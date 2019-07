Новий кліп Авріл Лавін підкорює Youtube: дивіться ефектне відео

Авріл Лавін випустила кліп I Fell In Love With The Devil / Entertainment Tonight

Популярна співачка Авріл Лавін випустила новий кліп на пісню I Fell In Love With The Devil, який за короткий час став хітом. Дивіться відео онлайн на Радіо МАКСИМУМ.

Канадська співачка Авріл Лавін активно повернулась до своєї музичної кар'єри та потішила фанатів похмурим роликом на трек "I Fell In Love With The Devil", який вже зібрав понад 2 мільйони переглядів. Кліп показує типову любовну історію з дияволом, прогулянками кладовищем, піаніно посеред лісу та загалом передає готичну атмосферу.

Avril Lavigne - I Fell In Love With The Devil, дивитись кліп онлайн:

