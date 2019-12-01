Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Чорна п'ятниця Новенька Перші ластівки

Скільки у світі залежних від смартфонів людей: вражаючі цифри

  • 23
Скільки підлітків залежні від смартфонів - фото 1
Скільки підлітків залежні від смартфонів

Науковці вирахували, скільки молодих людей насправді залежні від своїх гаджетів. Варто розуміти, що надмірна захопленість смартфоном призводить до появи реальних проблем.

Науковці з Королівського коледжу Лондона визначили, що майже чверть сучасних підлітків залежні від смартфонів. Це підтвердив аналіз 41 дослідження з країн Азії, Європи та Америки, у яких брали участь близько 42 тисяч осіб.

І ще: Психолог назвала 4 жіночі звички, які найбільше подобаються чоловікам

З'ясувалось, що 23% молодих людей не можуть контролювати час за гаджетами, а також перебуваються у роздратованому та занепокоєному стані, коли смартфон десь не поряд. До того ж, надто сильна залежність від пристроїв може викликати тривожність, паніку та навіть психологічні розлади.

Скільки молоді залежні від смартфонів - фото 371459
Скільки молоді залежні від смартфонів

Також деякі дослідження показали, що найбільшу схильність до залежності від гаджетів мали підлітки у віці 17-19 років: дівчата, зазвичай, зависають у соцмережах, а хлопці - в іграх та на відео.

За даними учених, залежність формується не тільки через лінь чи брак спілкування, як заведено вважати, а й через брак сну, пригнічення та стрес.

via GIPHY

Читайте також: Від чого абсолютно кожна жінка отримує задоволення

Джерело: BBC
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Його хотіли всі: еволюція Motorola RAZR – найпопулярнішого телефона десятиліття
  • 25 листопада, 12:13
  • 7214
Моделі 90-х: як змінилася ультрапопулярна американка Амбер Валета (18+)
  • 26 листопада, 19:21
  • 4712
Перші ластівки 7, 8 серія: дивитися онлайн несподіваний фінал серіалу
  • 22 листопада, 23:38
  • 6332
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Технології