YouTube запустить сервіс для конкуренції з TikTok

Після того як TikTok побив месенджер WhatsApp у боротьбі за звання найпопулярнішого у світі мобільного додатка, його популярність не залишилася непоміченою. За даними мережевих інформаторів, компанія Google планує представити свою альтернативу TikTok.

За даними видання The Information з посиланням на власні джерела, нова версія мобільного застосування популярного відеохостингу отримає функцію Shorts, що дозволяє створювати короткі відео.

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Для музичного супроводу роликів можна буде використовувати ліцензовані треки й інші аудіоматеріали з каталогу сервісу. Інсайдери припускають, що такий крок дозволить Google скласти конкуренцію TikTok, що має понад 500 мільйонів користувачів по всьому світу.

Це не перший випадок, коли компанія реалізує власну версію популярної функції, що дебютувала на іншій соціальній платформі. Раніше за аналогічною схемою з'явилися YouTube Stories, які мали стати альтернативою майданчикам Instagram і Snapchat.

YouTube зазіхає на славу TikTok

Згідно зі звітом аналітичної компанії App Annie, за останні 12 місяців додаток TikTok завантажили близько 842 мільйонів разів. У жовтні минулого року у мережі з'являлися чутки про зацікавленість Google покупкою TikTok, але схоже, що компанія вирішила створити власний сервіс з тією ж функціональністю. Можливу дату анонсу YouTube Shorts джерело не повідомляє.

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