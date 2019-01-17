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Голодна кутя на Другий Святвечір: рецепти приготування куті
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Напередодні свята Хрещення Господнього готують останню кутю різдвяно-новорічних свят: голодну. 18 січня подають до столу пісні страви — рибу, вареники з капустою на пісному тісті, гречані млинці, кутю та узвар.
Називається кутя "голодною" тому, що увесь день, окрім ввечері, і до наступного дня, доки не освятять воду, люди нічого не їли. Сама вечеря, як і на Свят-вечір, теж має бути пісною, проте містить менше страв; окрім куті та узвару на столі обов’язково повинні бути і вареники.
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Голодна кутя
Продукти:
- 0,5 ст. перлової крупи
- мак
- сухофрукти (родзинки, чорнослив)
- волоський горіх
- мед за смаком
Як приготувати голодну кутю:
- Перлову крупу промити, залити холодною водою і залишити на кілька годин краще на ніч. Відварити крупу до готовності, можна в мультиварці в режимі Гречка/Каша/Плов. Для мультиварки на 0,5 склянки перлової крупи 2 склянки води.
- Мак можна купити вже готовий, його треба тільки залити окропом. Або сухий мак залити окропом на півгодини, злити воду і розтерти. Сухофрукти (родзинки, чорнослив тощо) залити окропом на кілька хвилин.
Узвар
Продукти:
- 3 л води
- 2 ст.л. меду
- 350-400 г сухофруктів
Як приготувати узвар:
- Сухофрукти ретельно промити, залити водою і залишити на пів години. Злити воду, в якій замочували сухофрукти, залити три літри холодної води і поставити на плиту.
- Довести узвар до кипіння, зняти з плити, накрити кришкою і залишити настоюватися. Коли узвар охолов до теплого стану, додати мед. Мед додавати в теплий узвар, не в гарячий. Узвар остудити. У готову кутю додати мак, сухофрукти, горіхи і мед. Перемішати. Залити узваром та подавати.
Гречані млинці: рецепт на Голодну кутю
Продукти:
- Гречана мука 100 г
- Пшеничне борошно 100 г
- Вода 500 мл.
- Цукор 2 ст.л.
- Сухі дріжджі 2 ч.л.
- Сіль 1 дрібка
Як приготувати гречані млинці:
- У 250 мл теплої води розчинити дріжджі, потім додайте цукор і сіль. Перемішайте суміш до повного розчинення цукру. Просійте пшеничну муку і додайте до дріжджового розчину.
- Перемішуйте суміш до тих пір, поки грудки повністю не зникнуть. Накрийте тісто рушником і поставте його в тепле місце на 40 хвилин. Цього часу цілком достатньо, щоб воно збільшилося приблизно у 1,5-2 рази.
- Коли тісто підійде, додайте до нього гречану муку і все добре перемішайте. Після, додайте 125 мл води кімнатної температури і залиште на півгодини настоюватися. Через 30 хвилин додайте в тісто ще 125 мл води і розмішайте до однорідної консистенції. Можна смажити млинці!
Як приготувати кутю на Водохреща
Продукти:
- пшениця або рис
- мед
- родзинки (сухофрукти)
- кориця
Як приготувати смачну кутю:
- Залийте зерно холодною водою і поставте на невеликий вогонь. Варіть до напівготовності, відкиньте на друшляк і промийте. Потім розведіть мед у воді в пропорції 1:1 і залийте ним крупу.
- Доведіть до кипіння і залиште під кришкою остигати. Після цього додайте до крупи родзинки (і інші сухофрукти) і додайте за смаком корицю. Можна покласти трохи маку.
- А ось вершки, масло і молоко в голодну кутю зазвичай не кладуть. Таку кутю залишали на ніч на столі, це було своєрідне запрошення духам предків востаннє підкріпитися до наступних свят.
Пісний борщ
Продукти:
- 3-4 картоплини
- 300 г свіжої капусти
- 1 морква
- 1 цибулина
- 1 буряк
- 1 ст.л. томатної пасти
- 3-4 зубчики часнику
- 1 лавровий лист
- рослинна олія
- чорний перець горошком
- сіль
Як приготувати пісний борщ:
- Картоплю нарізати кубиками, капусту нашаткувати, моркву і буряк натерти на крупній тертці, цибулю нарізати дрібними кубиками.
- У киплячу підсолену воду покласти картоплю, через 5 хвилин капусту, лавровий лист і перець горошком і проварити на середньому вогні. Тим часом підсмажити буряк, моркву і цибуля на рослинній олії, прикрити кришкою і тушкувати на повільному вогні, додавши трохи яблучного оцту або лимонної кислоти і томатну пасту.
