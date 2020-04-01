З молотка пустять легендарний Lamborghini Miura SV з найменшим пробігом

Британський дилер колекційних автомобілів Joe Macari Performance Cars London виставив на продаж Lamborghini Miura SV з найменшим для цієї моделі пробігом – усього 5794 кілометри. Вартість купе у виконанні "сірий на помаранчевому" становить 2 594 500 фунтів стерлінгів.

Висока ціна автомобіля обумовлена ​​тим, що мова йде про найціннішу і знамениту версії "Міури" – P400SV.

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Ця модифікація у 1971 році змінила на конвеєрі P400S, а відрізнялася вона модифікованим 385-сильним двигуном V12 3.9 з чотирма карбюраторами Weber, окремим контуром охолодження коробки передач і підретушованою зовнішністю. До "сотні" купе розганяється менш ніж за шість секунд. Максимальна швидкість складала 290 кілометрів на годину.

Цей екземпляр Lamborghini P400SV випущений у 1972 році і переданий королівській сім'ї Саудівської Аравії. Особливості машини – пара канард на передньому бампері, які буцімто підкреслюють високий статус покупця.

На початку 2000-х під час інспекції одного зі складських приміщень, що належали саудитам, автомобіль виявили під картонними коробками, а у 2005 продали у США.

Після реставрації "Міура" отримала новий колір кузова Metallic Grey і помаранчевий салон. Змінивши ще кілька власників, купе осіло в Великобританії, і зараз виставлено на продаж.

У лютому цього року історичний підрозділ Lamborghini Polo Storico привіз на виставку Rétromobile у Парижі рідкісну версію "Міури" – SVJ. Серія налічувала всього чотири екземпляри, а натхненням для неї стала експериментальна дводверка P400 Jota, побудована тест-пілотом Lamborghini Бобом Уолласом у 1970 році.

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