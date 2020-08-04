Ранні кавуни – теж корисні: розповідаємо, чому не варто боятись нітратів

Сезон кавунів нарешті стартував! Якщо ви досі намагаєтесь уникати цей смаколик на торговельних прилавках, бо непокоять нітрати — годі себе мучити. Читайте про користь і безпеку кавунів, а тоді гайда за смугастиком!

Боятися нітратів – ягід не їсти, як і овочів, зелені та фруктів, пояснює Уляна Супрун. Саме так – нітрати містяться в усій рослинній їжі. Овочі, фрукти, зелень та ягоди споживають нітрати з ґрунту, у якому ростуть. А потім самі стають джерелом нітратів для людей – від 80% нітратів надходять в наш організм разом з рослинною їжею, особливо – з зеленими листовими овочами та коренем буряка. Близько 6% нітратів надходять з м'ясних продуктів (у яких нітрат використовується як консервант та підсилювач кольору), а решта – з питною водою.

ТЕСТ: Перевір, чи зможеш обрати стиглий кавун

Що таке нітрати? Це – солі азотної кислоти, які також називають селітра. Ці солі є частиною багатьох рослин, ґрунту і навіть нашого організму.

Нітрати надходять до нас цілий рік. Їхній вміст у рослинах, які ми купуємо, завжди різний, адже залежить від ґрунту та кількості азотистих добрив. Окрім добрив, на кількість нітратів в рослинах впливають ще й природні явища – вода для поливу, кількість світла, густота посівів та навіть час доби, коли збирали врожай.

Нітрати – не отрута. Як і багато речовин на цій планеті, у безпечних кількостях нітрати не становлять загрози. Ба більше, у безпечних дозах вони необхідні для життєдіяльності нашого організму. А достатнє забезпечення нітратів з овочів та фруктів може сприяти зниженню артеріального тиску.

Крім того, що нітрати й в інших рослинах не несуть небезпеку, у кавунах їх узагалі порівняно небагато. Допустима ВООЗ норма нітратів для людини вагою 60 кг дорівнює 300 мг. Така кількість міститься більш ніж в одному літрі м'якоті кавуна, якого щедро поливали амонійною селітрою. Ця норма розрахована передусім для немовлят – 50 мг/кг ваги – а немовлята значно вразливіші до дії нітратів за дорослих і старших дітей. У раціоні дорослої людини показники нітратів будуть значно вищими і це не страшно.

Африканські кавуни (Сенегал чи Конго є експортерами кавунів) містять від 170 до 280 мг нітратів на кг. Тоді як допустимі норми нітратів в шпинаті – найбільш нітратній культурі, варіюють від 2000 до 4500 мг/кг в залежності від сезону.

Водночас у багатьох людей траплялися ситуації, коли після поїдання кавуна ставало погано. Але тут винуватці зовсім не нітрати.

Нудота, діарея та біль у животі – це ознаки кишкової інфекції, як сальмонельоз чи лістеріоз. Salmonella та Listeria живуть на поверхні немитих овочів, особливо тих, що продають на землі, трасі чи на ринку біля м’яса. Якщо ви вирішили скуштувати кавуна перед купівлею або ж почали їсти вдома немитими руками, то бактерії, що були на ваших руках чи на шкірці кавуна, потрапили до м’якоті і згодом у ваш кишківник. З огляду на це особливо небезпечно купувати пів кавуна. Адже завжди високий ризик, що туди вже потрапили бактерії. Саме вони, а не нітрати, винуватці отруєнь кавунами.

А ще з кавунами треба бути обережними тим людям, які мають надлишок калію у крові. У кавунах є чимало калію, який корисний здоровим людям. Однак тим, чий організм не може належним чином регулювати рівень калію, переїдання кавуна загрожує аритмією чи навіть спазмами м'язів.

Переїдати – то завжди зле. Найкраще – це знати міру та суміщати кавуни із іншою рослинною їжею, багатою на клітковину. Це зробить підйом глюкози в крові не таким різким. Адже попри те, що цукрів у кавуні відносно небагато, але якщо злопати літр кавунової м'якоті, то 60 грамів цукру будуть вашими.

Кавуном корисно ласувати всім, але особливо його радять вживати в таких ситуаціях:

Людям, які багато тренуються . Кавун – це і швидкі вуглеводи, і антиоксиданти, і амінокислоти-джерела закису азоту NO, потрібного для розширення судин. Кавуновий сік зменшує кріпатуру в м'язах і допомагає відновленню після тривалих забігів. У дослідах його вживали по 500 мл за раз після тренування.

. Кавун – це і швидкі вуглеводи, і антиоксиданти, і амінокислоти-джерела закису азоту NO, потрібного для розширення судин. Кавуновий сік зменшує кріпатуру в м'язах і допомагає відновленню після тривалих забігів. У дослідах його вживали по 500 мл за раз після тренування. Хоч щодня можна їсти кавун людям із атеросклерозом, жінкам в менопаузі та людям із гіпертензією та пре-гіпертензією . Кавун корисний для здоров'я шкіри та сітківки очей завдяки вмісту антиоксидантів. Але й тут переїдати не можна. Це позбавляє кавун користі та вас радості від споживання. Тим, в кого тиск нормальний чи низький, щоденний кавуновий десерт може тиск навіть знизити.

. Кавун корисний для Але й тут переїдати не можна. Це позбавляє кавун користі та вас радості від споживання. Тим, в кого тиск нормальний чи низький, щоденний кавуновий десерт може тиск навіть знизити. Якщо хочете зменшити споживання калорій – їжте кавун. Він добре заповнює шлунок та ще й не дуже калорійний. Тільки не забувайте, що в кавуні є цукор, а його нам багато не треба. Крім того, в процесі схуднення важливо їсти достатньо білка, інакше ви передусім втрачатимете м'язи, а не жир.

Читайте також: Чому шоколад потрібно їсти хоча б раз у тиждень