- Готові овочі перекласти в каструлю і варити борщ до готовності. Дати настоятися і подавати з розтертим часником.
Пісні пиріжки з капустою
Продукти:
- 7 г сухих дріжджів
- 1 стакан води
- 3 ч.л. цукру
- дрібка солі
- 4 ст.л. рослинної олії
- 3 склянки борошна
Для начинки:
- капуста
- морква
- вода
- рослинна олія
- томатна паста
Як приготувати пісні пиріжки:
- У велику миску налити теплу воду, покласти дріжджі і цукор, розмішати до повного розчинення. Поставити в тепле місце до утворення пишної піни.
- Додати в опару сіль і влити рослинну олію. Всипати склянку борошна і розмішати ложкою. Додати ще склянку борошна і знову розмішати. Третій стакан висипати на стіл, викласти тісто з миски. Замісити тісто руками. Накрити плівкою або рушником і залишити в теплі. Коли збільшиться у 1.5 рази, ще раз промесіть, знову накрийте і залиште до вторинного підходу.
- Для начинки капусту дрібно нашаткувати, викласти в глибоку сковорідку, додати терту моркву, 2 ст.л. води, сіль і тушкувати під кришкою на помірному вогні 20 хвилин. За необхідності помішувати і підливати гарячу воду. Додати рослинну олію, томатну пасту, перемішати і тушкувати ще 10 хвилин, під кришкою, але вже без води. Дати охолонути.
- З готового тіста зліпити кульки, розплющити (шар тіста не повинен бути занадто тонким, щоб пиріжки не вийшло сухими), викласти начинку, защепити по краях, укласти на змащене олією (або накрите папером для випічки) деко швом донизу.
- Випікати в розігрітій до 200 градусів духовці хвилин 15-20. Щоб пиріжки не висохли, в духовку на нижній рівень, під пиріжками, поставити ємність з водою. Стежити, щоб не пригоріли зверху. Вийнявши з духовки, змастити маслом і накрити рушником.
Пісна риба у духовці
Продукти:
- тріска
- апельсин
- часник
- морква
- кабачок
- лимон
- зелень петрушки
- чорний хліб
- рослинна олія
- свіжий огірок
Як приготувати:
- Тріску почистити і нарізати на філе. Чорний хліб натерти. Моркву і кабачок почистити і нарізати тонкою стрічкою. Часник почистити і дрібно нарубати. На поверхні для смаження до золотистого кольору обсмажити часник, сюди ж покласти тріску (шкіркою вниз), посолити, поперчити за смаком, посипати хлібною крихтою і скропити апельсиновим соком, поставити на 30 хвилин в духовку на 190 градусів.
- По черзі скласти стрічку моркви і кабачка (кількість залежить від бажаного розміру майбутньої троянди). Згорнути. Отриману трояндочку укласти в глибоку ємність для припускання. Залити водою і припустити до готовності.
- Огірок помити і нарізати тонкою стрічкою. Згорнути в трубочку. Готову рибу гарніруємо овочевими трояндочками, огірковими свічками і нарізаним лимоном, додаємо зелень. Смачного!
Пісні вареники з картоплею
Продукти:
- Борошна з пшениці 250 грамів
- Картоплі 350 грамів
- Цибуля 2 шт.
- Кропу пучок
- Перцю чорного меленого 1/4 ч. л.
- Солі 1/2 ч. л.
- Моркви 200 грамів
- Оливкової олії 20 мілілітрів
- Рослинної олії 30 мілілітрів
Як приготувати:
- Для виготовлення візьмемо чашу і почнемо готувати тісто. Туди додаємо борошно, сіль і воду. Беремо пакет і відправляємо туди тісто. Пакет кладемо в холодильник. Тісто залишають на сорок хвилин там для того, щоб з ним легко було працювати.
- Поки займаємося начинкою. В іншу чашу натираємо овочі у вигляді цибулі і моркви. Відправляємо їх на сковорідку і смажимо суміш до появи золотої скоринки на луці. Картоплю чистимо, варимо, перетворюємо на пюре. Як тільки готові овочі і картопля, перекладаємо їх у чашу і змішуємо. До них йде кріп, перець, сіль, оливкова олія (трохи). Все варто акуратно перемішати.
- Дістаємо тісто і розгортаємо його на столі, рясно притрушеного борошном. Робимо гуртки з допомогою невеликого склянки. У центр одержані кружечків кладемо начинку і формуємо маленькі пиріжки, заліплюючи краї тіста між собою.
- Якщо є бажання, можна красиво оформити отримані вареники. Вийшло блюдо кладемо в гарячу воду і варимо до спливання вареників на поверхню (приблизно п’ять хвилин). Подати їх до столу зі сметаною і кропом.
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