Nokia N90 та 808 PureView: якими були найкрутіші камерофони минулих 20 років

Зараз практично кожен смартфон фотографує добре, а іноді й дуже добре, витісняючи великі камери під час подорожей та інших сценаріїв повсякденного життя. Втім, так було не завжди. Пригадаймо, як розвивався ринок камерофонів, а також, якими були найкрутіші телефони, камери яких вражають досі!

Виробники уже не перший десяток років намагаються створити смартфон, який може запросто взути великі камери. Змінювалася оптика, кількість мегапікселів, програмні фішки. Незмінним залишалося лише одне – користувач мріяв тримати в руках компактне рішення, яке може робити якісні фото та відео, що надзвичайно зручно, до прикладу, під час подорожей. Пригадаймо, якими ж були найкрутіші камерофони двох останніх десятиліть!

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Nokia N90

У 2005 році компанія Nokia представила справжнього убивцю "мильничок" – Nokia N90. Смартфон на базі операційної системи Symbian у форматі "жабки" настільки полюбився користувачам, що більшість і досі з теплотою пригадують цю модель.

Nokia N90 вражав можливостями камери

Чим же особлива ця модель? По-перше, у ній використовується скляна оптика від Carl Zeiss. У компанії відзначали, що це значна перевага над іншими рішеннями компаній-конкурентів (утім, будьмо чесними, на той час у Nokia конкурентів НЕ було).

Українців ця модель теж не оминула. Шалено популярний гурт ТНМК зняв один зі своїх відеокліпів саме на Nokia N90. Тож, якщо ви тащились від відеоряду композиції "Забув", то знайте, що частину кліпу зняли на смартфон N90. А точніше, цілих шість смартфонів.

Для молодих музикантів з'явилась альтернатива, – зазначив один із фронтменів ТНМК Фоззі. – Тепер вони можуть самостійно знімати кліпи та транслювати їх на своєму сайті в мережі. І не перейматися.

Технічні характеристики Nokia N90:

Екран: 2,1 дюйма, 352 х 416 пікселів;

Операційна система: Symbian;

Процесор: TI OMAP 1710, 220 MHz;

Камера: 2 Мп з автофокусом;

Акумулятор: 760 мАг;

Особливості: скляна оптика Carl Zeiss.

Nokia 808 PureView

Через 7 років та ж компанія Nokia представила смартфон Nokia 808, який наробив чимало галасу. Воно й не дивно, адже виробник зумів у компактному корпусі вмістити камеру на 41 Мп (нагадаємо, що у 2019 році саме 48-мегапіксельна камера була трендовою) з крутими можливостями.

Nokia 808 отримав камеру на 41 Мп

Nokia 808 могла похизуватися технологією PureView, а також сенсором формату 1/1,2" з роздільною здатністю 41 мегапіксель (для порівняння розмір сенсора у камерофона 2019 року HUAWEI P30 Pro – 1/2.55 дюйма). Сам же сенсор у 808 був майже у чотири рази більшим, аніж у решти смартфонів. Таке рішення дозволяло робити кадри з роздільною здатністю 7728 на 4354 пікселі.

Технологія PureView дозволяє робити кадри з роздільною здатністю 8 Мп, але зі значно кращою якістю. Це, власне, й стало основною відмінністю від рішень суперників.

Технічні характеристики Nokia 808:

Екран: 4 дюйми, 360 х 640 пікселів;

Операційна система: Nokia Belle OS;

Процесор: ARM 11, 1,3 GHz;

Камера: 41 Мп, f/2,4, розмір сенсора 1/1,2";

Акумулятор: 1400 мАг;

Особливості: технологія PureView.

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Nokia 920

Того ж року компанія Nokia представила свій флагманський смартфон 920 на базі ОС Windows Phone 8. Родзинкою новинки стала оптична стабілізація, яка стала справжнім проривом на ринку мобільних камер. Утім, не обійшлося й без скандалів.

Nokia Lumia 920 вляпалась свого часу у скандал

Завдяки оптичній стабілізації камера Nokia Lumia 920 здатна захоплювати у п'ять разів більше світла, ніж будь-які інші конкуруючі смартфони, без використання фотоспалаху, забезпечуючи при цьому чіткі, яскраві кадри, а також найкращу якість зйомки в умовах слабкого освітлення, – йшлося в офіційному релізі компанії.

Однак, журналісти західних видань зауважили у проморолику Nokia 920, що відео, в якому показують можливості оптичної стабілізації, знімалося не на сам смартфон, а на професійну камеру. Відображення останньої побачили на поверхні фургона, повз який проїжджала пара, котра знімалась у ролику. Відзначимо, що компанія Nokia визнала свою помилку та прибрала відео з офіційного YouTube-каналу бренду.

Технічні характеристики Nokia 920:

Екран: 4,5 дюйма, 768 х 1280 пікселів;

Операційна система: Windows Phone 8;

Процесор: Snapdragon S4 Plus, 1,5 GHz;

Камера: 8 Мп, f/2,0, розмір сенсора 1/1,3";

Акумулятор: 2000 мАг;

Особливості: оптична стабілізація зображення.

Samsung Galaxy K Zoom

Ще один цікавий смартфон, який зовні більше нагадував мильничку, ніж телефон. Цьому сприяла оптика, яка виїжджала кожного разу, коли потрібно було зробити фото або ж зняти відео. Відразу ж зазначимо, що модель – прямий наступник Samsung Galaxy S4 Zoom. K Zoom (фотоверсія Samsung Galaxy S5) побачила світ навесні 2014 року. Пристрій отримав 10-кратний оптичний зум, що дуже круто, враховуючи, що його представили майже 6 років тому.

Samsung Galaxy K Zoom отримав 10-кратний зум

Один з недоліків полягав у габаритах гаджета. Смартфон важко було назвати тонким і компактним. Зокрема, у товщину він сягав 16,6 міліметра (удвічі більше, ніж середньостатистичний смартфон сьогодні). Ще одним слабким місцем цього гаджета був акумулятор. 2430 мАг заледве вистачало для того, аби пристрій "протягнув" до кінця світлового дня. Зазначимо, що у попередника реалізували "гарячу" заміну акумулятора. У K Zoom для цього потрібно було знімати задню панель.

Якщо ж говорити про технічні характеристики, то пристрій трішки не дотягував по потужності до Galaxy S5, але виробник потурбувався про те, щоб усього було з запасом. Зокрема, щоб кадри з 20-мегапіксельної камери не оброблялися вічність. Наразі з такою проблемою стикнулися власники Xiaomi Mi Note 10, процесор якого витрачає багато часу на збереження кадрів, знятих на 108-мегапіксельну камеру.

Технічні характеристики Samsung Galaxy K Zoom:

Екран: 4,8 дюйма, 720 х 1280 пікселів;

Операційна система: Android 4.4;

Процесор: Exynos 5260 Hexa, до 1,7 GHz;

Камера: 20,7 Мп, розмір сенсора 1/1,2,3", 24-240 mm;

Акумулятор: 2430 мАг;

Особливості: 10-кратний оптичний зум.

Як бачите, майже 10 років тому виробники смартфонів випускали такі рішення, до яких деякі сучасні бренди досі не можуть дійти. Чи були вони корисними? Швидше за все, ні. Але саме завдяки "гонці" камер у смартфонах зараз ми можемо робити круті кадри навіть на бюджетні рішення.

P.S. а у вас був якийсь із них смартфонів у користуванні? Пишіть у коментарях ;)

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