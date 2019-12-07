Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Новенька Папік День Святого Миколая

Не установлюйте ці додатки: в Android виявили новий вірус CallerSpy

  • 52
Вірус робить скріншоти персональних даних - фото 1
Вірус робить скріншоти персональних даних

Google вже тестує заборону на установку додатків не з фірмового магазину Google Play, а поки багато хто користується цією можливістю – в тому числі зловмисники, які поширюють мережею всілякі віруси. Експерти TrendMicro виявили, що за популярним поштовим додатком криється шпигунська програма.

Новий Android-шпигун – це програма CallerSpy. Вона маскується під захищений поштовий клієнт з назвою Apex App або Chatrious. Обидві програми поширюються через нібито офіційні сайти. За даними фахівців, у Google Play вірус поки ще не проник.

І ще: DxOMark назвав найкращі камерофони 2019 року

Для обману користувачів розробники CallerSpy видають свої сайти під офіційні сервери Google, додаючи в домен зайву букву "о", чим додатково обманюють користувачів.

Не установлюйте ці додатки: в Android виявили новий вірус CallerSpy - фото 372774

Після потрапляння на смартфон CallerSpy починає збір особистих даних жертви. Згодом ПЗ отримує доступ до всіх важливих відомостей на телефоні: SMS, журналу дзвінків, списку контактів, фото та відео, а також кредитних карток і паролів до соціальних мереж. Для цих цілей CallerSpy робить часті знімки екрану і відсилає їх на віддалений сервер до зловмисників. До слова, сам додаток поштового клієнта просто не працює.

Не установлюйте ці додатки: в Android виявили новий вірус CallerSpy - фото 372773

TrendMicro повідомляє, що подібні відомості коштують чималих грошей у даркнеті. Так, за зламаний обліковий запис Facebook можна отримати у середньому 2,5 долара. Рахунки PayPal оцінюються від 10 до 100 доларів, у залежності від кредитної історії та прив'язаних карт.

Поки що розробники CallerSpy націлені тільки на користувачів Android-пристроїв, але в TrendMicro відзначають, що їм нічого не заважає швидко перейти на iOS і Windows. Фахівці закликають всіх бути уважними при установці додатків не з офіційних джерел.

Читайте також: Скільки у світі залежних від смартфонів людей: вражаючі цифри

Джерело: Gizchina
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Нова українська музика: найкращі пісні листопада 2019, які вас вразять
  • 02 грудня, 18:01
  • 2134
ТОП 100 найпопулярніших пісень року в Україні: рейтинг Apple Music
  • 04 грудня, 19:00
  • 535
Цікаві нові серіали 2019, які варто переглянути у грудні
  • 29 листопада, 16:15
  • 545
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Смартфони