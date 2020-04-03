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Глава Volkswagen випадково розкрив зовнішність нового кросовера

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Герберт Дієсс - фото 1
Герберт Дієсс / avtonovostidnya

Керівник німецької компанії Volkswagen Герберт Дієсс випадково розсекретив зовнішність нового автомобіля концерну. Передбачається, що це майбутній Tiguan.

Діесс виклав у LinkedIn фотографію, на якій він зображений у своєму робочому кабінеті.

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На задньому фоні є зображення з невідомим червоним кросовером. У своїй публікації глава автокомпанії розповів про організаційні моменти і про процес онлайн-проектування нових моделей.

Користувачі відразу припустили, що червоний кросовер за спиною Дієсса – це одна з майбутніх новинок. І не відкидається, що нею буде Volkswagen Tiguan. Очікується, що новий Tiguan дебютує не раніше, ніж через кілька років.

Глава Volkswagen випадково розкрив зовнішність нового кросовера - фото 396006

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Джерело: avtonovostidnya
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