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Привітання на Водохреще: віншування на Йордан для дітей і дорослих у віршах
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19 січня віряни відзначають релігійне свято Водохреща, яке символізує хрещення Ісуса на річці Йордан. Підготували для вас цікаві та гарні вітання з цією подією – обирайте та надсилайте близьким!
На Святвечір 18 січня та на свято Водохреща 19 січня в Україні заведено звертатися один одного словами "Христос хрещається", а у відповідь слід казати "У ріці Йордані". Також у цей день потрібно вітати рідних та друзів з Водохрещем.
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Ми підготували для вас поздоровлення з Йорданом українською мовою, які потішать ваших друзів та близьких.
Гарні віншування на Водохреще 2020
***
Нехай Хрещення Господнє в хату,
Радості вам принесе багато,
Розбудить приспані Надії,
Добром і Щастям Вас засіє,
Водицею окропить та любов'ю,
І подарує вам міцне здоров'я!
Вітаю з Хрещенням Христовим!
***
Хай в вашій оселі радість панує,
Христос Охрестився, мир світу дарує,
Щоб мали ви міцне здоров'я,
Щоб сповнилися мудрості та сил,
Щоб кожен день уже сьогодні,
Лиш тільки радість приносив!
***
На водах Йорданських ставаймо
І Христа сердечно благаймо:
В ту годину всяку провину,
О, наш Спасе і Божий Сину,
Нам усім прости!
Ти ж, Йоане, встався з нами,
Спомагай нас завжди мольбами,
Щоб там у небі ми з тобою
Доступили щастя-спокою
У раю! Амінь!
***
На річці, на Йордані,
Там води кристальні дзвенять,
Сонце промінням на Водосвяття
Святі дари розсипає... –
Господь на Івана Предтечу
У виді голуба зіслав благодать,
І довірив охрестити Ісуса сина
У цім блаженнім раю.
І ідуть літа у століття,
А століття – у віки,
Дзвін храму скликає
Народи до Йордану,
Поклоняються Богу, Ісусу,
Святому Духу за дари.
І ми зі святого джерела водицею
Загоюємо свої рани.
***
Ми нині просимо Йоана,
Що Йому влада хрестити дана,
Най він упросить Спаса і Бога,
Щоб одверта була дорога
Нам грішним, нам грішним у рай.
Оригінальні віншування на Йордан
***
Там на річці на йордані
Там Господь Христос хрестився,
З рук хрестителя Івана
У святій водичці вмився.
Розійшлися Апостоли
Ген за гори, ген за води,
Голосили Боже слово
І хрестили всі народи...
Де є віра в Боже слово,
Де любов є до Вітчизни –
Всіх Йордан – вода обновить,
Всіх Йордан – вода очистить!
***
Ой, у криниці на Йорданці.
Хто туди ішов, срібний хрест найшов.
Йшла туди панна на ім'я Анна.
Віддай той хрест нам, нам у дарунок.
Перший дарунок – шовкова хустка.
Другий дарунок – золотий вінець.
Шовкова хустка сніг замітає.
Золотий вінець голову колить.
А хрест цей Божий – кращий дарунок!
Ой, у криниці на Йорданці.
Так рано!
Так рано-раненько радуйся, земленько,
Христос хрестився!
***
У йорданських хвилях чистих
Привітав Йоан Христа,
Світлом променів сріблистих
Блисла з облаків дуга.
Грай пісню, Йордане,
Радуйся, Йоане,
Предтече Христа.
***
Гей-гоп, дана-дана,
Від Василя до Йордана
Мандрівний вертеп різдвяний
Колядує по хатах.
Гей-гоп, Україна,
З нами Бог і з нами сила
Від колиски й до могили,
Аж до сонця в небесах!
Гей-гей!
***
На святий Йордан воду святили.
Воду святили, хрест посвятили.
Той дорогов йшла господинонька.
Той дорогов йшла та й той хрест знайшла взяла.
Та й той хрест взяла, вгору піднесла.
Вгору піднесла, до церкви внесла.
Стали святії раду радити.
Раду радити, що її дати.
