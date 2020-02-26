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Євробачення

Netflix показав тизер серіалу про першу мільйонерку США

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Мадам Сі Джей Вокер, трейлер серіалу онлайн - фото 1
Мадам Сі Джей Вокер, трейлер серіалу онлайн / Blackfilm

У мережі з'явилось промо до нового серіалу Мадам Сі Джей Вокер (Self Made: Inspired by the Life of Madam C.J. Walker), який розповідає про першу жінку у США, яка стала мільйонеркою. Дивіться трейлер онлайн на Радіо МАКСИМУМ.

Стрімінговий сервіс Netflix не припиняє тішити новинками, серед яких тизер до серіалу "Мадам Сі Джей Вокер" (Self Made: Inspired by the Life of Madam C.J. Walker), дата виходу якого запланована на 20 березня.

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Сюжет розповідає про афроамериканку Мадам Сі Джей Вокер, яка сама створила справжню імперію на косметиці та товарах для волосся. Вона відома як філантропка, підприємиця та перша жінка-мільйонер у США. Звісно ж, її шлях був далеко нелегким, що й покаже новенький серіал.

У головних ролях: Октавія Спенсер (Форма води), Тіффані Хеддіш (Королеви криміналу), Кармен Іджого (Сельма) та інші.

Мадам Сі Джей Вокер, дивитись трейлер серіалу онлайн:

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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