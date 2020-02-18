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Дивовижні історії: Apple презентував трейлер перезапуску серіалу Спілберга

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Дивовижні історії - фото 1
Дивовижні історії / theverge

Шоу Дивовижні історії вийде 6 березня на стрімінговому сервісі Apple TV +. Дивимося трейлер!

Apple TV + презентував перший трейлер серіалу-антології Дивовижні історії – перезапуску однойменного шоу 80-х Стівена Спілберга. До слова, сам Спілберг виступив продюсером нового серіалу.

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У кожній з п'яти серій Дивовижних історій будуть нові персонажі і новий фантастичний сюжет, не пов'язаний з іншими історіями. У проєкті знялися Джош Холлоуей, Вікторія Педретті, Керрі Біше і багато інших. Шоу вийде 6 березня на стрімінговому сервісі Apple TV +.

У ролику нам згадують п'ять унікальних історій. Схоже, в трейлері є кадри всіх цих п'яти кінооповідей. Є серед них і неймовірно популярна в світовому кінематографі тема супергероїв: дідусь раптом розуміє, що має супергеройські здібності.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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