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Google тестує довгоочікувану функцію для YouTube

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YouTube - фото 1
YouTube / vsviti

Компанія Google вирішила змінити дизайн популярного сервісу. І виглядає це дуже круто!

За останні кілька місяців Google провела безліч тестів інтерфейсу в програмі YouTube для Android.

І ще: YouTube запустить сервіс для конкуренції з TikTok

Тепер компанія хоче поліпшити перегляд коментарів під відео. У новій версії коментарі переміщені трохи нижче опису, а пропоновані відео ще нижче.

Тепер користувачам необхідно прокручувати сторінку вниз, щоб отримати доступ до рекомендованих відео в новій версії програми. Такий інтерфейс з'явився у версії 15.14.33 додатка YouTube для Android. Хоча багато користувачів Twitter кажуть, що вони виявили нову функцію інтерфейсу на своїх пристроях, ця функція поки доступна не всім. З цієї причини ми вважаємо, що Google все ще тестує довгоочікувану функцію.

Google тестує довгоочікувану функцію для YouTube - фото 397881

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Джерело: vsviti
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