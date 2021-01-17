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Ось чому варто тренуватися під класичну музику
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Для багатьох людей важливою частиною будь-якого режиму вправ є музика, яка його супроводжує. І ми знаємо, що у кожного, хто займається спортом, є добірка з улюбленими композиціями, під які він тренується. Але науковці переконані, що крім ритмічної варто додавати до плейлиста ще й класичну.
Досі основну увагу ми приділяли різним формам популярної музики, включаючи рок, танцювальні хіти, хіп-хоп та R & B. Але останнім часом науковці почали розглядати переваги класичної музики.
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Як жанр, легко зрозуміти, чому класична музика ігнорується з точки зору вибору людьми саундтреку для тренувань. У ньому часто відсутній ритмічний грув, а коли є тексти, їх нелегко підспівувати.
Проте, багатьом творам класичного репертуару властива нев'януча краса, яка може виправдати їх використання. Подумайте про блискучу велич симфонії Бетховена "Героїчна" або про пронизливу "Мадам Батерфляй" Пуччіні.
Роль будь-якої музики полягає в тому, щоб притупити біль, підняти настрій і, можливо, змусити час пройти трохи швидше. Вчені називають "диссоціатівний ефект" музики, що означає, що вона допомагає відволіктися від внутрішніх симптомів, пов'язаних зі втомою.
Нейровізуалізація показала схильність музики знижувати свідомість під час занять – по суті, ті частини мозку, які повідомляють про втому, – менше подають сигнали, коли грає музика.
Класична музика запалює уяву і, як правило, покращує результати під час бігу, особливо коли вона звучить у тандемі з надихаючим пейзажем. Але, можливо, класична музика має й сильніший вплив, якщо її використовувати до або відразу після тренування. Її основна функція перед тренуванням – створити енергію, викликати позитивні образи та надихнути на рух. А після – розслабити та повернути відчуття спокою.
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