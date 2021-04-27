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Чим замінити каву: 5 альтернативних напоїв, які також заряджають енергією
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Часто прихильники правильно харчування повністю відмовляються від напоїв, які містять кофеїн. Але чим же можна замінити каву? Читайте далі та дізнайтеся про альтернативні варіанти.
Нутриціологиня Юлія Макаренкова на сторінці в Instagram запропонувала ТОП-5 корисних замінників кави і пояснила, кому варто відмовитися від кофеїну.
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Кому необхідно перестати пити каву
- Людям з захворюваннями шлунково-кишкового тракту на етапі лікування і загоєння стінок кишечника.
- При лікуванні акне.
- Людям з аутоімунними захворюваннями на етапі лікування.
Напої без кофеїну, які також заряджають енергією
- Цикорій. Вибір зараз великий: порошок, рідкий цикорій і в гранулах. Останній добре заварювати в гейзерній кавоварці. Цикорій має яскраво виражену кислинку.
- Будь-які трав'яні чаї.
- Корінь кульбаби. Обсмажуємо на сухій сковороді без олії, далі перемелюємо в кавомолці і запарюємо як каву. Має жовчогінні властивості.
- Ячмінний напій. Може бути альтернативою кави, але гіркуватості в ньому немає. Містить глютен.
- Кава без кофеїну. Кофеїн у такому напої все ж трохи є, але у мікродозах.
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