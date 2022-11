Не вівсянка: дієтолог назвала найкращий сніданок для енергії та фігури

З чого обов'язково має складатись сніданок / Davey Gravy on Unsplash

Якщо за короткий час після сніданку знову відчувається голод, то доволі високі шанси, що у вашій тарілці не зовсім вдалі продукти для ранкової трапези. Дієтолог розповіла, який сніданок дозволить довго почуватись ситими і не змусить цифри на вагах збільшуватись.

Для багатьох людей сніданок складається з вівсянки, бутербродів чи просто чашки кави. Тож не дивно, що за кілька годин або й менше відчуття голоду повертається. Але з цим доволі легко впоратись, якщо обирати продукти для сніданку правильно. Дієтологиня Лорен Манакер розповіла, як швидко розв'язати цю проблему, кардинально не змінюючи свої ранкові традиції, пише Eat This, Not That.

І ще: Чим замінити каву: 5 альтернативних напоїв, які також заряджають енергією

Експерт радить просто додати трохи білків до свого звичайного сніданку. Вони не лише корисні для нарощування м'язів, а й допомагають підтримувати ситість доволі довго. Це корисно і для тих, хто прагне схуднути, адже ймовірність шкідливих перекусів знижується. Найдоступнішим джерелом білків є звичайні яйця, ціни на які все ще ошелешують українців.

Thought Catalog on Unsplash

Вони є класичною їжею для сніданку з поважної причини: яйця є економним та поживним вибором, який додає сніданку природний заряд поживних речовин, – каже Лорен, яка й сама надає перевагу яєчні вранці.

Варто зауважити, що одне яйце має приблизно 70 калорій, а також чимало вітамінів та мінералів, корисних жирів та 6 грамів білків. Без цукру та з нульовою кількістю вуглеводів яйця відповідають майже всім вимогам до їжі для схуднення.

Nick Kimel on Unsplash

Лорен Манакер розповідає, що її улюбленим сніданком є омлет з двох яєць з тушкованими овочами та сиром. Його доволі легко робити та можна урізноманітнювати зеленню. Завершує трапезу дієтолог цільнозерновими тостами, які додають клітковини та вуглеводів, а також чашкою зеленого чаю, що містить кофеїн та антиоксиданти. Своєрідним десертом є грейпфрут, який багатий на вітамін С та фолієву кислоту. Та саме яйця є основою сніданку, що дозволяють залишатись бадьорими та ситими. Тому з ними можна створювати власні рецепти ідеальної трапези, яка смакуватиме саме вам.

Читайте також: Як смачно запекти грушу: швидкий рецепт з сиром