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Netflix показав тизер серіалу про першу мільйонерку США
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У мережі з'явилось промо до нового серіалу Мадам Сі Джей Вокер (Self Made: Inspired by the Life of Madam C.J. Walker), який розповідає про першу жінку у США, яка стала мільйонеркою. Дивіться трейлер онлайн на Радіо МАКСИМУМ.
Стрімінговий сервіс Netflix не припиняє тішити новинками, серед яких тизер до серіалу "Мадам Сі Джей Вокер" (Self Made: Inspired by the Life of Madam C.J. Walker), дата виходу якого запланована на 20 березня.
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Сюжет розповідає про афроамериканку Мадам Сі Джей Вокер, яка сама створила справжню імперію на косметиці та товарах для волосся. Вона відома як філантропка, підприємиця та перша жінка-мільйонер у США. Звісно ж, її шлях був далеко нелегким, що й покаже новенький серіал.
У головних ролях: Октавія Спенсер (Форма води), Тіффані Хеддіш (Королеви криміналу), Кармен Іджого (Сельма) та інші.
Мадам Сі Джей Вокер, дивитись трейлер серіалу онлайн:
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