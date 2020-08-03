ТЕСТ: Перевір, чи зможеш обрати стиглий кавун

3 серпня відзначають Всесвітній день кавуна! З цієї нагоди перевіримо, за яким принципом ти вибираєш кавун і чи завжди він стиглий. Проходь цікаві тести на Радіо МАКСИМУМ!

Обрати смачний, стиглий, солодкий та соковитий кавун – це справжнє мистецтво, а часом магія. Після цього тесту ти точно запам'ятаєш, як повинен виглядати ідеальний кавун та на що варто звертати увагу при виборі. Не слухай продавців на базарі – слухай Радіо МАКСИМУМ!

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Відповідай на питання та ділися результатом з друзями!

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