місто побачити. В цьому випадку вам ніяк не обійтися без офлайнової навігації. Втім, не слід відкидати Google Maps, який дозволить з легкістю користуватися громадським транспортом у чужому місті. До прикладу, розповість вам, коли та де сісти на той чи інший автобус/трамвай тощо.

Maps.me

Ми не стомлюємось нагадувати про те, що цей додаток – необхідний. Причому, не лише для тих, хто подорожує, а й для тих, хто не вельми добре вивчив своє місто. Головна задача – попередньо завантажити карти та поставити позначки тих місць, які хочете побачити/відвідати. До слова, є готові маршрути, які складають ентузіасти. Ними теж можна ходити та вивчати незнайомі місцини.

Як би це банально не звучало, але установити Uber або Bolt теж необхідно, адже іноді місцеві таксисти готові обдерти туриста, як липку. Та й не всюди водії знають англійську мову, тож програма вам однозначно прийде на поміч у тих ситуаціях, коли ви усвідомлюєте, що дістатися до пункту призначення більше немає на чому.

Sleeping in Airports

І хоч це не додаток, а звичайний сайт, – його ви просто зобов'язані тримати в закладках. Для чого? А для того, щоб дізнатися, чи не зачиняється на ніч аеропорт, в якому ви планували переночувати. Також тут можна знайти іншу корисну інформацію, яка може полегшити вам життя (а точніше – перебування) в аеропорту.

А якими додатками для планування подорожі користуєтесь ви? Діліться у коментарях.

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