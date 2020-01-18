Привітання на Водохреще: віншування на Йордан для дітей і дорослих у віршах

19 січня віряни відзначають релігійне свято Водохреща, яке символізує хрещення Ісуса на річці Йордан. Підготували для вас цікаві та гарні вітання з цією подією – обирайте та надсилайте близьким!

На Святвечір 18 січня та на свято Водохреща 19 січня в Україні заведено звертатися один одного словами "Христос хрещається", а у відповідь слід казати "У ріці Йордані". Також у цей день потрібно вітати рідних та друзів з Водохрещем.

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Ми підготували для вас поздоровлення з Йорданом українською мовою, які потішать ваших друзів та близьких.

Гарні віншування на Водохреще 2020

***

Нехай Хрещення Господнє в хату,

Радості вам принесе багато,

Розбудить приспані Надії,

Добром і Щастям Вас засіє,

Водицею окропить та любов'ю,

І подарує вам міцне здоров'я!

Вітаю з Хрещенням Христовим!

***

Хай в вашій оселі радість панує,

Христос Охрестився, мир світу дарує,

Щоб мали ви міцне здоров'я,

Щоб сповнилися мудрості та сил,

Щоб кожен день уже сьогодні,

Лиш тільки радість приносив!

***

На водах Йорданських ставаймо

І Христа сердечно благаймо:

В ту годину всяку провину,

О, наш Спасе і Божий Сину,

Нам усім прости!

Ти ж, Йоане, встався з нами,

Спомагай нас завжди мольбами,

Щоб там у небі ми з тобою

Доступили щастя-спокою

У раю! Амінь!

***

На річці, на Йордані,

Там води кристальні дзвенять,

Сонце промінням на Водосвяття

Святі дари розсипає... –

Господь на Івана Предтечу

У виді голуба зіслав благодать,

І довірив охрестити Ісуса сина

У цім блаженнім раю.

І ідуть літа у століття,

А століття – у віки,

Дзвін храму скликає

Народи до Йордану,

Поклоняються Богу, Ісусу,

Святому Духу за дари.

І ми зі святого джерела водицею

Загоюємо свої рани.

***

Ми нині просимо Йоана,

Що Йому влада хрестити дана,

Най він упросить Спаса і Бога,

Щоб одверта була дорога

Нам грішним, нам грішним у рай.

Оригінальні віншування на Йордан

***

Там на річці на йордані

Там Господь Христос хрестився,

З рук хрестителя Івана

У святій водичці вмився.

Розійшлися Апостоли

Ген за гори, ген за води,

Голосили Боже слово

І хрестили всі народи...

Де є віра в Боже слово,

Де любов є до Вітчизни –

Всіх Йордан – вода обновить,

Всіх Йордан – вода очистить!

***

Ой, у криниці на Йорданці.

Хто туди ішов, срібний хрест найшов.

Йшла туди панна на ім'я Анна.

Віддай той хрест нам, нам у дарунок.

Перший дарунок – шовкова хустка.

Другий дарунок – золотий вінець.

Шовкова хустка сніг замітає.

Золотий вінець голову колить.

А хрест цей Божий – кращий дарунок!

Ой, у криниці на Йорданці.

Так рано!

Так рано-раненько радуйся, земленько,

Христос хрестився!

***

У йорданських хвилях чистих

Привітав Йоан Христа,

Світлом променів сріблистих

Блисла з облаків дуга.

Грай пісню, Йордане,

Радуйся, Йоане,

Предтече Христа.

***

Гей-гоп, дана-дана,

Від Василя до Йордана

Мандрівний вертеп різдвяний

Колядує по хатах.

Гей-гоп, Україна,

З нами Бог і з нами сила

Від колиски й до могили,

Аж до сонця в небесах!

Гей-гей!

***

На святий Йордан воду святили.

Воду святили, хрест посвятили.

Той дорогов йшла господинонька.

Той дорогов йшла та й той хрест знайшла взяла.

Та й той хрест взяла, вгору піднесла.

Вгору піднесла, до церкви внесла.

Стали святії раду радити.

Раду радити, що її дати.

