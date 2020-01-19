Хрещення Господнє: як виглядає річка Йордан, у якій хрестили Ісуса

Віряни відзначать релігійне свято Водохреща 19 січня. З цієї нагоди, показуємо вам, як виглядає ізраїльська ріка Йордан, у якій Іоанн Предтеча хрестив Ісуса.

Щоб відвідати річку Йордан, потрібно летіти в Ізраїль, адже саме там вона і розташована – неподалік Галілейського моря, яке насправді озеро. Добиратися самотужки, ви, звичайно, можете, але зручніше та дешевше їхати організованим туром, маршрут якого охоплює кілька локації.

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На місці річки Йордан вже давно розташувався центр хрещення Йорданіт. Паломники з усього світу їдуть сюди, щоб здійснити омовіння у пам'ять про спогад хрещення Ісуса.

Будьте готові до того, що відвідувачів дійсно багато і всюди черги: при в'їзді, при вході, у сувенірних магазинах, кафе, вході у річку. Проте організовано все досить добре, тому у черзі ви не будете довго стояти, а все ж досить швидко просуватиметесь.

У головному холі Йорданіту розвішані емоційні знимки процесу омовіння. Якщо ви також хочете здійснити занурення в Йордан, то будьте готові до того, що це не безкоштовно, адже вам обов'язково потрібно придбати довгу білу футболку, у якій можна заходити в річку. Про купальники не може бути й мови, адже все має бути пристойно. На території Йорданіту є маленькі крамниці та великий офіційний магазин з сувенірами. Територія цього центру не є дуже великою, тому ви встигнете все обійти, а може й кілька раз. Якщо зголоднієте, то зможете придбати собі перекус, а то й повноцінний обід. Всюди є свіжі фрукти, з яких вам залюбки зроблять свіжовичавлений фреш. Від входу в Йорданіт й дорогою до річки Йордан на стінах можна прочитати спогад з Біблії про Іоанна Хрестителя та Ісуса різними мовами світу. Не всіма, звісно, але найбільш поширеними. На території довкола річки багата флора та фауна, тому вам може здатися, що ви в раю: незвичні яскраві квіти, пальми, безліч дерев та кущів, птахи. А ще риба! Вважається, що тільки у цьому місці вона є, а називають її короп апостола Павла. Рибини дуже великі (від 30 см) й більші. А ще будьте обережні, адже вони можуть вкусити, враховуючи їх розміри. Також довкола є багато качок, які можуть вихопити їжу у вас з рук. До місця самого хрещення веде спеціальний паркан у річці, за який зручно триматися. Ріка біля берега абсолютно неглибока, проте дно нерівне. Заходити далеко неможна. Завжди збираються віряни, які хочуть зробити омовіння, і туристи, які приїхали на екскурсію, тому не переживайте, що усі присутні там люди будуть пірнати в Йордан. Також дізнайтеся наперед всі деталі, які вас цікавлять. Наприклад, ви вирішили їхати туристичним автобусом, а ваш тур не розрахований на те, щоб ви встигли зануритися в Йордан. Якщо хочете набрати воду з ріки Йордан, то вам ніхто не заборонить. Просто візьміть з собою порожню тару. І пам'ятайте, що рідину не можна перевозити у салоні літака, а лише у багажному відділі. Всі фото – Валентина Рущак

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