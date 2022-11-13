Як смачно запекти грушу: швидкий рецепт з сиром

Приготуйте легку страву з груші – швидко і смачно! Такий варіант рецепта потішить ваші рецептори. Читайте далі та дізнайтеся, як приготувати вдома запечену грушу зі сиром!

Платформа "Бережи себе" опублікувала смачний рецепт на випадок, якщо вам захочеться поласувати грушами. Це рецепт запечених груш із сиром.

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Груша – дуже корисний і соковитий фрукт, куштувати який приємно як у теплу пору, так і під час осінніх хмарних днів. Тож ділимося простим рецептом – зберігай і смакуй на здоров'я", – йдеться в описі до рецепта.

Інгредієнти:

кілька достиглих груш

половина столової ложки сметани

чайна ложка лимонного соку

150 г сиру (домашнього або будь-якого, який полюбляєш)

дрібка кориці та подрібнених горіхів

мед до смаку

Рецепт:

Помий і розріж груші вздовж. Середину слід вийняти ложкою, збризнути груші лимонним соком і додати дрібку кориці. Окремо змішай сир, мед, сметану та виклади суміш всередину груші. Тепер загорни кожну грушку в фольгу та запікай у духовці 25-30 хвилин при 180 °C. Остуди та подавай до столу, прикрасивши подрібненими горішками та медом.

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