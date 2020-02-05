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Более или Менее: DANTES відкидає стереотипи про чоловіків у новому кліпі
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Після камбеку з піснею "Теперь тебе 30" Володимир DANTES випустив свою другу роботу – кліп на сингл "Более или Менее". У новому хіті артист порушує тему стереотипів про чоловіків. Слухайте трек та дивіться проникливе відео!
У новому кліпі "Более или Менее", що знятий одним дублем, DANTES порушує проблему емоційності чоловіків у стосунках нарівні з жінками. Артист висловлюється проти маскулінних рис, які виховує в чоловікові сучасне патріархальне суспільство.
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"Чоловік повинен бути сильним, все терпіти, хоча нам теж хочеться іноді поплакати, побути слабкими, проявляти такі почуття, як любов, співчуття, ніжність. Чоловіки мають право бути такими, якими хочуть, а не заганяти себе в рамки гендерних стереотипів", – наголошує DANTES.
Дивіться онлайн новий кліп "Более или Менее":
Режисером кліпу став Леонід Колосовський, а пісню, як і попередній хіт, DANTES написав спільно із Jerry Heil.
Текст і слова пісні "Более или Менее"
Него- не гони,
не гонись за ним
У него же
Взгляд туман, в легких дым
Да черт с ним
Небо не боясь
Небу ясному улыбаясь
Упала в грязь напрасно
Пой пой только не реви
Он не стоит слёз твоих
Ведь
Он он забрал себе всё что
Вы делили на двоих
Более или менее
Больно но холодно в сезон отопления
Это преступление
Не кричи постой
Бей посуду
Бокал наполовину пустой
Бокал наполовину пустой
Бокал наполовину
Незо- не зови
Независимый но всё же
Остался должен
Мурашкам на коже
Нету нету сил
Не тусила ты той ночью
А он уходит молча
Пой пой только не реви
Он не стоит слёз твоих
Ведь
Он он забрал себе всё что
Вы делили на двоих
Более или менее
Больно но холодно в сезон отопления
Это преступление
Не кричи постой
Бей посуду
Бокал наполовину пустой
Бокал наполовину пустой
Бокал наполовину пустой
Проданы билеты
На спектакль нет мест
Снегом занесло
Любимый тёплый подъезд
Кто-то хочет помочь
Кто-то высказать мнение
Ну как ты там
Более или менее
Больно но холодно в сезон отопления
Это преступление
Не кричи постой
Бей посуду
Бокал наполовину пустой
Бокал наполовину пустой
Бокал наполовину пустой
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