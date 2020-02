Netta – Ricki Lake: дивіться новий епатажний кліп переможниці Євробачення

Ізраїльська співачка Netta, яка у 2018 році перемогла у пісенному конкурсі Євробачення, презентувала кліп на свою нову пісню "Ricki Lake". Це епатажне відео про тролінг сучасної культури. Дивіться новий кліп та слухайте запальний сингл!

У новому відеосинглі переможниця Євробачення Нетта Барзилай тролить абсурд сучасної культури споживання їжі. У жанрі експериментальної поп-музики Нетта завойовує своєю епатажністю, зухвалістю та почуттям гумору нових слухачів.

Новий кліп на пісню "Ricki Lake" переповнений нездоровою їжею та нешанобливим і абсурдним поглядом на сучасне споживання. У такий спосіб Netta шле "любовне послання" американській культурі.

"Коли я була підлітком, то дивилася "Шоу Рікі Лейк" і була зачарована усіма тими барвистими персонажами, яких вона показувала у своєму шоу. Це був погляд на Америку – як на кращу, так і на гіршу з її сторін. Як і гості Ріки, ми всі прагнемо порад, швидких рішень і простих лайфхаків, які зробили б нас щасливими та зняли б смуток. Нова куртка, новий ніс, щаслива їжа або зменшення целюліту" – розповідає співачка про ідею створення нової пісні.

Дивитись онлайн кліп Netta – Ricki Lake:

Також Netta зауважує: "Ricki Lake" – як пісня, так і людина – це про те, щоб бути щасливим, слухатися своєї інтуїції замість правил суспільства і танцювати під власний ритм. Для мене Рікі Лейк завжди була тією, чиї, здавалося б, недоліки полюбила Америка. Ця пісня і відео – моя безглузда, брудна і сальна шана їй".

Netta

ТЕКСТ І СЛОВА ПІСНІ "Ricki Lake"

[Intro]

I don’t need ya high heels, bitch I’m higher

Way up where, they can’t touch me

See this face, no I don’t look tired

'Cause I don’t forget to hydrate

[Verse 1]

Who you think I was

When it's all, right in front of ya

Tell me what you want

Guess what, I dont give a shit

Baby I dance to my own damn drum

And if they don’t then they dumb-dumb-dumb

Ooh, she looking good

She so fire, who is that I see

Moving all around in the mirror

Oh my god, it's me

Baby I dance to my own damn-drum

And if they dont then they dumb-dumb-dumb

[Chorus]

I’m not gonna teach you how to bake a cake

I don’t need your problems, I’m not Ricki Lake

Diamonds on my finger but my hair is fake

Ah-ah-ah-ah-ah

[Hook]

Dumb-d-dumb-dumb-dumb-d-d-dumb-dumb

Dumb-d-dumb-dumb-dumb-dumb-dumb-dumb-dumb

Dumb-d-dumb-dumb-dumb-d-d-dumb-dumb

Dumb-d-dumb-dumb-dumb-dumb-dumb-dumb-dumb

[Verse 2]

Never overthink

Have a drink, baby loosen up

I'ma level up, fill a cup

Make you fall in love

Baby I dance to my own damn drum

And if they don't then they dumb-dumb-dumb

Baby I dance to my own damn drum

And if they don't then they dumb-dumb-dumb

[Chorus]

I’m not gonna teach you how to bake a cake

I don’t need your problems, I’m not Ricki Lake

Diamonds on my finger but my hair is fake

Ah-ah-ah-ah-ah

[Bridge]

I don’t need ya high heels, bitch I’m higher

Way up where, they can’t touch me

See this face, no I don’t look tired

'Cause I don’t forget to hydrate

[Hook]

Dumb-d-dumb-dumb-dumb-d-d-dumb-dumb

Dumb-d-dumb-dumb-dumb-dumb-dumb-dumb-dumb

Dumb-d-dumb-dumb-dumb-d-d-dumb-dumb

Dumb-d-dumb-dumb-dumb-dumb-dumb-dumb-dumb

Dumb-d-dumb-dumb-dumb-d-d-dumb-dumb

Dumb-d-dumb-dumb-dumb-dumb-dumb-dumb-dumb

