Netflix показав тизер серіалу про першу мільйонерку США

У мережі з'явилось промо до нового серіалу Мадам Сі Джей Вокер (Self Made: Inspired by the Life of Madam C.J. Walker), який розповідає про першу жінку у США, яка стала мільйонеркою. Дивіться трейлер онлайн на Радіо МАКСИМУМ.

Стрімінговий сервіс Netflix не припиняє тішити новинками, серед яких тизер до серіалу "Мадам Сі Джей Вокер" (Self Made: Inspired by the Life of Madam C.J. Walker), дата виходу якого запланована на 20 березня.

Сюжет розповідає про афроамериканку Мадам Сі Джей Вокер, яка сама створила справжню імперію на косметиці та товарах для волосся. Вона відома як філантропка, підприємиця та перша жінка-мільйонер у США. Звісно ж, її шлях був далеко нелегким, що й покаже новенький серіал.

У головних ролях: Октавія Спенсер (Форма води), Тіффані Хеддіш (Королеви криміналу), Кармен Іджого (Сельма) та інші.

Мадам Сі Джей Вокер, дивитись трейлер серіалу онлайн:

