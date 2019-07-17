Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Парламентські вибори 2019

Новий кліп Авріл Лавін підкорює Youtube: дивіться ефектне відео

  • 16
Авріл Лавін випустила кліп I Fell In Love With The Devil - фото 1
Авріл Лавін випустила кліп I Fell In Love With The Devil / Entertainment Tonight

Популярна співачка Авріл Лавін випустила новий кліп на пісню I Fell In Love With The Devil, який за короткий час став хітом. Дивіться відео онлайн на Радіо МАКСИМУМ.

Канадська співачка Авріл Лавін активно повернулась до своєї музичної кар'єри та потішила фанатів похмурим роликом на трек "I Fell In Love With The Devil", який вже зібрав понад 2 мільйони переглядів. Кліп показує типову любовну історію з дияволом, прогулянками кладовищем, піаніно посеред лісу та загалом передає готичну атмосферу.

Більше музики: Популярна музика літа: найкращі пісні тижня для гарного настрою

Avril Lavigne - I Fell In Love With The Devil, дивитись кліп онлайн:

Читайте також: Біллі Айліш і Джастін Бібер переспівали хіт Bad Guy: слухайте пісню онлайн

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
ФАБРИКА ЗІРОК: як змінилися найяскравіші українські "фабриканти" за 12 років
  • 10 липня, 18:00
  • 2134
Гороскоп на цей тиждень 15 – 21 липня 2019 для знаків Зодіаку
  • 14 липня, 14:19
  • 442
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
  • 14 березня, 13:28
  • 1614001
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Шоу-біз