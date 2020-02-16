Мисливці: Аль Пачіно полює на нацистів у новому трейлері серіалу

У мережі з'явилось свіже промо до нового серіалу Мисливці (Hunters) з неймовірним Аль Пачіно. Дивіться трейлер онлайн на Радіо МАКСИМУМ!

Стрімінговий сервіс Amazon Prime намагається не поступатись Netflix у крутих новинках, тож презентував новий трейлер до серіалу Мисливці (Hunters), дата виходу якого запланована вже на 21 лютого.

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Сюжет розгортається у 1977 році у Нью-Йорку в альтернативному всесвіті. Саме тут після Другої світової знайшли прихисток чимало нацистських офіцерів. Вони збираються створити Четвертий рейх, але головні герої – мисливці – зроблять все, щоб завадити цьому кривавому плану.

Головні ролі виконали Аль Пачіно, Логан Лерман, Кейт Малвані, Джинні Берлін, Ділан Бейкер та інші.

Мисливці 2020: дивитись трейлер серіалу онлайн:

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