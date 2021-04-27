Чим замінити каву: 5 альтернативних напоїв, які також заряджають енергією

Часто прихильники правильно харчування повністю відмовляються від напоїв, які містять кофеїн. Але чим же можна замінити каву? Читайте далі та дізнайтеся про альтернативні варіанти.

Нутриціологиня Юлія Макаренкова на сторінці в Instagram запропонувала ТОП-5 корисних замінників кави і пояснила, кому варто відмовитися від кофеїну.

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Кому необхідно перестати пити каву

Людям з захворюваннями шлунково-кишкового тракту на етапі лікування і загоєння стінок кишечника.

При лікуванні акне.

Людям з аутоімунними захворюваннями на етапі лікування.

Напої без кофеїну, які також заряджають енергією

Цикорій. Вибір зараз великий: порошок, рідкий цикорій і в гранулах. Останній добре заварювати в гейзерній кавоварці. Цикорій має яскраво виражену кислинку.

Вибір зараз великий: порошок, рідкий цикорій і в гранулах. Останній добре заварювати в гейзерній кавоварці. Цикорій має яскраво виражену кислинку. Будь-які трав'яні чаї.

Корінь кульбаби. Обсмажуємо на сухій сковороді без олії, далі перемелюємо в кавомолці і запарюємо як каву. Має жовчогінні властивості.

Обсмажуємо на сухій сковороді без олії, далі перемелюємо в кавомолці і запарюємо як каву. Має жовчогінні властивості. Ячмінний напій. Може бути альтернативою кави, але гіркуватості в ньому немає. Містить глютен.

Може бути альтернативою кави, але гіркуватості в ньому немає. Містить глютен. Кава без кофеїну. Кофеїн у такому напої все ж трохи є, але у мікродозах.

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