Як захистити свої персональні дані: прості кроки та поради

28 січня, щороку, відзначають Міжнародний день захисту персональних даних (Data Protection Day). Свято заснували для того, аби користувачі глобального павутиння навчилися дотримуватися правил поведінки в мережі.

Цікаво, що у деяких країнах це свято має іншу назву – День конфіденційності. Саме ж рішення відзначати цю дату було прийнято 26 квітня 2006 року Комітетом міністрів Ради Європи.

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А святкування припадає саме на 28 січня, бо у 1981 році цього дня була підписана Конвенція Ради Європи "Про захист осіб у зв'язку з автоматизованою обробкою персональних даних". Відповідна конвенція стала першим міжнародним інструментом у сфері захисту прав людини на недоторканість її особистого життя, а також вона визначила поняття "персональні дані".

У світлі постійних регулярних скандалів, пов'язаних із витоками персональних даних через соціальні мережі та інші джерела, питання їх захисту у 2019 році стоїть особливо гостро. Ми ж спробуємо поділитися з вами кількома секретами, які дозволять залишати приватне приватним!

Як захистити персональні дані в мережі

Смартфон ваш – ворог ваш

Ви власник смартфона? Тоді, ми вас вітаємо з тим, що за кожним вашим кроком стежать. Цей маленький пристрій знає: ваші вподобання, що ви шукаєте (навіть в анонімному режимі), що ви слухаєте та що зберігаєте на ньому. Звичайно ж, це не означає, що пора панікувати. Просто спробуйте повимикати всі сервіси, які, на вашу думку, можуть знати надто багато про вас. До прикладу, в Картах від Google можна вимкнути постійне слідкування за вашим місцем перебування. Цю ж процедуру можна зробити й з іншими додатками.

Ваш смартфон слідкує за вами

Смарт-гаджети – жертви хакерів

Ви можете скільки завгодно слідкувати за трендами технологій, але це зовсім не означає, що абсолютно всі вони безпечні для вас. До прикладу, "розумна" зубна щітка – така собі загроза, а от камери відеонагляду, до яких можуть дібратися зловмисники, – зовсім ні. Те ж стосується усього, що має мікрофони та камери. Ви не повірите, але саме в цей момент, вас можуть таємно знімати або ж записувати всі ваші розмови. Що? Досі хочете Google Homepod?

Смарт-техніку можуть атакувати хакери

Перевірте поштові акаунти

Якщо ви не користуєтесь тою чи іншою електронною скринькою, це зовсім не означає, що ваші персональні дані у безпеці. Якщо ваша електронка була підв'язана до якоїсь із соціальних мереж, то саме за її допомогою можна буде отримати доступ до ваших переписок, і, не дай Боже, голих фото! Не використовуєте скриньку зовсім – видаліть її раз і назавжди.

Пароль має бути надійним

Раніше ми писали про рейтинг найбільш ненадійних паролів 2018 року. Ми вас наполегливо просимо, не використовуйте вже оті 123456 або password! Ні, ну серйозно. Якщо ви хочете вберегти персональні дані, то пам'ятайте, що надійний пароль обов'язково має складатися з набору цифр, літер (в тому числі великої), а також символів. Також не рекомендується використовувати свої дати народження, імена улюбленців тощо. Пам'ятайте, що зловмисники готуються до злому заздалегідь.

Ваш пароль має бути надійним!

Подвійна аутентифікація – максимум безпеки

Це той тип аутентифікації, який потребує не лише введення вашого пароля, а й генерованого коду, який приходить в СМС-ці на ваш номер телефона, прив'язаний до певного акаунту. Це дозволить убезпечити ваші дані від зловмисників.

Зверніться до свого оператора зв'язку

Більшість українських операторів рекомендують перехід на контрактну форму обслуговування. Такий тип користування дещо дорожчий, але має одну з суттєвих переваг – доступ до вашого номера без вас і вашого паспорта неможливий. А тепер пояснимо, чому це так важливо. При відкритті нового банківського рахунку ви вказуєте свій номер мобільного телефона. І саме він може стати "жертвою" злочинців, які прагнуть отримати доступ до ваших фінансів. В Україні, на жаль, стрімко побільшало ситуацій, коли незахищені СІМ-карти перевипускалися зловмисниками задля того, щоб змогти керувати рахунками інших.

Перейдіть на контрактну форму обслуговування

Якщо у вас картка ПриватБанку – наполегливо рекомендуємо зайвий раз не світити її номером у мережі, щоб не перейматися за власні заощадження.

А вас точно не зламали?

Зайдіть на цей сайт, аби переконатися, що ваша електронна адреса в цілковитій безпеці. Цей простий крок дозволить швидко зреагувати на випадок, якщо до вашої пошти вже дібралися руки зловмисників.

Намагайтесь підв'язувати кожен акаунт до іншої електронної скриньки. Ви ж не хочете, щоб ваша пошта перетворилася на сейф з персональними даними?

Слідкуйте за тим, що постите

Пам'ятаєте ми писали про домашніх улюбленців? А тепер пригадайте опитувальники у банках, таємні слова та секретні запитання для доступу до поштової скриньки. Іноді буває так, що ваш улюблений Барсик – один із ключів, за допомогою яких можна обійти аутентифікацію за допомогою звичайного пароля.

Приклад того, як не варто робити:

Якщо вам на пошту приходять сповіщення про те, що на вашу скриньку намагалися увійти, змініть пароль без сумнівів!

Забудьте про тести

Ніяких тестів, які вимагають залогінення. На жаль, часто такі безневинні тести, які розкажуть вам, як ви будете виглядати через 20 років і так далі, створені лише для того, щоб отримувати доступ до ваших персональних даних. Будьте обережними, адже вони не лише аналізують вміст вашої сторінки, а й можуть містити питання, які можуть неабияк посприяти злому вашого акаунту!

Старайтесь не проходити тести, які потребують залогінення

Видалитися, до біса?

Іноді найкращим і єдиним варіантом є повне видалення. До прикладу, якщо ви використовували соціальну мережу лише для робочого листування, можете без сумнівів видаляти її. Створення нового акаунту – справа не складна, та й ваша "параноя протікання" інформації не буде настільки агресивно про себе нагадувати. Якщо ж ви не готові позбуватися старого – постіть якомога менше того, що стосується безпосередньо вас, ваших рідних і близьких, а також роботи!

Завжди можна видалитися з соцмереж / cliqz

Використання більшості цих порад дозволить вам не перейматися за безпеку власних персональних даних, чого Радіо МАКСИМУМ вам і бажає!

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