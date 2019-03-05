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Як вибрати ідеальний тарифний план, який підійде саме вам
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На хвилі того, що всі українські оператори вирішили суттєво підвищити вартість абонентської плати за зв'язок, Радіо МАКСИМУМ розповідає, як обрати ідеальний для себе тарифний план, який дозволить не переплачувати.
Тарифні плани згрубша можна поділити на дві групи: для дзвінків, а також для виходу в мережу. Ділимось порадами, які допоможуть підібрати саме той тариф, з яким ви не будете переплачувати.
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Для дзвінків
Раніше базові тарифні плани українських операторів передбачали винятково безлімітні дзвінки у межах мережі, а також певну кількість хвилин для набору інших номерів. Утім, у 2019 році знайти тарифний план винятково для дзвінків просто нереально. Тепер же оператори потурбувалися про те, щоби практично кожен користувач міг вийти у мережі, потрібно йому це чи ні!
Для тих, хто не хоче платити щомісяця, є можливість обирати тарифи, в яких ви платите лише за день користування. За буцімто символічну плату ви отримуєте безлім у мережі, а також певну кількість мегабайтів інтернету.
Що ж залишається? А те, що користувачі мають вибір, по суті, без вибору. Хочете винятково дзвонити – обирайте тариф з мінімальною кількістю мегабайтів, переплачуючи за те, що вам не потрібно. Втім, ми не можемо сказати, що такий підхід винятково негативний, адже активні користувачі можуть суттєво зекономити. До прикладу, СМС-повідомлення можна замінити листуваннями у соцмережах, дзвінки за кордон – дзвінками у месенджерах.
Що ж робити тим, кому потрібен інтернет. Як обрати саме ту кількість мегабайтів, яка дозволить не замовляти додаткові пакети протягом місяця?
Витрати інтернет-трафіку
- Прослуховування музики – 72 МБ на годину
- Відтворення відео на YouTube – 900 МБ на годину (HD-відео) або 1,5 ГБ на годину за перегляд Full HD
- Дзвінок через Viber – 9 МБ на годину
- Відеодзвінок через Viber – до 1,5 ГБ на годину
Математично кожен користувач зможе вирахувати, скільки мегабайтів потрібно йому, щоб комфортно користуватися мобільним зв'язком.
Якщо щодня дивитися відео в HD-якості на YouTube протягом однієї години, то на місяць ви витратите 27 ГБ трафіку.
Вираховуємо ідеальну кількість трафіку для більшості сценаріїв.
Для меломанів
Одна година прослуховування музики в мережі "з'їсть" у середньому 72 МБ трафіку. Множимо цю кількість на 30 днів і отримуємо трішки більше ніж 2 ГБ інтернету.
Для дітей і студентів
У більшості тарифів користування соціальними мережами абсолютно не використовує інтернет-трафік, тому ми не будемо на цьому акцентувати свою увагу. Втім, потреба пошукати щось по навчанню в мережі, а також послухати улюблені композиції однозначно відіб'ється на витраті мегабайтів. Для комфортного користування рекомендуємо вибрати тариф, у якому передбачається бодай 3 ГБ трафіку. Такий варіант дозволить забути про замовлення додаткових пакетів інтернет-трафіку за умов, що ваша дитина не буде переглядати відеоролики.
Для блогерів
Більшість блогерів не лише діляться світлинами, а й переглядають відеоролики у мережі. Якщо переглядати бодай 1 годину на день відео на YouTube у HD-якості протягом місяця ви "накопичите" понад 27 ГБ трафіку. Для того, щоб не затрачатися додатково, підберіть пакет, який передбачає бодай 30 ГБ.
Для подорожей
Як показує практика, українські оператори дають дуже й дуже привабливі умови у роумінгу. Але вони є такими лише в тому випадку, коли ви нерегулярно навідуєтесь до певної країни. Зокрема, більшість операторів пропонують за окрему плату певну кількість мегабайтів, хвилин або СМС.
Якщо ж ви плануєте перебувати десь більше, ніж кілька днів – сміливо придбайте СІМ-карту місцевого оператора, що дозволить зекономити, а також отримувати максимум задоволення від використання.
Ловіть ще один лайфхак, який дозволяє суттєво зекономити. Певні оператори дозволяють використовувати ще одну СІМ-картку з доступом до мережі. Таку "копію" можна вставити у планшет або віддати батькам, аби вони мали доступ до інтернету.
І наостанок Радіо МАКСИМУМ рекомендує зайти в налаштування смартфона та переглянути, скільки ж мегабайтів ви використовуєте, щоб можна було оцінити ваші реальні вимоги. Бережіть себе та свої гроші!
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