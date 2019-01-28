На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Як захистити свої персональні дані: прості кроки та поради
-
- 1080
28 січня, щороку, відзначають Міжнародний день захисту персональних даних (Data Protection Day). Свято заснували для того, аби користувачі глобального павутиння навчилися дотримуватися правил поведінки в мережі.
Цікаво, що у деяких країнах це свято має іншу назву – День конфіденційності. Саме ж рішення відзначати цю дату було прийнято 26 квітня 2006 року Комітетом міністрів Ради Європи.
І ще: ТОП-10 додатків для смартфона, які підвищать вашу продуктивність
А святкування припадає саме на 28 січня, бо у 1981 році цього дня була підписана Конвенція Ради Європи "Про захист осіб у зв'язку з автоматизованою обробкою персональних даних". Відповідна конвенція стала першим міжнародним інструментом у сфері захисту прав людини на недоторканість її особистого життя, а також вона визначила поняття "персональні дані".
У світлі постійних регулярних скандалів, пов'язаних із витоками персональних даних через соціальні мережі та інші джерела, питання їх захисту у 2019 році стоїть особливо гостро. Ми ж спробуємо поділитися з вами кількома секретами, які дозволять залишати приватне приватним!
Як захистити персональні дані в мережі
Смартфон ваш – ворог ваш
Ви власник смартфона? Тоді, ми вас вітаємо з тим, що за кожним вашим кроком стежать. Цей маленький пристрій знає: ваші вподобання, що ви шукаєте (навіть в анонімному режимі), що ви слухаєте та що зберігаєте на ньому. Звичайно ж, це не означає, що пора панікувати. Просто спробуйте повимикати всі сервіси, які, на вашу думку, можуть знати надто багато про вас. До прикладу, в Картах від Google можна вимкнути постійне слідкування за вашим місцем перебування. Цю ж процедуру можна зробити й з іншими додатками.
Смарт-гаджети – жертви хакерів
Ви можете скільки завгодно слідкувати за трендами технологій, але це зовсім не означає, що абсолютно всі вони безпечні для вас. До прикладу, "розумна" зубна щітка – така собі загроза, а от камери відеонагляду, до яких можуть дібратися зловмисники, – зовсім ні. Те ж стосується усього, що має мікрофони та камери. Ви не повірите, але саме в цей момент, вас можуть таємно знімати або ж записувати всі ваші розмови. Що? Досі хочете Google Homepod?
Перевірте поштові акаунти
Якщо ви не користуєтесь тою чи іншою електронною скринькою, це зовсім не означає, що ваші персональні дані у безпеці. Якщо ваша електронка була підв'язана до якоїсь із соціальних мереж, то саме за її допомогою можна буде отримати доступ до ваших переписок, і, не дай Боже, голих фото! Не використовуєте скриньку зовсім – видаліть її раз і назавжди.
Пароль має бути надійним
Раніше ми писали про рейтинг найбільш ненадійних паролів 2018 року. Ми вас наполегливо просимо, не використовуйте вже оті 123456 або password! Ні, ну серйозно. Якщо ви хочете вберегти персональні дані, то пам'ятайте, що надійний пароль обов'язково має складатися з набору цифр, літер (в тому числі великої), а також символів. Також не рекомендується використовувати свої дати народження, імена улюбленців тощо. Пам'ятайте, що зловмисники готуються до злому заздалегідь.
Подвійна аутентифікація – максимум безпеки
Це той тип аутентифікації, який потребує не лише введення вашого пароля, а й генерованого коду, який приходить в СМС-ці на ваш номер телефона, прив'язаний до певного акаунту. Це дозволить убезпечити ваші дані від зловмисників.
Зверніться до свого оператора зв'язку
Більшість українських операторів рекомендують перехід на контрактну форму обслуговування. Такий тип користування дещо дорожчий, але має одну з суттєвих переваг – доступ до вашого номера без вас і вашого паспорта неможливий. А тепер пояснимо, чому це так важливо. При відкритті нового банківського рахунку ви вказуєте свій номер мобільного телефона. І саме він може стати "жертвою" злочинців, які прагнуть отримати доступ до ваших фінансів. В Україні, на жаль, стрімко побільшало ситуацій, коли незахищені СІМ-карти перевипускалися зловмисниками задля того, щоб змогти керувати рахунками інших.
Якщо у вас картка ПриватБанку – наполегливо рекомендуємо зайвий раз не світити її номером у мережі, щоб не перейматися за власні заощадження.
А вас точно не зламали?
Зайдіть на цей сайт, аби переконатися, що ваша електронна адреса в цілковитій безпеці. Цей простий крок дозволить швидко зреагувати на випадок, якщо до вашої пошти вже дібралися руки зловмисників.
Намагайтесь підв'язувати кожен акаунт до іншої електронної скриньки. Ви ж не хочете, щоб ваша пошта перетворилася на сейф з персональними даними?
Слідкуйте за тим, що постите
Пам'ятаєте ми писали про домашніх улюбленців? А тепер пригадайте опитувальники у банках, таємні слова та секретні запитання для доступу до поштової скриньки. Іноді буває так, що ваш улюблений Барсик – один із ключів, за допомогою яких можна обійти аутентифікацію за допомогою звичайного пароля.
Приклад того, як не варто робити:
Якщо вам на пошту приходять сповіщення про те, що на вашу скриньку намагалися увійти, змініть пароль без сумнівів!
