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Яким буде iPhone SE2 та інші найочікуваніші смартфони 2020 року

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Не презентацію цих смартфонів очікують найбільше - фото 1
Не презентацію цих смартфонів очікують найбільше

Цьогоріч компанії представили чимало гідних уваги смартфонів, але на цьому, звичайно ж, ніхто не планує зупинятися. У мережі вже з'явилося достатньо інформації про гаджети, які побачить світ у 2020 році. Тож, спробуймо пофантазувати та прикинути, чим же здивують нас виробники за лічені місяці!

Що нового покажуть виробники? Чи зможуть вони нас здивувати? На що слід очікувати, а що – оминути увагою. Все це спробуємо розібрати далі!

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iPhone SE 2

Найочікуванішим, мабуть, смартфоном за останні кілька років є саме iPhone SE другого покоління. Він, власне, і може стати найбажанішим iPhone у 2020 році, на що є низка вагомих причин. Передовсім, цьому сприяють габарити (він усе ще буде компактним, якщо порівнювати з конкурентними рішеннями), ціна (він усе ще має бути найдешевшим iPhone на ринку), а також продуктивність. Спробуймо конкретніше пройтися по цій моделі.

Передовсім слід почати з історії iPhone SE. Він вийшов на ринок у березні 2016 року, і відтоді став справжнім хітом продажів. Ми не будемо навіть приховувати той факт, що SE і досі купують, адже він усе ще дуже і дуже непогано працює. Чому ж його так полюбили? А тому, що діагональ екрана смартфона усього 4", що дозволило зберегти формфактор улюбленого iPhone 5S. Фактично, SE – нове залізо та камера, вбудовані у корпус 5S. Потужний процесор Apple A9, а також камера, яка знімала не гірше, ніж у тодішньому флагмані 6S, дозволили користувачеві отримати максимум у мінімальному корпусі.

Таким був iPhone SE - фото 377218
Таким був iPhone SE

Чи зможе вразити нас iPhone SE 2? У нього є всі шанси, як зачарувати фанатів компанії, так і розчарувати їх. І на це є кілька логічних причин. Кілька років тому інсайдери припускали, що SE 2 буде компактною версією iPhone X. Звучить дуже круто, адже всі хотіли б компактний майже безрамковий смартфон від Apple, так ще й не за всі гроші світу. Втім, дива не сталося. SE 2 не вийшов, ані у 2018 році, ані у цьому.

Користувачі хотіли б, щоб iPhone SE 2 був таким - фото 377219
Користувачі хотіли б, щоб iPhone SE 2 був таким

Нові інсайди свідчать про те, що в Apple залишилося ще дуже багато корпусів від iPhone 8 (повторюється історія з 5S), що свідчить про те, що компанія випустить SE 2 саме у такому формфакторі. Що це означає для користувачів? А те, що дива у 2020 році не станеться. Нам можуть показати iPhone SE 2: зовні він нагадуватиме iPhone 8, а всередині нього буде "залізо" від iPhone 11. Чи буде у нього одна камера, чи відразу кілька – достеменно невідомо. Цілком імовірно, що він отримає рішення, як у XR з можливістю знімати портрети на програмному рівні. Екран отримає діагональ 4,7". Причому, це може бути ще й найшвидший і найпотужніший iPhone, адже Apple A13 Bionic у парі з екраном з нижчою роздільною здатністю видаватиме кращий результат не лише у бенчмарках, а й у реальному житті. Наостанок нагадаємо, що інсайдери переконані, що SE другого покоління коштуватиме від 399 доларів. Утім, чи з'явиться він узагалі – питання риторичне!

Насправді iPhone SE 2 може виглядати саме так - фото 377220
Насправді iPhone SE 2 може виглядати саме так

Samsung Galaxy S11

У 2019 році компанія Samsung представила відразу 3 моделі топових "галактик": S10e, S10 та S10+. Вони відрізнялись між собою діагоналлю екранів, камерами та іншими дрібними нюансами. На що ж слід очікувати прихильникам смартфонів Samsung у 2020 році?

Інсайди свідчать про те, що гаджети отримають екрани з надзвичайно малими рамками. Камера, вбудована в екран, залишиться. У компактної версії S11e, до слова, діагональ зросте до 6,2 дюйма. S11 та S11+ отримають 6,7 та 6,9 дюйма відповідно (у попереднього покоління було 6,1 і 6,4 дюйма).

