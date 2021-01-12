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Учені назвали спосіб, який допоможе сконцентруватися на важливому завданні

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Це заняття дозволяє підвищити вашу концентрацію - фото 1
Це заняття дозволяє підвищити вашу концентрацію

Спад концентрації може сильно позначитися на продуктивності. Однак є простий спосіб її поліпшити. Науковці рекомендують зайнятися фізичними вправами. Дослідження показують, що активність може покращити концентрацію у людей будь-якого віку.

У більшості досліджень йшлося про молодь і дітей, але й користь для дорослих теж є. Дослідження показують, що 20-хвилинна прогулянка або біг підтюпцем, підвищують концентрацію на термін до однієї години.

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Дослідження також показали, що якщо люди роблять перерви для фізичної активності протягом робочого дня, це покращує концентрацію та настрій. І те, і інше може підвищити продуктивність. Учені навіть довели, що фізична активність і вищий рівень фізичної підготовки покращують роботу багатьох частин мозку, включаючи концентрацію, у людей поважного віку, яким виповнилося 65 і більше років.

Учені назвали спосіб, який допоможе сконцентруватися на важливому завданні - фото 442787
20 хвилин тренувань допомагають сконцентруватися / Фото unsplash

Раніше ми озвучували три невіддільні умови, які роблять людину продуктивною. І тут не варто вигадувати велосипед, адже все доволі просто. Спробуйте ввести такі звички у своє життя, а на приємні зміни не доведеться довго чекати. Наші поради допоможуть вам не лише досягати бажаних результатів, а й почуватися відмінно щодня.

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Джерело: Medikforum
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