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Чим замінити каву: 5 альтернативних напоїв, які також заряджають енергією

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Чим замінити каву - фото 1
Чим замінити каву / pixabay

Часто прихильники правильно харчування повністю відмовляються від напоїв, які містять кофеїн. Але чим же можна замінити каву? Читайте далі та дізнайтеся про альтернативні варіанти.

Нутриціологиня Юлія Макаренкова на сторінці в Instagram запропонувала ТОП-5 корисних замінників кави і пояснила, кому варто відмовитися від кофеїну.

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Кому необхідно перестати пити каву

  • Людям з захворюваннями шлунково-кишкового тракту на етапі лікування і загоєння стінок кишечника.
  • При лікуванні акне.
  • Людям з аутоімунними захворюваннями на етапі лікування.

Напої без кофеїну, які також заряджають енергією

  • Цикорій. Вибір зараз великий: порошок, рідкий цикорій і в гранулах. Останній добре заварювати в гейзерній кавоварці. Цикорій має яскраво виражену кислинку.
  • Будь-які трав'яні чаї.
  • Корінь кульбаби. Обсмажуємо на сухій сковороді без олії, далі перемелюємо в кавомолці і запарюємо як каву. Має жовчогінні властивості.
  • Ячмінний напій. Може бути альтернативою кави, але гіркуватості в ньому немає. Містить глютен.
  • Кава без кофеїну. Кофеїн у такому напої все ж трохи є, але у мікродозах.

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