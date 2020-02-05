Более или Менее: DANTES відкидає стереотипи про чоловіків у новому кліпі

Після камбеку з піснею "Теперь тебе 30" Володимир DANTES випустив свою другу роботу – кліп на сингл "Более или Менее". У новому хіті артист порушує тему стереотипів про чоловіків. Слухайте трек та дивіться проникливе відео!

У новому кліпі "Более или Менее", що знятий одним дублем, DANTES порушує проблему емоційності чоловіків у стосунках нарівні з жінками. Артист висловлюється проти маскулінних рис, які виховує в чоловікові сучасне патріархальне суспільство.

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"Чоловік повинен бути сильним, все терпіти, хоча нам теж хочеться іноді поплакати, побути слабкими, проявляти такі почуття, як любов, співчуття, ніжність. Чоловіки мають право бути такими, якими хочуть, а не заганяти себе в рамки гендерних стереотипів", – наголошує DANTES.

Дивіться онлайн новий кліп "Более или Менее":

Режисером кліпу став Леонід Колосовський, а пісню, як і попередній хіт, DANTES написав спільно із Jerry Heil.

Текст і слова пісні "Более или Менее"

Него- не гони,

не гонись за ним

У него же

Взгляд туман, в легких дым

Да черт с ним

Небо не боясь

Небу ясному улыбаясь

Упала в грязь напрасно

Пой пой только не реви

Он не стоит слёз твоих

Ведь

Он он забрал себе всё что

Вы делили на двоих

Более или менее

Больно но холодно в сезон отопления

Это преступление

Не кричи постой

Бей посуду

Бокал наполовину пустой

Бокал наполовину пустой

Бокал наполовину

Незо- не зови

Независимый но всё же

Остался должен

Мурашкам на коже

Нету нету сил

Не тусила ты той ночью

А он уходит молча

Пой пой только не реви

Он не стоит слёз твоих

Ведь

Он он забрал себе всё что

Вы делили на двоих

Более или менее

Больно но холодно в сезон отопления

Это преступление

Не кричи постой

Бей посуду

Бокал наполовину пустой

Бокал наполовину пустой

Бокал наполовину пустой

Проданы билеты

На спектакль нет мест

Снегом занесло

Любимый тёплый подъезд

Кто-то хочет помочь

Кто-то высказать мнение

Ну как ты там

Более или менее

Больно но холодно в сезон отопления

Это преступление

Не кричи постой

Бей посуду

Бокал наполовину пустой

Бокал наполовину пустой

Бокал наполовину пустой

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