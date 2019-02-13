5 вагомих причин НЕ купувати флагманські смартфони

Кожного року ключові гравці на ринку мобільних пристроїв показують свої нові флагманські смартфони. Виробники міряються кількістю ядер у процесорах, кількістю мегапікселів у камерах, а також інноваціями, але чи потрібне все це пересічному користувачу? Спробуймо розібратися у цьому.

Отже, якщо ви задумалися над покупкою нового смартфона, у нас для вас є щонайменше 5 вагомих причин не звертати увагу на флагманські рішення.

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Всі гроші світу

Як би то не було, але саме на цінник більшість із нас звертає увагу при виборі нового смартфона, і це логічно. Погодьтесь, що віддавати за 200-грамовий "бутерброд" зі скла та металу понад 20 тисяч гривень не вельми хочеться.

Втім, якщо ви не готові звертати увагу на бюджетні або середньобюджетні рішення – приділіть час вивченню ринку топових гаджетів минулих років. Як показує практика, за рік вони не сильно втрачають у продуктивності, а от цінник стає доволі привабливим. Більше про переваги покупки флагманів минулих років читайте тут.

Визначтесь, яку суму ви можете віддати за смартфон

Технічні характеристики

На жаль, з кожним роком виробники не можуть вистрибувати зі штанів, показуючи нам усе потужніші та продуктивніші рішення. Так, смартфони працюють швидше. Так, вони краще справляються з іграми. Але чи потрібне все це пересічному користувачу смартфона, який приділяє більшість свого часу повсякденним задачам: спілкуванню у соціальних мережах, читанню новин і літератури, перегляду фільмів і роликів. Для усього цього достатньо буде добротного середнячка, за який не потрібно віддавати шалені гроші.

Тому, якщо ви ведетеся на оті "гігагерци" та "ядра" – спробуйте чесно відповісти собі, що ж ви плануєте робити за допомогою свого гаджета? Можливо, різницю в ціні між бюджетником і флагманом краще витратити на подорож?

Якщо ви не мобільний геймер – топовий смартфон вам не потрібен

Біля розетки чи з павербенком?

Роки минають, а флагманські смартфони так і не отримали той показник автономності, який би задовольнив усіх користувачів. Звичайно ж, зараз ситуація значно краща, аніж була, до прикладу, два роки тому, коли гаджет потрібно було заряджати по два рази на день, але все одно вона не є еталонною. Ви зауважили, що ваші знайомі, у яких є топові смартфони, всюди носять з собою павербенки? А чи задумувалися ви про те, що цей аксесуар просто життєво необхідний, якщо ви хочете активно користуватися флагманським рішенням? От, власне, за шалену продуктивність, роздільну здатність та усілякі не вельми потрібні фішки ми поплачуємось автономністю пристрою.

Флагмани не можуть похизуватися шаленою автономністю

А тепер про те, чим нас загодовують виробники. Вони пропонують нам швидку зарядку, яка дозволяє "підживити" смартфон за лічені хвилини. Уявляємо сценарій: для того, щоб швидко зарядити смартфон потрібно всюди носити з собою зарядний пристрій і USB-кабель. У такому випадку вже краще погодитися на павербенк, який хоч не вимагає наявності розетки поруч.

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Швидка зарядка у деяких виробників потребує лише фірмових зарядних пристроїв і кабелів, що не вельми зручно, якщо виникає позаштатна ситуація.

Камери лише для селфі?

Останнім часом флагманські смартфони від середньобюджетних відрізняються здебільшого можливостями нічної та відеозйомки. Натомість зробити якісні фото в умовах достатнього освітлення може й пристрій, чий бюджет не сильно виходить за рамки мінімальної заробітної плати в Україні. Що ми отримуємо в результаті? А те, що середньостатистичний власник смартфонів все одно не робить світлини вночі або у сутінках.

Виникає зустрічне та просте питання: "Нахіба платити більше?". А однозначної відповіді на це питання, на жаль, немає. Тим більше, як показує практика, хороший і поганий кадр можна зробити, як за допомогою топового смартфона, так і за допомогою дешевого шматка пластику з екраном.

Відмінні фото можна зробити і на бюджетний смартфон

Більше скла! Ще більше!

Ще один пункт, який прямопропорційно впливає на цінник пристрою – корпус. Чим дорожчі в ньому використовуються матеріали, тим вищою є його ціна. Просто, як борщ (але не моєї бабусі, яка готувала його з 48 інгредієнтів). А тепер пригадайте флагманський смартфон когось зі своїх друзів. Ви теж це бачите? Захисне скло... чохол... О, так! І тільки не кажіть, що під усією цією "бронею" видно, що смартфон отримав преміальні матеріали корпусу. Правда життя полягає в тому, що більшість із нас намагається якомога краще захистити свій смартфон, аби не було потреби викладати шалені гроші за його ремонт.

Заміна дисплею – дороге задоволення!

Іноді поміняти екран у смартфоні може обійтися до 60% його вартості. Ви готові стільки віддати за одне невдале падіння?

Що ми маємо у підсумку? Якщо вас все ж таки долає бажання придбати собі флагманський смартфон – не вагайтесь ані на мить. Відкладіть у бік закордонний паспорт, навчіться прямо тримати руки або ж запишіться на курси жонглювання, а також ніколи не давайте новий гаджет своїм дітям. Ви чули? Ніколи!

Якщо ж серйозно, то просто зараз увімкніть свій смартфон. Випишіть собі на листочок додатки, якими користуєтесь найчастіше. У цьому переліку немає ігор і додатків для обробки відео? Тоді не морочте собі голову, адже флагманський смартфон, швидше за все, потрібен вам лише для того, щоб робити ефектні селфі в дзеркалі, чи не так?

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