Galaxy S11 теж отримає 3 версії - фото 377221
Galaxy S11 теж отримає 3 версії

Стосовно камер, то дива не станеться. Компанія Samsung вирішила теж примножувати кількість модулів, аби потішити фанатів, які хочуть отримати в одному гаджеті відразу і надширококутний, і портретний, і ще 100500 модулів, якими він і так користуватися не буде. Не важливо. Головне, щоб багато камер відразу. Крапка! Про їх розташування ми взагалі мовчимо, бо це лютий треш. Якщо ви сміялися з камер iPhone 11 Pro Max, то прибережіть свій скепсис, адже у "галактиках" у вас складеться враження, що модулі натикали рендомно. І виглядає це вельми не естетично, якщо вірити рендерам.

Модуль основної камери Samsung Galaxy S11 виглядає чудернацьки - фото 377222
Модуль основної камери Samsung Galaxy S11 виглядає чудернацьки

Єдина killer-фіча Galaxy S11 – екран з частотою оновлення 120 Гц. Утім, якщо Samsung нарешті наважиться на використання цієї технології, є ймовірність, що власники "галактик" повернуться у 2011 рік, коли смартфон на Android потрібно було заряджати по кілька разів на день, аби він просто протягнув до вечора. Що ж насправді нам покаже Samsung, ми дізнаємось 18 лютого. Саме тоді має відбутися традиційний Samsung Galaxy Unpacked.

І ще: Дарма витрачені гроші: ці смартфони 2019 року не варті вашої уваги

HUAWEI P40 Pro

Попри заборони зі сторони США, компанія HUAWEI планує випустити свій новий флагман P40, а також його потужну версію – P40 Pro. Втім, на фанатів очікує неприємна новина: смартфони не отримають Google-сервісів. Відтак, є ймовірність, що до українського ринку P40 просто не дійде.

Чим здивує HUAWEI P40? Точно не графеновим акумулятором. Оглядачі й інсайдери переконані, що новина про використання графену в акумуляторах P40 – фейк, необхідний для підігрівання інтересу навколо моделі китайців.

Один з рендерів HUAWEI P40 Pro - фото 377223
Один з рендерів HUAWEI P40 Pro

Раніше ж інсайдери приписували P40 та P40 Pro OLED екран, виробництва Samsung, який отримає вигнуті краї. Фронтальна камера буде вбудована в екран. Цілком імовірно, що HUAWEI відмовиться від краплеподібного вирізу. У P40 Pro буде 2К-екран з частотою оновлення 90 Гц. Ми казали, що частота оновлення екрана буде трендовою у новому році, і цілком імовірно, що виробники будуть на цьому акцентувати максимум уваги.

Більше: ТОП-5 трендів у смартфонах 2019 року: виробники мірялися – користувачі тішилися

Також смартфон отримає п'ять модулів камери, що дозволить йому поборотися за звання найкращого камерофона 2020 року. Основна камера отримає головний модуль на 64 Мп з сімома лінзами, надширококутний на 6 лінз і 52 Мп, ексклюзивний кінематографічний модуль, "перископічний" для зуму без втрати якості, а також ToF для вимірювання глибини різкості. Камера зможе забезпечити 10-кратний оптичний і 100-кратний цифровий зум. За словами інсайдерів, Huawei P40 Pro надасть користувачам найбільший зум в історії смартфонів. Не минулося й без змін у фронталці. Вона отримає три модулі: на 32 і 20 Мп, а також ToF. Такий набір дозволить вивести селфі на новий рівень.

Чим же нас здивує HUAWEI ми дізнаємось у березні 2020 року. Причому, інсайдери припускають, що презентація P40 традиційно відбудеться у Парижі.

Чи зуміють виробники здивувати нас у 2020 році? Швидше за все – не вельми. Чи варто очікувати на новинки? Звичайно ж, адже їх вихід добряче скине ціну на флагмани 2019 року. І саме їх ми рекомендуємо приглянути собі на початку нового року!

Читайте також: Найкращі бюджетні смартфони 2019 року за версією Радіо Максимум

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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