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Netta – Ricki Lake: дивіться новий епатажний кліп переможниці Євробачення
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Ізраїльська співачка Netta, яка у 2018 році перемогла у пісенному конкурсі Євробачення, презентувала кліп на свою нову пісню "Ricki Lake". Це епатажне відео про тролінг сучасної культури. Дивіться новий кліп та слухайте запальний сингл!
У новому відеосинглі переможниця Євробачення Нетта Барзилай тролить абсурд сучасної культури споживання їжі. У жанрі експериментальної поп-музики Нетта завойовує своєю епатажністю, зухвалістю та почуттям гумору нових слухачів.
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Новий кліп на пісню "Ricki Lake" переповнений нездоровою їжею та нешанобливим і абсурдним поглядом на сучасне споживання. У такий спосіб Netta шле "любовне послання" американській культурі.
"Коли я була підлітком, то дивилася "Шоу Рікі Лейк" і була зачарована усіма тими барвистими персонажами, яких вона показувала у своєму шоу. Це був погляд на Америку – як на кращу, так і на гіршу з її сторін. Як і гості Ріки, ми всі прагнемо порад, швидких рішень і простих лайфхаків, які зробили б нас щасливими та зняли б смуток. Нова куртка, новий ніс, щаслива їжа або зменшення целюліту" – розповідає співачка про ідею створення нової пісні.
Дивитись онлайн кліп Netta – Ricki Lake:
Також Netta зауважує: "Ricki Lake" – як пісня, так і людина – це про те, щоб бути щасливим, слухатися своєї інтуїції замість правил суспільства і танцювати під власний ритм. Для мене Рікі Лейк завжди була тією, чиї, здавалося б, недоліки полюбила Америка. Ця пісня і відео – моя безглузда, брудна і сальна шана їй".
ТЕКСТ І СЛОВА ПІСНІ "Ricki Lake"
[Intro]
I don’t need ya high heels, bitch I’m higher
Way up where, they can’t touch me
See this face, no I don’t look tired
'Cause I don’t forget to hydrate
[Verse 1]
Who you think I was
When it's all, right in front of ya
Tell me what you want
Guess what, I dont give a shit
Baby I dance to my own damn drum
And if they don’t then they dumb-dumb-dumb
Ooh, she looking good
She so fire, who is that I see
Moving all around in the mirror
Oh my god, it's me
Baby I dance to my own damn-drum
And if they dont then they dumb-dumb-dumb
[Chorus]
I’m not gonna teach you how to bake a cake
I don’t need your problems, I’m not Ricki Lake
Diamonds on my finger but my hair is fake
Ah-ah-ah-ah-ah
[Hook]
Dumb-d-dumb-dumb-dumb-d-d-dumb-dumb
Dumb-d-dumb-dumb-dumb-dumb-dumb-dumb-dumb
Dumb-d-dumb-dumb-dumb-d-d-dumb-dumb
Dumb-d-dumb-dumb-dumb-dumb-dumb-dumb-dumb
[Verse 2]
Never overthink
Have a drink, baby loosen up
I'ma level up, fill a cup
Make you fall in love
Baby I dance to my own damn drum
And if they don't then they dumb-dumb-dumb
Baby I dance to my own damn drum
And if they don't then they dumb-dumb-dumb
[Chorus]
I’m not gonna teach you how to bake a cake
I don’t need your problems, I’m not Ricki Lake
Diamonds on my finger but my hair is fake
Ah-ah-ah-ah-ah
[Bridge]
I don’t need ya high heels, bitch I’m higher
Way up where, they can’t touch me
See this face, no I don’t look tired
'Cause I don’t forget to hydrate
[Hook]
Dumb-d-dumb-dumb-dumb-d-d-dumb-dumb
Dumb-d-dumb-dumb-dumb-dumb-dumb-dumb-dumb
Dumb-d-dumb-dumb-dumb-d-d-dumb-dumb
Dumb-d-dumb-dumb-dumb-dumb-dumb-dumb-dumb
Dumb-d-dumb-dumb-dumb-d-d-dumb-dumb
Dumb-d-dumb-dumb-dumb-dumb-dumb-dumb-dumb
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