DxOMark назвав найкращі камерофони 2019 року

Лабораторія DxOMark, що спеціалізується на тестуванні камер мобільних пристроїв, опублікувала підсумковий рейтинг камерофонів 2019 року. Експерти ресурсу опублікували не тільки традиційний зведений рейтинг, а й оголосили переможців в окремих номінаціях, включаючи нічну зйомку і запис відео.

Усього в підсумковий список DxOMark увійшло понад 30 моделей смартфонів – від бюджетних пристроїв до флагманських гаджетів популярних брендів.

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Перше місце в рейтингу DxOMark розділили відразу два учасники – HUAWEI Mate 30 Pro і Xiaomi CC9 Pro Premium.

Найкращі камерофони року в різних номінаціях

Обидва гаджети експерти порталу назвали "оптимальним вибором для фотографів у будь-якій ситуації". Смартфон HUAWEI оснащений основною камерою з двома основними сенсорами на 40 Мп, натомість роздільна здатність основного датчика нової моделі Xiaomi становить 108 мегапікселів.

За висновком фахівців лабораторії, обидві моделі продемонстрували найкращі результати серед всіх протестованих камерофонів у поточному році. Під час випробувань HUAWEI Mate 30 Pro виявився попереду за якістю зйомки фото, добре впоравшись з шумом і артефактами. Xiaomi CC9 Pro Premium, у свою чергу, продемонстрував кращі показники при зйомці з великою кратністю збільшення і більш точне автофокусування при зйомці відео.

Найкраща зйомка відео: Apple iPhone 11 Pro Max

Флагманський смартфон Apple став переможцем у дисципліні запису відео, в тому числі завдяки можливості зйомки роликів з широким динамічним діапазоном. У більшості випробувань камера смартфона показала хорошу передачу кольору та високу деталізацію, особливо при зйомці в роздільній здатності 4К. Експерти також відзначили якісну роботу функції автофокусу моделі. Портал назвав смартфон ідеальним рішенням для відеографів, журналістів та інших творців контенту.

Найкращий зум: Xiaomi Mi CC9 Pro Premium Edition

Зум досі залишається однією з небагатьох сфер, в яких смартфонам важко конкурувати зі звичайними компактними камерами. З поширенням спеціальних телеоб'єктивів гаджетам вдалося помітно скоротити цей розрив. Новинка Xiaomi стала лідером у категорії зйомки з зумом, значно відірвавшись від конкурентів по цьому параметру.

Найкраща ширококутна зйомка: Samsung Galaxy Note10 + 5G

Камери з оптикою для ширококутної зйомки набули широкого поширення на ринку смартфонів. Найкращою моделлю для цього виду зйомки в DxOMark назвали південнокорейський флагман. Найближчим його конкурентом став iPhone 11 Pro Max, який поступився переможцеві по куту огляду та кількості цифрових шумів на знімках.

Найкраща нічна зйомка: HUAWEI Mate 30 Pro

Завдяки новим сенсорам і фірмовим алгоритмам обробки зображень HUAWEI Mate 30 Pro був визнаний найкращим мобільним рішенням для зйомки в умовах слабкого освітлення. Модель отримала інтелектуальний режим роботи спалаху і 1 / 1,7-дюймовий сенсор Quad-Bayer, завдяки якому нічні знімки відрізняються хорошою експозицією та мінімальним рівнем цифрового шуму.

З повними критеріями тестування можна ознайомитися на сайті DxOMark.

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