Пам'яті вокаліста Linkin Park Честера Беннінгтона: згадуємо найпопулярніші хіти групи

Розбираємо спадщину Честера Беннінгтона: фронтмена, вокаліста, власника унікального та впізнаваного голосу, одного із засновників групи Linkin Park. Сьогодні, 20 березня, йому могло виповнитися 45 років. Згадуємо пісні гурту, які ми завжди будемо слухати і любити!

Linkin Park були одним із символів нульових, кожен представник покоління мілленіалів пережив хоча б одну особистісну драму під Numb або Leave Out All The Rest, а жанр nu-metal практично увійшов в категорію попмузики завдяки музикантам, пише Радіо MAXIMUM. Сьогодні ми згадуємо найяскравіші пісні кумира мільйонів, батька шістьох дітей і неймовірно талановитого хлопця Честера Беннінгтона.

Numb

Цю пісню знають, мабуть, усі. Пісня, яка увійшла до альбому Meteora, вийшла 8 вересня 2003 року. Сюжет оповідає про взаємини героя з близькою йому людиною, яка не бажає приймати протагоніста таким, яким є той є, постійно "прогинаючи" його під себе.

Faint

Faint – справжня ода всьому, що зробило групу такою популярною. Квінтесенція завзятого нового року 2000. Цікавий факт: у пісні звучать знайомі віолончельні ритми хіта Брітні Спірс Toxic.

In the End

У 2002 році трек In the End дістався вершин. Секрет успіху простий: In the End – це найкраща поппісня 21-го століття. Практично кожен її компонент став культовим. Фортепіанний програш на самому початку, гітарні партії, текст.

Breaking the Habit

Пісня триває трохи більше трьох хвилин і половину часу займає drum-n-bass звучання. Якби не знайомий вокал Честера, могло б здатися, що ми чуємо не Linkin Park.

Leave Out All The Rest

Балада Leave Out All the Rest, на тлі останніх сумних подій звучить особливо проникливо. Честер ніби підводить підсумки, звертаючись до всіх, хто весь цей час підтримував його і вірив в нього.

The Catalyst

The Catalyst був спробою групи скласти власний Paranoid Android, розумний трек, прорахований комерційний хід для радіо і телевізора. І ставка на модний звук виправдалася повністю. Пісня одночасно очолила рок і альтернатив чарти.

One Step Closer

Як описати весь нью-метал однією фразою? Відповідь очевидна: SHUT UP WHEN I'M TALKING TO YOU! Цей істеричний рев Честера надихав молоду і злу молодь по всьому світу, нарешті висловити батькам все, що вони думають.

Blackout

Одна з найбільш провокаційних речей Linkin Park. Тут вам і сінті-поп і дабстеп (задовго до того як він став мейнстримом) і найбільш нетиповий для Честера вокал.

Bleed It Out

У пісні звучать клепи, тамбурин, а енергійні гітарні запили проникають у свідомість, як розпечений ніж у масло. Трек звучить як Pearl Jam і Sly і the Family Stone одночасно.

The Little Things Give You Away

Цим треком група знову тяжіла до класичного року і експериментів. Напевно, хлопці були занадто талановиті, щоб постійно робити одне і те ж. Навіть якщо це приносило їм славу і гроші.

