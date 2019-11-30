Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Чорна п'ятниця Новенька Перші ластівки

DxOMark назвав найкращі камерофони 2019 року

  • 98
Найкраща камера у Mate 30 Pro - фото 1
Найкраща камера у Mate 30 Pro

Лабораторія DxOMark, що спеціалізується на тестуванні камер мобільних пристроїв, опублікувала підсумковий рейтинг камерофонів 2019 року. Експерти ресурсу опублікували не тільки традиційний зведений рейтинг, а й оголосили переможців в окремих номінаціях, включаючи нічну зйомку і запис відео.

Усього в підсумковий список DxOMark увійшло понад 30 моделей смартфонів – від бюджетних пристроїв до флагманських гаджетів популярних брендів.

І ще: Його хотіли всі: еволюція Motorola RAZR – найпопулярнішого телефона десятиліття

Перше місце в рейтингу DxOMark розділили відразу два учасники – HUAWEI Mate 30 Pro і Xiaomi CC9 Pro Premium.

Найкращі камерофони року в різних номінаціях - фото 370998
Найкращі камерофони року в різних номінаціях

Обидва гаджети експерти порталу назвали "оптимальним вибором для фотографів у будь-якій ситуації". Смартфон HUAWEI оснащений основною камерою з двома основними сенсорами на 40 Мп, натомість роздільна здатність основного датчика нової моделі Xiaomi становить 108 мегапікселів.

За висновком фахівців лабораторії, обидві моделі продемонстрували найкращі результати серед всіх протестованих камерофонів у поточному році. Під час випробувань HUAWEI Mate 30 Pro виявився попереду за якістю зйомки фото, добре впоравшись з шумом і артефактами. Xiaomi CC9 Pro Premium, у свою чергу, продемонстрував кращі показники при зйомці з великою кратністю збільшення і більш точне автофокусування при зйомці відео.

Найкраща зйомка відео: Apple iPhone 11 Pro Max

Флагманський смартфон Apple став переможцем у дисципліні запису відео, в тому числі завдяки можливості зйомки роликів з широким динамічним діапазоном. У більшості випробувань камера смартфона показала хорошу передачу кольору та високу деталізацію, особливо при зйомці в роздільній здатності 4К. Експерти також відзначили якісну роботу функції автофокусу моделі. Портал назвав смартфон ідеальним рішенням для відеографів, журналістів та інших творців контенту.

Найкращий зум: Xiaomi Mi CC9 Pro Premium Edition

Зум досі залишається однією з небагатьох сфер, в яких смартфонам важко конкурувати зі звичайними компактними камерами. З поширенням спеціальних телеоб'єктивів гаджетам вдалося помітно скоротити цей розрив. Новинка Xiaomi стала лідером у категорії зйомки з зумом, значно відірвавшись від конкурентів по цьому параметру.

DxOMark назвав найкращі камерофони 2019 року - фото 370999

Найкраща ширококутна зйомка: Samsung Galaxy Note10 + 5G

Камери з оптикою для ширококутної зйомки набули широкого поширення на ринку смартфонів. Найкращою моделлю для цього виду зйомки в DxOMark назвали південнокорейський флагман. Найближчим його конкурентом став iPhone 11 Pro Max, який поступився переможцеві по куту огляду та кількості цифрових шумів на знімках.

DxOMark назвав найкращі камерофони 2019 року - фото 371000

Найкраща нічна зйомка: HUAWEI Mate 30 Pro

Завдяки новим сенсорам і фірмовим алгоритмам обробки зображень HUAWEI Mate 30 Pro був визнаний найкращим мобільним рішенням для зйомки в умовах слабкого освітлення. Модель отримала інтелектуальний режим роботи спалаху і 1 / 1,7-дюймовий сенсор Quad-Bayer, завдяки якому нічні знімки відрізняються хорошою експозицією та мінімальним рівнем цифрового шуму.

DxOMark назвав найкращі камерофони 2019 року - фото 371001

З повними критеріями тестування можна ознайомитися на сайті DxOMark.

Варте уваги: Гроші на вітер: найбільш суперечливі смартфони 2019 року

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Його хотіли всі: еволюція Motorola RAZR – найпопулярнішого телефона десятиліття
  • 25 листопада, 12:13
  • 7168
10 дурних запитань, які ти соромився поставити урологу (18+)
  • 28 листопада, 14:21
  • 1077
Перші ластівки 7, 8 серія: дивитися онлайн несподіваний фінал серіалу
  • 22 листопада, 23:38
  • 5855
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Технології