Дали вони ї три службі Божі,
Перша службонька на святе Різдво.
Друга службонька на Новий рочок.
Третя службонька на святий Йордан.
Віншування для дітей на Хрещення Господнє
***
Дай, Боже, що ми сказали,
Аби й так стало і вам, і нам,
І цьому щасливому двору,
І всьому миру Господньому!
Хай вам святиться, веселиться
Святая йорданська водиця.
Як нині й в рік, і від року в рік,
І на цілий вік!
Христос хрещається!
***
Там на річці, на Йордані
Там на річці, на Йордані,
Там тиха вода стояла,
Пречиста діва, діва Марія,
Свого сина купала.
А як скупала своєго сина
В чисті пелени повила,
В яслах на сіні, в божій яскині,
Як на престолі положила.
***
На річці на Йордані Мати Сина купає,
Гріх і біль наш змиває.
Освятив Йордан воду на щастя, на здоров'я, на вашу вроду.
Цілий світ звеселився, Христос охрестився!
***
З неба сходить Добра Новина!
Охрестити Марії Сина
Будь готовий, віщий Йоане,
Приготуйся, славний Йордане, –
Йде, йде Господь!
***
Василева мати
Пішла щедрувати,
Щедрий вечір!
Добрий вечір!
Пішла щедрувати,
На ризи збирати.
Щедрий вечір!
Добрий вечір!
Зібрала на ризи
Та все золотії.
Щедрий вечір!
Добрий вечір!
А у тії ризи
Христос убирався.
Щедрий вечір!
Добрий вечір!
Христос убирався,
В Йордані хрещався.
Щедрий вечір!
Добрий вечір!
Вітальні вірші з Водохрещем Господнім
***
На річці Йордан тиха вода стояла.
Там Мати Божа Ісуса Христа купала.
А скупавши, в шовкове повила,
А сповивши, в ясельця поклала.
А над тими яслами сірі воли стояли.
На Святе Дитятко своїм духом дихали.
На Святе Дитятко своїм духом дихали,
Поки Ісуса Христа із яселець узяли.
Узяли Ісуса Христа й на престолі поклали.
А коло престолу три ангели літали.
Та взяли Христа за крилята,
Та понесли попід небеса.
Ой небеса розчинилися,
Всі святі Йому поклонилися.
***
З Йорданською святою водою!
Щоб Ісус, що охрестився,
завжди в потребі заступився.
За весь ваш рід і за родину,
За нашу неньку Україну.
Щоб гості з'їхались бажані.
Христос хрестився у Йордані!
***
Хрещення Господнє – час всепрощення,
Свята вода і молитва – для душі порятунок.
У цей день Вам побажаю сили та терпіння,
Любові, щастя земного й душі порятунку.
Щоб завжди зберігав Вас
Ваш Ангел-Хранитель,
Віра душу зігрівала,
Церква була як обитель.
***
Днесь іде Ісус на ріку Йордан,
Де хрестив людей Предтеча Йоан,
Щоби там ся охрестити, людям воду освятити,
Для спасення людей.
І ми нині всі, на ріку спішім,
Священну воду з неї почерпнім,
Щоби нею гріхи змити й з Богом ся примирити,
В Тройці Єдиному.
***
Сьогодні люди йдуть із Богом в серці,
Щоб сполоснутись у святій воді.
І вірю я, що добре все озветься,
Що все на краще, зміниться в житті!
Що та вода, гріхи всі наші змиє,
Очистить душі, і внесе добро,
Й озвуться тихо, віра і надія,
І нас осяє ніжності тепло!
Неначе Бог усіх благословляє,
Своїх наївних дорогих дітей,
Й з молитвами священник окропляє,
Джерельну воду, і усіх людей!
Молитви щирі, зміст їх залишився,
У нас в серцях, на все життя, навік.
Сьогодні Бог, Ісус наш охрестився,
Душа свята, а тілом чоловік!
Вода священна, ми її сприймаєм,
Як перший крок до світлого знамення,
Й усю рідню, і друзів привітаєм,
З великим святом, Божого Хрещення!
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