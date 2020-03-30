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Нові серіали квітня 2020: що варто переглянути цього місяця
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Найкрутіші прем'єри серіалів квітня 2020 сподобаються фанатам фантастики, драми та комедії. Радіо МАКСИМУМ зібрало найкращі новинки серіалів, які вийдуть у квітні.
Додому до темряви
Оригінальна назва мовою серіалу: Home Before Dark
Жанр: детектив, драма
Країна: США
Режисер: Розмарі Родрігез, Кет Кендлер, Джон М. Чу
У головних ролях: Бруклін Прінс, Джим Стерджесс, Еббі Міллер, Кайлі Роджерс, Міла Морган
Тривалість: - хв.
Коли: з 3 квітня 2020
Сюжет розгортається навколо родини 9-річної Хільди Ліско, яка перебирається з великого міста до тихенького містечка, де народився її батько Меттью Ліско. Дівчинка мріє стати таким же крутим журналістом, як і її татусь, однак нове місце життя показує і те, що тут трапились таємничі події, пов'язані з її сім'єю. Тож Хільда вирішує розібратись з секретами, а розслідування публікує у власній газеті.
Додому до темряви, дивитись трейлер серіалу онлайн:
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Байки з петлі (16+)
Оригінальна назва мовою серіалу: Tales from the Loop
Жанр: фантастика
Країна: США
Режисер: Марк Романек
У головних ролях: Ребекка Холл, Джонатан Прайс, Пол Шнайдер, Дункан Джойнер, Ніколь Ло
Тривалість: 60 хв.
Коли: з 3 квітня 2020
Серіал розповідає про мешканців незвичайного міста, які у прямому сенсі слова живуть під неймовірною Петлею. Це машина, створена для розкриття секретів всесвіту, що здатна робити реальними фантастичні речі. Звісно ж, це впливає і на всіх поряд.
Байки з петлі, дивитись трейлер серіалу онлайн:
Утікач
Оригінальна назва мовою серіалу: The Fugitive
Жанр: бойовик, кримінал, драма
Країна: США
Режисер: Стівен Хопкінс
У головних ролях: Кіфер Сазерленд, Бойд Холбрук, Наталі Мартінес, Браян Джераті
Тривалість: - хв.
Коли: з 6 квітня 2020
Серіал розповідає вже відомий сюжет, з яким глядачів познайомила у 1993 році однойменна стрічка з Гаррісоном Фордом та Томмі Лі Джонсом. Машиніст Майк Ферро стає відбувайлом у справі щодо підриву метро у Лос-Анджелесі. Всі проти нього, але чоловік усіма силами намагається знайти справжнього злочинця, щоб не лише очистити свою совість, а й захистити сім'ю.
Утікач, дивитись трейлер серіалу онлайн:
Вверх ногами
Оригінальна назва мовою серіалу: Flipped
Жанр: комедія
Країна: США
Режисер: Раян Кейс
У головних ролях: Вілл Форте, Кейтлін Олсон, Енді Гарсіа, Артуро Кастро, Єва Лонгорія, Луїс Монкада
Тривалість: - хв.
Коли: з 6 квітня 2020
Подружжя Джен та Крікет Мелфі постійно без роботи, тож вирішують займатись чимось максимально прибутковим та веселим. Так вони стають експертами з реновації будинків та створюють блог. Якось в одному з помешкань вони знаходять справжній таємний скарб наркокартелю. Звісно ж, частина грошей одразу ж йде на власне шоу. Однак зіркове життя руйнує поява злочинців, яких вони обібрали. В обмін на життя Мелфі потрібно відремонтувати величезний і старий будинок.
Вверх ногами, дивитись трейлер серіалу онлайн:
Вижити (16+)
Оригінальна назва мовою серіалу: Survive
Жанр: трилер, пригоди, драма
Країна: США
Режисер: Марк Пеллінгтон
У головних ролях: Софі Тернер, Корі Хоукінс, Теренс Мейнард, Дженніфер Мартін
Тривалість: 60 хв.
Коли: з 6 квітня 2020
Сюжет базується на однойменному романі Алекса Морела і розповідає про двох людей, які вижили в авіакатастрофі. Вони опиняються посеред засніжених гір та намагаються знайти хоч якийсь шанс вибратись.
Вижити, дивитись трейлер серіалу онлайн:
Місіс Америка (16+)
Оригінальна назва мовою серіалу: Mrs. America
Жанр: історичний, драма, біографія
Країна: США
Режисер: Анна Боден, Раян Флек, Амма Асанте
У головних ролях: Кейт Бланшетт, Узо Адуба, Роуз Бірн, Сара Полсон, Кейлі Картер, Мелані Лінскі
Тривалість: 52 хв.
Коли: з 15 квітня 2020
Сюжет драматичного серіалу базується на реальній історії про рух феміністок у 1970-х роках. Події розгортаються навколо нелегкої боротьби за 19-у поправку, яка передбачає рівні права для американців, не зважаючи на стать. Юристка та консерваторка Філліс Шлефлі проти руху феміністок, легалізації абортів та будь-яких прав для сексменшин, однак їй протистоять відомі активістки.
Місіс Америка, дивитись трейлер серіалу онлайн:
Захищаючи Джейкоба (16+)
Оригінальна назва мовою серіалу: Defending Jacob
Жанр: детектив, трилер
Країна: США
Режисер: Мортен Тильдум
У головних ролях: Кріс Еванс, Мішель Докері, Хайден Мартелл
Тривалість: 60 хв.
Коли: з 24 квітня 2020
Мінісеріал базується на однойменному бестелері Вільяма Ландау і розповідає про помічника прокурора Енді Барбер, якому доводиться боротись за правосуддя над власним сином. Річ у тому, що саме юнак Джейкоб Барбер опинився одним із ключових підозрюваних в кривавому убивстві 14-річного хлопчика.
Захищаючи Джейкоба, дивитись трейлер серіалу онлайн:
Бульварні жахіття: Місто ангелів (16+)
Оригінальна назва мовою серіалу: Penny Dreadful: City of Angels
Жанр: драма, жахи фантастика
Країна: США
Режисер: Шері Фоксон, Пако Кабесас
У головних ролях: Наталі Дормер, Деніел Дзоватто, Нейтан Лейн
Тривалість: 60 хв.
Коли: з 26 квітня 2020
Сюжет розгортається у Лос-Анджелесі у 1938 році, коли детективу Тіаго Вега разом з напарником доводиться знайти винного у моторошному убивстві. Виявляється, що це не випадковість, а злочин пов'язаним з реальною історією міста, шпигунами Третього рейху та мексикансько-американським фольклором. Якщо синопсис вас не заінтригував, то трейлер точно сподобається.
Бульварні жахіття: Місто ангелів, дивитись трейлер серіалу онлайн:
Я знаю, що це правда (16+)
Оригінальна назва мовою серіалу: I Know This Much Is True
Жанр: драма
Країна: США
Режисер: Дерек Сіенфренс
У головних ролях: Марк Руффало, Імоджен Путс, Джульєтт Льюїс, Мелісса Лео
Тривалість: 60 хв.
Коли: з 26 квітня 2020
Сюжет розповідає про маляра Домініка Бердсі, якому доводиться доглядати за його братом-близнюком Томасом. Чоловік страждає від параноїдальної шизофренії і майже ніхто йому не вірить. Але далеко не всі його слова є брехнею, що й виявить Домінік.
Я знаю, що це правда, дивитись трейлер серіалу онлайн:
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