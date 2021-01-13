Три прості вправи для зняття болю в шиї

Практично кожен, хто проводить багато часу на роботі в одному положенні, відчуває дискомфорт в області шиї: неприємне похрускування, біль, іноді невелике печіння. Щоб зняти ці симптоми, проводьте невелику руханку.

Для поліпшення ефективності вправ, повороти і нахили голови супроводжуйте рухом очей в тому ж напрямку. Виконуйте вправи розмірено і плавно. Отже, сядьте на стілець, тримайте спину і голову прямо.

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Тиск вперед. Глибоко вдихніть, покладіть долоні на лоб і натисніть, при цьому напружуючи шию і не даючи голові відкинутися назад. Затримайте дихання і зберігайте напругу 5-7 секунд. На видиху приберіть долоні від чола і розслабтеся на 10 секунд, опустивши голову на груди. Повторіть 3-5 разів.

Тиск назад. Зробіть вдих, зімкніть руки в замок і натисніть на потилицю. При цьому напружте шийні хребці і не давайте голові опуститися. Затримайте дихання і залишайтеся в такому положенні 5-7 секунд. На видиху опустіть руки і розслабтеся на 10 секунд. Повторіть 3-5 разів.

Тиск в сторони. Зробіть вдих, натисніть лівою долонею на скроню, намагаючись протягом 5-7 секунд не піддаватися тиску. Видихніть, повністю розслабте м'язи шиї і плечей, відпочиньте 10 секунд. Виконайте те ж саме правою рукою. Повторіть вправу 3-5 разів кожною рукою.

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