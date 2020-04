Неповторна розкіш: дивіться, як виглядає найдорожчий у світі Bentley

Компанія Bentley показала кілька варіантів оформлення родстера Mulliner Bacalar – найдорожчого і рідкісного нового авто марки. Первісток програми Coachbuilt придворного ательє Mulliner вийде тиражем у 12 екземплярів, кожен з яких створять за специфікацією замовника.

"Ми створили шість варіантів оформлення, кожен зі своїми індивідуальними особливостями і метою, – прокоментувала голова департаменту кольорів і обробки Марія Малдер. – Що між ними спільного – так це те, що подібний рівень персоналізації і уваги до деталей доступний тільки для Bacalar".

І ще: Глава Volkswagen випадково розкрив зовнішність нового кросовера

Про серйозність доробок говорить навіть фарба: один з відтінків, жовтий Yellow Flame, – вкриті оксидом заліза мікроскопічні пластинки діоксиду кремнію, отримані з золи рисового лушпиння. Туди ж можна віднести безмежні варіанти декорування салону, з унікальною окантовкою, прострочкою та тисненнями.

Виконання Bacalar Clerkenwell (на головній фотографії) "відроджує дух траси Бруклендс, де змагалися ранні Bentley". Тут присутнє поєднання панелей, пофарбованих у кольори Moss Green та Cumbrian Green, шкіри Golden Oak, контрастної проточки Saddle і твіду Cheltenham. Ім'я запозичене у району Кларкенуелл у центральному Лондоні.

Естафету географічного неймінгу приймає версія The Menlo, названа на честь каліфорнійського Менло-Парк. Її легко впізнати завдяки кузову синього кольору з жовтим акцентами, а також чорному салону.

Слідом за нею йде The Fulton (від району Фултон Рівер у Чикаго), з кузовом Lacquer Red і декоративними накладками з 5000-річною деревини Riverwood, витягнутої з торф'яних боліт у Східній Англії.

Потім – The Greenwich (схема "сірий New Grey на бордовому Cricket Ball"), The Brickell (Atom Silver і Brunel) і, нарешті, демонстраційний зразок The Randwick з кузовом кольору Yellow Flame і глянсовим чорним декором.

Технічно родстер Bentley Mulliner Bacalar близький до кабріолета Continental GTC. Однак у "Бакалар" практично повністю оригінальний кузов і салон: єдина загальна деталь – це дверні ручки. Причому їх залишили тільки через датчики системи безключового доступу.

Під капотом трудиться бітурбомотор W12 6.0 (659 сил і 900 Нм), поєднаний з восьмиступеневим "роботом". Привід – повний. Є пневмопідвіска і 48-вольтна система придушення крену Bentley Dynamic Ride.

Читайте також: З молотка пустять легендарний Lamborghini Miura SV з найменшим пробігом