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Оксамитовий сезон в Італії: як бюджетно відпочити на батьківщині легендарної піци та вина
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Італія є доволі популярним напрямком серед туристів, які обирають спокійний пляжний відпочинок або ж тур невеличкими колоритними містечками під час оксамитового сезону. Тому сьогодні ми розповімо, що варто побачити та спробувати на батьківщині піци та вина, не потративши при цьому багато грошей.
Оксамитовий сезон – один з найкращих періодів, аби відправитися у відпустку. Це відмінний шанс зловити останні теплі сонячні дні, порелаксувати на пляжі та з новими силами, ідеями та натхненням увірватися в холодні робочі будні. Тож сьогодні з власного досвіду ми поділимося секретами, як дешево відпочити у теплій Італії, а саме – у регіоні Калабрія, що на півдні країни.
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Калабрія – найпівденніший регіон Італії, який омивається Тірренським та Середземними морями. Завдяки незайманим пляжам та вражаючій природі, цю область називають ще "Карибами Європи". Головні курорти регіону: Козенца, Кротоне, Катандзаро, Вібо-Валентія, Тропеа і Реджо-ді-Калабрія.
Далі розглянемо відпочинок на прикладі курортного містечка Тропеа.
Як добратися до Тропеа
Найдешевше в Італію летіти з Польщі. Так, найбільше квитків є на рейси з Кракова або Варшави, вартість яких становить у середньому 40 євро у дві сторони (приблизно 1100 гривень). Тому вам потрібно потурбуватися і про те, як добратися до Кракова чи Варшави. Тут є кілька варіантів:
- доїхати до кордону – перейти митницю пішки – сісти на найближчій станції на автобус або потяг до Кракова/Варшави;
- перетнути кордон на потязі до Перемишля – пересісти на інший поїзд або ж автобус до потрібного міста;
- їхати прямим автобусом з України до Кракова або Варшави.
Вартість квитків на автобус з Львова до Кракова чи Варшави коливається приблизно на одному рівні і становить 400-500 гривень в одну сторону.
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Якщо ж говорити про сам переліт, то у регіоні Калабрія є два великих аеропорти: Ламеція-Терме (Lamezia Terme) і Реджо-ді-Калабрія (Regio di Calabria), куди й прилітають лоукостери. У нашому випадку аеропорт прибуття – Ламеція-Терме, який розташований приблизно у 60 км від курортного містечка Тропеа.
З аеропорту Ламеція-Терме до Тропеа найзручніше і найшвидше добратися на електричці, яка їде 40-45 хвилин і квиток на неї коштує близько 4 євро.
Аби вхопити дешеві квитки на переліт (Варшава – Ламеція-Терме), варто або бронювати їх доволі рано (за пів року – рік до наміченої дати), або ж навпаки – купувати так звані гарячі квиточки, коли до вильоту у вас залишиться близько тижня-двох.
Де зупинитися в Тропеа
Під час планування мандрівки ви помітите, що варіанти з житлом доволі різноманітні: хостели, готелі або ж квартири. Али ми радимо вам зупинитися на варіанті оренди квартири. Крім того, що це дуже зручно і практично, якщо ви подорожуєте компанією, це ще й цікавий досвід і можливість побачити буденне життя італійців зсередини.
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Шукати житло можна як в самому Тропеа, так і в сусідніх містечках чи селах. Через те, що навколишні населені пункти маленькі, найвидатніші пам'ятки та пляжі будуть у пішій доступності. Так, наприклад, 2-кімнатна повноцінна квартира у маленькому містечку Паргелія, що у 3 км (20 хв пішки) від Тропеа обійдеться 250 доларів на тиждень з розрахунком на 4-5 гостей (1300 гривень з особи за тиждень).
Які міста варто побачити на півдні Італії
За період відпустки хочеться якомога більше побачити та дізнатися про життя місцевих жителів, тому не сидіть на місці. І, з огляду на те, що житло рекомендували орендувати в Тропеа або ж поблизу, ми підготували 3 міста, до яких легко добратися, і які обов'язково треба відвідати, аби відчути італійський колорит та побачити справжнє життя місцевих жителів.
Тропеа
Тропеа є одним з найкрасивіших міст Калабрії, яке часто називають перлиною Тірренського побережжя. Будинки, побудовані з золотистого пісковика, розташовані на крутій скелі і створюю особливу казкову атмосферу. І особливою увагою користується серед туристів оглядовий майданчик, що розташований на високій кручі, з якої відкривається неймовірний краєвид на побережжя. А затишні старовинні вулички з невеликими сімейними тавернами надихають ще більше гуляти розміреною Італією.
Поміж прогулянками не забувайте куштувати місцеві смаколики, з найголовніших рекомендуємо:
Піца (ну звісно ж);
Вино (обов'язково);
Прошуто та інші м'ясні вироби з різними спеціями (для любителів гострого);
Морозиво (справжнє та на різний смак);
Паста (спробуйте приготувати самі, адже необхідні інгредієнти доволі дешеві і ще й зможете поекспериментувати з різними смаками).
Піццо
Піццо – невелике містечко, яке розташоване в самому центрі затоки Гольфо ді Сант'Еуфемія між морем і горами. У місті проживає всього близько 9 тисяч осіб, але тут особливо відчувається іспанський колорит та життя без поспіху. Піццо пронизане вузенькими вуличками, які переплітають ніби лабіринт. Крім цього, тут також можна насолодитися вражаючими краєвидами з терас та оглядових майданчиків, які височіють над морем.
Ламеція-Терме
Ламеція-Терме – один з найпопулярніших курортів країни, який славиться своїми чудовими пляжами, що ідеально підходять для лінивого відпочинку. Але ж не пляжами єдиними. Центр цього міста особливо полюбився туристами, оскільки тут гармонійно поєднуються будинки, побудовані в традиційному південно-італійському стилі і мальовничий природний ландшафт. Особливу увагу радимо звернути на місцевий ринок, де ви зможете закупитися свіжими морепродуктами та фруктами. Але приходити сюди краще заздалегідь, тому, що тут все розкуповується дуже швидко.
Основний бюджет: 1100 гривень (авіаквитки) + 800-1000 гривень (квитки на автобус до Польщі і назад) + 1300 гривень (оренда квартири на тиждень з особи) = 3400 гривень (125 євро). І звісно ж, варто розраховувати ще на + 100-150 євро з особи на інші витрати.
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