Дали вони ї три службі Божі,

Перша службонька на святе Різдво.

Друга службонька на Новий рочок.

Третя службонька на святий Йордан.

Віншування для дітей на Хрещення Господнє

***

Дай, Боже, що ми сказали,

Аби й так стало і вам, і нам,

І цьому щасливому двору,

І всьому миру Господньому!

Хай вам святиться, веселиться

Святая йорданська водиця.

Як нині й в рік, і від року в рік,

І на цілий вік!

Христос хрещається!

***

Там на річці, на Йордані

Там на річці, на Йордані,

Там тиха вода стояла,

Пречиста діва, діва Марія,

Свого сина купала.

А як скупала своєго сина

В чисті пелени повила,

В яслах на сіні, в божій яскині,

Як на престолі положила.

***

На річці на Йордані Мати Сина купає,

Гріх і біль наш змиває.

Освятив Йордан воду на щастя, на здоров'я, на вашу вроду.

Цілий світ звеселився, Христос охрестився!

***

З неба сходить Добра Новина!

Охрестити Марії Сина

Будь готовий, віщий Йоане,

Приготуйся, славний Йордане, –

Йде, йде Господь!

***

Василева мати

Пішла щедрувати,

Щедрий вечір!

Добрий вечір!

Пішла щедрувати,

На ризи збирати.

Щедрий вечір!

Добрий вечір!

Зібрала на ризи

Та все золотії.

Щедрий вечір!

Добрий вечір!

А у тії ризи

Христос убирався.

Щедрий вечір!

Добрий вечір!

Христос убирався,

В Йордані хрещався.

Щедрий вечір!

Добрий вечір!

Вітальні вірші з Водохрещем Господнім

***

На річці Йордан тиха вода стояла.

Там Мати Божа Ісуса Христа купала.

А скупавши, в шовкове повила,

А сповивши, в ясельця поклала.

А над тими яслами сірі воли стояли.

На Святе Дитятко своїм духом дихали.

На Святе Дитятко своїм духом дихали,

Поки Ісуса Христа із яселець узяли.

Узяли Ісуса Христа й на престолі поклали.

А коло престолу три ангели літали.

Та взяли Христа за крилята,

Та понесли попід небеса.

Ой небеса розчинилися,

Всі святі Йому поклонилися.

***

З Йорданською святою водою!

Щоб Ісус, що охрестився,

завжди в потребі заступився.

За весь ваш рід і за родину,

За нашу неньку Україну.

Щоб гості з'їхались бажані.

Христос хрестився у Йордані!

***

Хрещення Господнє – час всепрощення,

Свята вода і молитва – для душі порятунок.

У цей день Вам побажаю сили та терпіння,

Любові, щастя земного й душі порятунку.

Щоб завжди зберігав Вас

Ваш Ангел-Хранитель,

Віра душу зігрівала,

Церква була як обитель.

***

Днесь іде Ісус на ріку Йордан,

Де хрестив людей Предтеча Йоан,

Щоби там ся охрестити, людям воду освятити,

Для спасення людей.

І ми нині всі, на ріку спішім,

Священну воду з неї почерпнім,

Щоби нею гріхи змити й з Богом ся примирити,

В Тройці Єдиному.

***

Сьогодні люди йдуть із Богом в серці,

Щоб сполоснутись у святій воді.

І вірю я, що добре все озветься,

Що все на краще, зміниться в житті!

Що та вода, гріхи всі наші змиє,

Очистить душі, і внесе добро,

Й озвуться тихо, віра і надія,

І нас осяє ніжності тепло!

Неначе Бог усіх благословляє,

Своїх наївних дорогих дітей,

Й з молитвами священник окропляє,

Джерельну воду, і усіх людей!

Молитви щирі, зміст їх залишився,

У нас в серцях, на все життя, навік.

Сьогодні Бог, Ісус наш охрестився,

Душа свята, а тілом чоловік!

Вода священна, ми її сприймаєм,

Як перший крок до світлого знамення,

Й усю рідню, і друзів привітаєм,

З великим святом, Божого Хрещення!

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