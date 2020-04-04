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Неповторна розкіш: дивіться, як виглядає найдорожчий у світі Bentley
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Компанія Bentley показала кілька варіантів оформлення родстера Mulliner Bacalar – найдорожчого і рідкісного нового авто марки. Первісток програми Coachbuilt придворного ательє Mulliner вийде тиражем у 12 екземплярів, кожен з яких створять за специфікацією замовника.
"Ми створили шість варіантів оформлення, кожен зі своїми індивідуальними особливостями і метою, – прокоментувала голова департаменту кольорів і обробки Марія Малдер. – Що між ними спільного – так це те, що подібний рівень персоналізації і уваги до деталей доступний тільки для Bacalar".
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Про серйозність доробок говорить навіть фарба: один з відтінків, жовтий Yellow Flame, – вкриті оксидом заліза мікроскопічні пластинки діоксиду кремнію, отримані з золи рисового лушпиння. Туди ж можна віднести безмежні варіанти декорування салону, з унікальною окантовкою, прострочкою та тисненнями.
Виконання Bacalar Clerkenwell (на головній фотографії) "відроджує дух траси Бруклендс, де змагалися ранні Bentley". Тут присутнє поєднання панелей, пофарбованих у кольори Moss Green та Cumbrian Green, шкіри Golden Oak, контрастної проточки Saddle і твіду Cheltenham. Ім'я запозичене у району Кларкенуелл у центральному Лондоні.
Естафету географічного неймінгу приймає версія The Menlo, названа на честь каліфорнійського Менло-Парк. Її легко впізнати завдяки кузову синього кольору з жовтим акцентами, а також чорному салону.
Слідом за нею йде The Fulton (від району Фултон Рівер у Чикаго), з кузовом Lacquer Red і декоративними накладками з 5000-річною деревини Riverwood, витягнутої з торф'яних боліт у Східній Англії.
Потім – The Greenwich (схема "сірий New Grey на бордовому Cricket Ball"), The Brickell (Atom Silver і Brunel) і, нарешті, демонстраційний зразок The Randwick з кузовом кольору Yellow Flame і глянсовим чорним декором.
Технічно родстер Bentley Mulliner Bacalar близький до кабріолета Continental GTC. Однак у "Бакалар" практично повністю оригінальний кузов і салон: єдина загальна деталь – це дверні ручки. Причому їх залишили тільки через датчики системи безключового доступу.
Під капотом трудиться бітурбомотор W12 6.0 (659 сил і 900 Нм), поєднаний з восьмиступеневим "роботом". Привід – повний. Є пневмопідвіска і 48-вольтна система придушення крену Bentley Dynamic Ride.
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