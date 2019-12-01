Скільки у світі залежних від смартфонів людей: вражаючі цифри

Науковці вирахували, скільки молодих людей насправді залежні від своїх гаджетів. Варто розуміти, що надмірна захопленість смартфоном призводить до появи реальних проблем.

Науковці з Королівського коледжу Лондона визначили, що майже чверть сучасних підлітків залежні від смартфонів. Це підтвердив аналіз 41 дослідження з країн Азії, Європи та Америки, у яких брали участь близько 42 тисяч осіб.

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З'ясувалось, що 23% молодих людей не можуть контролювати час за гаджетами, а також перебуваються у роздратованому та занепокоєному стані, коли смартфон десь не поряд. До того ж, надто сильна залежність від пристроїв може викликати тривожність, паніку та навіть психологічні розлади.

Скільки молоді залежні від смартфонів

Також деякі дослідження показали, що найбільшу схильність до залежності від гаджетів мали підлітки у віці 17-19 років: дівчата, зазвичай, зависають у соцмережах, а хлопці - в іграх та на відео.

За даними учених, залежність формується не тільки через лінь чи брак спілкування, як заведено вважати, а й через брак сну, пригнічення та стрес.

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