Забудьте про тести
Ніяких тестів, які вимагають залогінення. На жаль, часто такі безневинні тести, які розкажуть вам, як ви будете виглядати через 20 років і так далі, створені лише для того, щоб отримувати доступ до ваших персональних даних. Будьте обережними, адже вони не лише аналізують вміст вашої сторінки, а й можуть містити питання, які можуть неабияк посприяти злому вашого акаунту!
Видалитися, до біса?
Іноді найкращим і єдиним варіантом є повне видалення. До прикладу, якщо ви використовували соціальну мережу лише для робочого листування, можете без сумнівів видаляти її. Створення нового акаунту – справа не складна, та й ваша "параноя протікання" інформації не буде настільки агресивно про себе нагадувати. Якщо ж ви не готові позбуватися старого – постіть якомога менше того, що стосується безпосередньо вас, ваших рідних і близьких, а також роботи!
Використання більшості цих порад дозволить вам не перейматися за безпеку власних персональних даних, чого Радіо МАКСИМУМ вам і бажає!
Читайте також: Як досягти успіху на роботі: 5 простих правил
-
08:54Спокуслива Ратажковскі знялась у рекламі власної білизни (18+)
-
08:31Забудь про День Валентина: у США з'явився незвичайний бар
-
07:53Кому не варто працювати понаднормово: відповідь учених
-
07:31Умільці оснастили Запорожець вертикальними дверима від Tesla
-
07:15Яку погоду очікувати в Україні 7 лютого
-
Найкращі українські пісні 2018 року: рейтинг ТОП 50 від Радіо МАКСИМУМ
- 06 лютого
-
21:46Епатажна реперка Нікі Мінаж показала оголені груди
-
21:15Названий найнебезпечніший алкогольний напій
-
20:50Гід по ввічливому використанню фар: коли і як моргати на дорозі
-
20:38Ці популярні пам'ятки світу зникли назавжди
-
20:12Декілька вагомих причин пити каву щоранку
-
19:45Зірка Аквамена показала спокусливе фото у чорній міні-сукні
-
19:16На YouTube з'явилася функція, яка сподобається кожному
-
18:4310 дурних запитань, які ти мріяв поставити порноактрисі (18+)
-
Тест з 90-х: Як добре ти пам'ятаєш своє дитинство?
-
18:15Хлопець знайшов на кухні невідомих істот: шокуючі фото
-
17:44Що довжина пальців розкаже про вашу сексуальність
-
17:30Freedom jazz – Cupidon: слухати пісню на Нацвідбір Євробачення 2019
-
17:17Як виглядає наймодніший принт 2019 року
-
16:58TAYANNA випустила тизер пісні, яку готувала на Нацвідбір 2019
-
16:43Ця рослина підвищує чоловічу силу і вона доступна кожному
-
16:16Зухвала модель збентежила фанатів знімками у шкіряній білизні
-
15:58Дамбо: новий трейлер фільм про слоненя від Тіма Бертона
-
15:46На Місяці зафіксована рекордно низька температура
-
15:37Вийшла нова смішна пародія на хіт ПЛАКАЛА з Тимошенко і Порошенком
-
07:15Яку погоду очікувати в Україні 7 лютого
- 06 лютого
-
20:50Гід по ввічливому використанню фар: коли і як моргати на дорозі
-
18:4310 дурних запитань, які ти мріяв поставити порноактрисі (18+)
-
15:37Вийшла нова смішна пародія на хіт ПЛАКАЛА з Тимошенко і Порошенком
-
14:14Google допоможе перевірити безпеку паролів: як це зробити
-
12:40Анекдоти дня: найвеселіші жарти цієї середи, які розсмішать вас
-
09:51Facebook дозволив видаляти повідомлення: як це працює
-
07:15Яку погоду очікувати в Україні 6 лютого
- 05 лютого
-
22:26Apple розпочала продаж відновленого iPhone X
-
19:117 правил безпечної їзди взимку, які має знати кожен водій
-
15:18Гройсман, де дороги: українські водії влаштували новий флешмоб
-
13:16Приколи дня: найкращі жарти, які розсмішать вас до сліз
-
10:49Укрзалізниця проведе експеримент над пасажирами
-
08:28Китайський Новий рік 2019: історія, традиції та заборони
-
07:15Прогноз погоди 5 лютого в Україні
- 04 лютого
-
19:21Відпочинок взимку: чому варто поїхати в Іспанію
-
17:00Від 90-х до сьогодні: ностальгійні фото, як змінилися улюблені зірки
-
15:00iPhone X та Samsung Galaxy S8: чи варто купувати флагмани минулих років
-
12:30Анекдоти дня: найкращі жарти про понеділок, які вас розвеселять
-
10:29Популярні пісні: плейлист нових музичних новинок тижня
-
07:15Гороскоп на цей тиждень 4 – 10 лютого 2019 для знаків Зодіаку
- 03 лютого
-
23:15Голос країни 9 сезон 3 випуск: хто потрапив у команди тренерів
-
20:20Як правильно їсти бутерброди: поради від Супрун
-
17:15Дівчина тижня: гаряча модель Констанс Нуньєс, яка шаленіє від потужних машин (18+)
-
13:18Найпопулярніші кросівки в Instagram: свіжий рейтинг