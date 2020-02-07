Жалі: Джамала та alyona alyona випустили новий спільний кліп

Співачки Джамала та Alyona Alyona представили свою другу спільну пісню "Жалі". Після качової роботи "Забирай" артистки зробили акцент на лірику. Дивіться новий кліп та слухайте проникливий сингл!

За словами Джамали, ідея й мелодія пісні "Жалі" прийшла до неї дуже швидко – протягом кількох хвилин. Проте в середині композиції співачці захотілося додати хіп-хоп частину – у кращих традиціях Кендрика Ламара, душевну й зі змістом. Тоді Джа запропонувала написати і виконати її alyona alyona, оскільки поважає та любить її творчість.

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"Це пісня про жалі. Всі книги про досягнення успіху, шлях до мрії, які я читала, починаються з думки про те, що важливо не шкодувати про минуле, а рухатися вперед. Жалі, думки про помилки автоматично тягнуть тебе назад. Важливо не зациклюватися на них. Переможець не той, хто весь час виграє, а той, хто ніколи не здається", – прокоментувала прем'єру Джамала.

Дивитись онлайн кліп Jamala feat. alyona alyona – Жалі:

Автором музики стала Джа, текст для композиції – результат спільної творчості Джамали, Alyona Alyona, Тетяни Милимко і Володимира Макаровського. Режисером відео став Дмитро Чернявський, а оператором – Антон Фурса.

Текст і слова пісні "Жалі"

Я в долонях світ тримала,

Тих, хто поряд був зі мною, кликала, шукала

Серед днів минулих,

Вірила та пробачала,

Всю себе їм до останку віддавала,

Але сталося як є…

Приспів:

Жалі любі мої

Жалі не повернути нічого

Жалі не тримаю у серці

Жалі їм не бути в моєму житті

Відпускати було важко,

Але нести на собі образи завжди важче,

Набагато краще

Прислухатися до серця,

Чи відкриті й досі людям тим у ньому дверці,

Хто пішов, нехай іде…

Приспів:

Жалі любі мої

Жалі не повернути нічого

Жалі не тримаю у серці

Жалі їм не бути в моєму житті

Сама з собою розмовляла тисячі разів

Питала Бога, як встояти на одній нозі

Чи то мій зір схибив, чи сум в мені осів.

Я маю поле із жалів, в них навесні посів.

Жнива, жнива. В жилах жива вода тече.

А значить буду жити з цим іще.

В плачах печаль, в думках печаль і жаль,

Але в усьому є межа і я

Буду дивитись вперед, буду просити пробачення.

Адже жалі не дають забувати, навпаки, придають значення

Різним подіям в житті, різним особам. Де моя совість?

Інколи маєш добро на меті, але в думках тільки жаль, тільки сором.

І я вийматиму з себе цеглини, закладені кимось ще в ранніх літах.

Кажуть, людину зліпили із глини, тож можна змінити все те, що не так.

Варто поглянути у відображення – з душі йде потік із емоцій

Це кожного може спіткати на кожному кроці…

Жалі любі мої

Жалі не повернути нічого

Жалі не тримаю у серці

Жалі їм не бути в моєму житті

Жалі маю далі я йти

Жалі не повернути нічого

Жалі не тримаю у серці

Жалі вам не бути в моєму житті

Альона Альона та Джамала

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