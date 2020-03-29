ТОП-7 аніме серіалів про життя після апокаліпсису

Шукаєш аніме про далеке майбутнє або кінець світу? Підготували порцію крутих аніме серіалів, які сподобаються і фанатам цього жанру, і тим, хто дивився лише "Покемонів". Яким може бути життя після апокаліпсису – ТОП-7 варіантів від японських аніматорів.

Доктор Стоун

Оригінальна назва мовою серіалу: Dr. Stone

Жанр: аніме, фентезі, пригоди

Країна: Японія

Режисер: Іно Сінья

Тривалість: 20 хв.

Кількість серій: 24

Кількість сезонів: 1

Аніме розповідає про раптовий спалах, після якого все на планеті перетворилось в каміння. Пройшли тисячоліття з катастрофи, коли старшокласник Тайджу Окі раптово зумів повернутись з кам'яного ув'язнення. Йому пощастило, що отямився і його друг Сенку Ішигамі, який обожнює науку. Тож тепер разом вони шукають всіх, хто зумів вижити, та допомагають світу хоч трохи наблизитись до попереднього розвитку.

Доктор Стоун, дивитись трейлер аніме онлайн:

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Кабанері Залізної фортеці

Оригінальна назва мовою серіалу: Koutetsujou no Kabaneri

Жанр: аніме, стімпанк, постапокаліпсис, фентезі, драма, пригоди

Країна: Японія

Режисер: Тецуро Аракі

Тривалість: 20 хв.

Кількість серій: 12

Кількість сезонів: 1

Індустріальна революція змінює світ, однак навіть сучасна цивілізація опиняється на межі зникнення через появу монстрів. Дивні створіння кусають людей і перетворюють їх у зомбі. Тож островом надії та новою домівкою ста Морі Хіромото, де люди створюють зброю проти монстрів та намагаються хоч якось вижити.

Кабанері Залізної фортеці, дивитись трейлер аніме онлайн:

Дезерт панк (Пустельний пацюк)

Оригінальна назва мовою серіалу: Desert Punk

Жанр: аніме, бойовик, комедія, постапокаліпсис

Країна: Японія

Режисер: Такаюкі Інагакі

Тривалість: 20 хв.

Кількість серій: 24

Кількість сезонів: 1

Серйозна війна знищила майже всю цивілізацію, тож герої цього аніме змушені боротись за виживання. У цьому світі не обійтись без найманців, які борються з бандитами за винагороду у великій пустелі. Головним персонажем є Мідзуно, який отримав прізвисько "Пустельний пацюк" через любов до грошей та красивих дівчат.

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Ковбой Бібоп

Оригінальна назва мовою серіалу: Cowboy Bebop

Жанр: аніме, бойовик, вестерн, фентезі, комедія

Країна: Японія

Режисер: Ватанабе Сінічіро

Тривалість: 20 хв.

Кількість серій: 26

Кількість сезонів: 1

Колишні поліцейський Джек Блек та далеко не свята людина Спайк Шпігель мешкають та працюють на космічному кораблі Бібоп. Чоловіки справжні мисливці за головами, яким постійно випадають дивні, комічні і навіть трагічні пригоди.



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Атака титанів

Оригінальна назва мовою серіалу: Shingeki no Kyojin

Жанр: аніме, бойовик, жахи, фентезі

Країна: Японія

Режисер: Тецуро Аракі

Тривалість: 20 хв.

Кількість серій: 66

Кількість сезонів: 3

В альтернативному середньовіччі люди змушені жити за Стінами, ховаючись від Титанів, які безпощадно вбивають всіх. Історія виникнення цих гігантів приховує чимало секретів, з якими доведеться розібратись Ерену Єгерю разом з друзями.

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Гаргантія на зеленій планеті

Оригінальна назва мовою серіалу: Suisei no Gargantia

Жанр: аніме, наукова фантастика, драма

Країна: Японія

Режисер: Кадзуя Мурата

Тривалість: 25 хв.

Кількість серій: 13

Кількість сезонів: 1

Сюжет розгортається у майбутньому на краю Галактики, коли Людський Альянс веде постійну війну з інопланетною расою Хідаасу. Під час боротьби молодий лейтенант Ред разом з Чембером потрапляють у спотворення часу. Таким чином вони опиняються на Землі, яку давно затопили моря, а люди живуть на величезних кораблях.

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Обіцяний Неверленд

Оригінальна назва мовою серіалу: Yakusoku no Neverland

Жанр: аніме, жахи, драма, дарк фентезі

Країна: Японія

Режисер: Камбе Мамору

Тривалість: 25 хв.

Кількість серій: 12

Кількість сезонів: 1



Всі події відбувають у притулку Грейдс Філд, де мешкають чимало дітей. На перший погляд, тут панує гармонія та спокій, адже про всіх турбуються. Однак головних героїв бентежить, чому ж нікому не можна наближатись до воріт та височенних стін навколо притулку. Вони збираються відкрити цю таємницю, яка може коштувати їм всього.

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