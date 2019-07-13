Біллі Айліш і Джастін Бібер переспівали хіт Bad Guy: слухайте пісню онлайн

Популярна співачка Біллі Айліш вразила фанатів дуетом з Джастіном Бібером. Як звучить ремікс Bad Guy від шалено популярних зірок - слухайте онлайн на Радіо МАКСИМУМ!

17-річна Біллі Айліш раптово стала однією із найпопулярніших зірок світу завдяки своєму незвичайному підходу до музики, зовнішності та харизмі. Але, як і чимало дівчаток по всьому світу, колись вона справді фанатіла від Джастіна Бібера. Хто б міг подумати, що цьогоріч зірки не лише офіційно познайомляться, але й запишуть спільний трек.

Слухайте також: Рок-музика тижня: нові альтернативні пісні, які зроблять твій день

Щоправда, ремікс на хіт Біллі Bad Guy, де можна почути молодого канадського Джастіна, отримав чимало неприємних коментарів, попри 15 мільйонів переглядів. А заставка треку з юною Айліш у її кімнаті, обвішаній постерами з Бібером, справді захопила шанувальників. Зацініть!

Billie Eilish - bad guy (with Justin Bieber), слухати пісню онлайн:

Читайте також: UPark 2019: програма та учасники масштабного фестивалю у Києві